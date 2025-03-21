Во Владивостоке начнут производить сапборды

«Молокай» будет выпускать двухслойные сапборды «высокой надежности», отметили в Корпорации. Для производства будет использоваться современное оборудование, в частности, промышленный 3D-принтер, станок для точной резки ПВХ и тепловой пресс для спайки. ««Мы видим растущий спрос на сапборды и в целом на данный вид водного спорта, и поэтому хотим предложить отечественному рынку продукцию, которая сможет достойно конкурировать с импортными аналогами», — отметил гендиректор «Молокая» Виктор Фадеев.

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Отмечается, что «Молокай» займется строительством комплекса и производством инвентаря в статусе резидента преференциального режима свободного порта Владивосток (СПВ). СПВ действует в 22 муниципальных образованиях пяти регионов Дальнего Востока, отмечает Корпорация. «Мы комплексно сопровождаем проект резидента СПВ, предоставляем полный набор сервисов и услуг КРДВ, которые позволяют делать бизнес выгодно и с комфортом», — подчеркнул директор КРДВ Приморье Алексей Дунаев.

С 1 сентября 2024 года получить статус резидента СПВ можно в упрощенном порядке: бизнес-план компании может содержать только главные параметры проекта, минимальный порог вложений составляет 500 тыс. рублей, пояснили в Корпорации. Резиденты СПВ уже реализуют 1,8 тыс. проектов, 507 из которых введены в работу. Благодаря этому в экономику региона было привлечено 493,35 млрд рублей, создано 47,8 тыс. рабочих мест, отметили в КРДВ.

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