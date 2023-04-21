ФРИИ инвестирует до 200 млн рублей в стартапы

Фонд ФРИИ рассмотрит заявки на инвестиции от IT-компаний, развивающих software-продукты и интернет-платформы. В приоритете — бизнесы с повторяемой выручкой, большим рынком и потенциалом по росту прибыли. Подать заявку можно до 30 мая.
Принять участие в программе ФРИИ могут компании с готовым продуктом и клиентами, проверенной бизнес-моделью с повторяемой выручкой и потенциалом по росту прибыли. Приоритетные направления — телекоммуникации, корпоративное и платформенное ПО, блокчейн, образовательные технологии, большие данные и машинное обучение, информационная безопасность, интернет вещей и другие.
Участники получат:
- венчурные инвестиции от 5 до 200 млн рублей по индивидуальной оценке;
- возможность пройти акселерационную программу, которая стартует 1 августа;
- экспертизу по выходу на международные рынки;
- консультации экспертов по юнит-экономике (для B2C-проектов);
- выход на целевых ЛПР и оперативный доступ к запросам корпораций (для B2B-проектов).
Чтобы принять участие в программе, нужно заполнить заявку на сайте, прикрепив презентацию.
Фото на обложке: Zamrznuti tonovi /
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