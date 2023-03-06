«Гардиум» проведет вебинар на тему того, как попасть в реестр отечественного ПО в 2023 году

15 марта пройдет вебинар от патентного бюро «Гардиум» на тему «Внесение в реестр отечественного ПО 2023». Мероприятие будет полезно всем, кто продает свой софт и хочет снизить налоги, а также участвовать в госзакупках или получить грант от Минцифры. Участие бесплатное.
По данным Единого реестра российских программ, за 2022 год разработчики подали более 20 тысяч заявок на внесение софта в реестр. При этом из их числа положительный ответ получили только 3,5 тысяч заявителей. О том, что мешает разработчикам регистрировать свой софт в реестре отечественного ПО и как с этим бороться, расскажут на вебинаре.
Главные темы:
- налоговые льготы для участников реестра;
- список документов, необходимых при подаче заявки, и особенности проверок в Минцифре;
- техническая документация по регламентам реестра;
- кейсы о решении проблем на каждом этапе проверки в реестре.
Чтобы присоединиться к вебинару, нужно зарегистрироваться на сайте. Все участники получат полезные материалы (чек-лист для проверки ПО по требованиям реестра и структуру технической документации по регламентам Минцифры) от экспертов и запись вебинара.
Фото на обложке: REDPIXEL.PL /
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06 марта 2023
06 марта 2023