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На Forum.Digital Telecom 2023 обсудят тренды цифровизации телеком-отрасли и меры господдержки

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

16 февраля состоится онлайн-форум о трендах цифровизации телеком-отрасли и мерах господдержки Forum.Digital Telecom 2023. С какими вызовами столкнется отрасль в новом году, обсудят представители Минцифры, Минпромторга, «МТС», «Ланит», «Ростелекома», АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ», АРПП «Отечественный софт» и многие другие.

На Forum.Digital Telecom 2023 обсудят тренды цифровизации телеком-отрасли и меры господдержки

Связь и телекоммуникации находятся в числе приоритетных отраслей, в которых будут реализованы программы импортозамещения. В 2023 году государство выделит на них 6 трлн рублей, что составляет более 20% от общего объема расходной части госбюджета. 

По мнению Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, это позволит снизить зависимость критической телекоммуникационной инфраструктуры от зарубежных производителей и снизить санкционные риски.

«В современных условиях стоит задача добиться максимального технологического суверенитета. Необходимо не только улучшать качество предоставляемого отечественного продукта, но и разрабатывать инновационные решения для выхода России на новый технологический уровень», — сказал председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Ключевые темы форума:

  • «Меры государственной поддержки компаний разработчиков телеком-индустрии»;
  • «Кибербезопасность в телекоме: способы противодействия»;
  • «Телеком инфраструктура: лучшие региональные практики цифровых решений»;
  • «Перспективы современных решений: Private LTE, IоT, облака».

Для участия в мероприятии нужна регистрация.

Фото на обложке: thanongsak kongtong / Shutterstock

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