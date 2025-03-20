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«Mash на спорте»: Андрей Аршавин стал лицом чипсов за 20 миллионов рублей

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Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор Русбейс

Алина Алещенко

Новый спортивный канал «Mash на спорте», запущенный известным медиапроектом Mash, представил эксклюзивную новость о возвращении бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина в рекламную индустрию. Согласно информации канала, экс-футболист впервые за 15 лет согласился стать лицом рекламной кампании чипсов. Контракт оценивается в 20 миллионов рублей и рассчитан на год, после чего бренду придется доплачивать за дальнейшее участие спортсмена.

«Mash на спорте»: Андрей Аршавин стал лицом чипсов за 20 миллионов рублей
  1. Партнеры

Аршавин, который в начале 2010-х годов был одним из самых узнаваемых российских футболистов и заключал рекламные контракты на суммы до 2 миллионов евро, после неудачного выступления на Евро-2012 и волны критики ушел из рекламы. Теперь он возвращается, готовый к новым форматам сотрудничества, включая мемы, картонные фигурки и ностальгические ролики.

Новость опубликовал «Mash на спорте» в день запуска. Он позиционирует себя как проект, который ломает традиционные подходы к спортивным медиа. Главный редактор канала Евгений Новиков объясняет концепцию так:

«Остальные делают спортивные медиа для тех, кто интересуется спортом. Мы делаем спортивное медиа для всех. Как и в Mash, основа — это эмоции, которые вызывает публикация. Если они не прогнозируются, это не наша тема».

Канал делает акцент на эксклюзивных историях, эмоциях и неожиданных поворотах на стыке спорта, шоу-бизнеса и цифровых форматов. Редакция не перегружает читателей статистикой, а фокусируется на поиске громких реакций и закулисных историй, которые заставляют спорт жить.

Фото на обложке: pixabay.com

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