«Базальт СПО» проведет научно-практическую конференцию о включении свободного ПО в образовательные процессы

С 27 по 29 января в Переславле-Залесском пройдет ежегодная конференция «Свободное программное обеспечение в высшей школе» от компании «Базальт СПО». В мероприятии примут участие ученые, разработчики, студенты вузов и колледжей, а также педагоги, которые руководят студенческими проектами по созданию свободных программ и знакомят учащихся с тенденциями развития СПО.

«Свободное ПО в высшей школе» — единственная в России конференция, посвященная задачам включения свободного ПО в образовательные процессы. Свободные лицензии дают учащимся и педагогам свободу в изучении и применении софта: можно знакомиться с внутренним устройством программ, изучать код, экспериментировать с его усовершенствованием, использовать свободные программы в учебном процессе, избавившись от ограничений проприетарного ПО.

Слушатели найдут для себя ответы на многие актуальные вопросы:

как применить СПО для построения региональной образовательной платформы для планирования и анализа результатов ЕГЭ, ОГЭ, электронных журналов, профессионального образования, дополнительного образования и других задач;

как СПО помогает обучать незрячих;

как развернуть специализированную лабораторию по изучению СПО и базе отечественного софта;

как решить проблему дефицита учебно-методической литературы, посвященной методике эффективного использования СПО в учебном процессе российской школы;

как подготовить будущих учителей к применению свободного и открытого ПО в школах;

как на основе свободного софта развернуть современные «интерактивные среды» и «живые лаборатории» для эффективного дистанционного образования по алгоритмам и математическим дисциплинам.

В рамках конференции также пройдет круглый стол «СПО в СПО»: педагоги и ИТ-специалисты колледжей расскажут, как им удалось включить свободный софт в образовательные программы, а поразмышляют вместе с коллегами над задачами, которые пока не удалось решить.

Участие в конференции бесплатное. Больше подробностей — на сайте.

Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock