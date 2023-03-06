15 марта пройдет вебинар от патентного бюро «Гардиум» на тему «Внесение в реестр отечественного ПО 2023». Мероприятие будет полезно всем, кто продает свой софт и хочет снизить налоги, а также участвовать в госзакупках или получить грант от Минцифры. Участие бесплатное.

«Гардиум» проведет вебинар на тему того, как попасть в реестр отечественного ПО в 2023 году