ФРИИ инвестирует до 200 млн рублей в стартапы

Фонд ФРИИ рассмотрит заявки на инвестиции от IT-компаний, развивающих software-продукты и интернет-платформы. В приоритете — бизнесы с повторяемой выручкой, большим рынком и потенциалом по росту прибыли. Подать заявку можно до 30 мая.

Принять участие в программе ФРИИ могут компании с готовым продуктом и клиентами, проверенной бизнес-моделью с повторяемой выручкой и потенциалом по росту прибыли. Приоритетные направления — телекоммуникации, корпоративное и платформенное ПО, блокчейн, образовательные технологии, большие данные и машинное обучение, информационная безопасность, интернет вещей и другие.

Участники получат:

венчурные инвестиции от 5 до 200 млн рублей по индивидуальной оценке;

возможность пройти акселерационную программу, которая стартует 1 августа;

экспертизу по выходу на международные рынки;

консультации экспертов по юнит-экономике (для B2C-проектов);

выход на целевых ЛПР и оперативный доступ к запросам корпораций (для B2B-проектов).

Чтобы принять участие в программе, нужно заполнить заявку на сайте, прикрепив презентацию.

Фото на обложке: Zamrznuti tonovi / Shutterstock