«Базальт СПО» проведет научно-практическую конференцию о включении свободного ПО в образовательные процессы

С 27 по 29 января в Переславле-Залесском пройдет ежегодная конференция «Свободное программное обеспечение в высшей школе» от компании «Базальт СПО». В мероприятии примут участие ученые, разработчики, студенты вузов и колледжей, а также педагоги, которые руководят студенческими проектами по созданию свободных программ и знакомят учащихся с тенденциями развития СПО.
«Свободное ПО в высшей школе» — единственная в России конференция, посвященная задачам включения свободного ПО в образовательные процессы. Свободные лицензии дают учащимся и педагогам свободу в изучении и применении софта: можно знакомиться с внутренним устройством программ, изучать код, экспериментировать с его усовершенствованием, использовать свободные программы в учебном процессе, избавившись от ограничений проприетарного ПО.
Слушатели найдут для себя ответы на многие актуальные вопросы:
- как применить СПО для построения региональной образовательной платформы для планирования и анализа результатов ЕГЭ, ОГЭ, электронных журналов, профессионального образования, дополнительного образования и других задач;
- как СПО помогает обучать незрячих;
- как развернуть специализированную лабораторию по изучению СПО и базе отечественного софта;
- как решить проблему дефицита учебно-методической литературы, посвященной методике эффективного использования СПО в учебном процессе российской школы;
- как подготовить будущих учителей к применению свободного и открытого ПО в школах;
- как на основе свободного софта развернуть современные «интерактивные среды» и «живые лаборатории» для эффективного дистанционного образования по алгоритмам и математическим дисциплинам.
В рамках конференции также пройдет круглый стол «СПО в СПО»: педагоги и ИТ-специалисты колледжей расскажут, как им удалось включить свободный софт в образовательные программы, а поразмышляют вместе с коллегами над задачами, которые пока не удалось решить.
Участие в конференции бесплатное. Больше подробностей — на сайте.
Фото на обложке: Matej Kastelic /
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