Международный бизнес-форум «Мир возможностей» пройдет 23–24 апреля в Дубае

23–24 апреля 2024 года в Дубае пройдет ежегодный бизнес-форум «Мир возможностей» . Топ-менеджеры компаний, регуляторы и представители финансового сектора обсудят перспективы экономического взаимодействия России со странами Ближнего Востока и Северной Африки. Ожидается, что к мероприятию присоединятся более 10 тысяч участников из 45 стран.

Бизнес-форум «Мир возможностей» станет глобальной площадкой для взаимодействия представителей делового сообщества, официальных лиц и международных организаций.

В первый день форума обсудят перспективы сотрудничества стран БРИКС и стратегического партнерства стран Персидского залива и России в контексте транспортно-логистического потенциала, а также новейшие ИТ-разработки в разных регионах мира, развитие туризма в странах БРИКС и новые возможности в спорте.

Отдельным направлением станет развитие двусторонних экономических отношений Россия–ОАЭ в торговле, девелопменте, медицине, промышленно-инновационном секторе.

Второй день форума будет посвящен прикладным направлениям. Так, участники обсудят ключевые вызовы и возможности, связанные с переходом к экономике, основанной на ИИ; инициативы, которые помогают женщинам эффективно реализовывать свой потенциал в деловой жизни; развитие фармацевтического и медицинского бизнеса с созданием совместных производств на пространстве БРИКС; глобальные тренды в сфере науки и образования; дизайн среды как часть культурного диалога между Востоком и Западом.

Среди спикеров — генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук, заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов, генеральный директор Dubai Silicon Oasis Мухаммед Аль Заруни, Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и другие.

Организатор форума «Мир возможностей» — корпорация «Синергия» при поддержке Фонда Росконгресс.

Фото на обложке: Darcey Beau / Shutterstock