В Москве выберут талантливых авторов для видеоигр, издательского дела и кино

Образовательно-акселерационный проект «Метод» поможет начинающим авторам научиться писать книги, сценарии видеоигр и фильмов, найти потенциальных заказчиков и партнеров. Генеральный партнер программы — Агентство креативных индустрий (АКИ) при Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Участников программы московской части проекта ждет обучение по двум трекам. Первый — «Синопсисы для книг и издательского дела» — посвящен сторителлингу в литературе. Редакторы ведущих литературных издательств расскажут, как происходит отбор рукописей, в каком виде лучше присылать свои идеи или уже готовые романы произведения. Литературные агенты поделятся кейсами продвижения книг на этапе начиная с этапа идеи. Бренд-менеджеры из индустрии откроют принципы продвижения авторов на быстро изменяющемся рынке.

«Мы планируем создать сообщество сценаристов, где будет производиться конкурентоспособный продукт в поддержку традиционных культурных ценностей, современных российских героев и их историй успеха. “Метод” позволит решить проблему нехватки молодых, квалифицированных и конкурентоспособных российских специалистов в области сценарного и писательского искусства», — уверен глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Как разработать концепцию игры, придумать персонажей, сеттинг и увлекательный геймплей молодые люди узнают в рамках трека «Сценарии для видеоигр». Также участники разберут, какая история может стать основой для сюжета и как на сторителлинг влияют возможности новых технологий.

Лучшие авторы сценариев примут участие в практическом интенсиве. Они встретятся с ведущими российскими экспертами, узнают о существующих мировых трендах, прикладных инструментах создания востребованных текстов.

Помимо этого будет организована специальная номинация «Моя Москва» для поддержки авторов, популяризирующих город в своих синопсисах и сценариях.

Программа по видеоиграм и издательскому делу завершится в конце апреля питчингом проектов. Не менее пяти победителей получат поддержку от ведущих компаний отрасли.

Подробнее с правилами участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте.

Организаторы — АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, АНО «Креативная экономика», продюсерский центр «Мувистарт».

Фото на обложке: Africa Studio / Shutterstock