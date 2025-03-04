В Москве пройдет выставка-форум образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений
5–6 марта в Москве на площадке ЦВК «Экспоцентр» пройдет ММСО.EXPO–2025. Центральный элемент мероприятия — форум «Образование для экономики будущего», на котором обсудят процесс синхронизации запросов рынка труда, сферы образования и семьи. Присоединиться к ММСО.EXPO–2025 можно будет также онлайн на платформе «ММСО.Коннект».
- Партнеры
В рамках деловой программы ММСО.EXPO–2025 запланировано более 120 мероприятий, разделенных на тематические направления:
- #экономика_будущего — определение понятия «экономика будущего» и ее субъектов;
- #образовательная_политика — государственная политика в сфере образования, а также взаимодействие науки, высшей школы и молодежной политики;
- #гуманитарное_образование — гуманитарное образование в эпоху технологий;
- #уникальные_концепции — уникальные концепции образовательных организаций;
- #коммуникация — коммуникационные стратегии образовательных организаций;
- #образовательная_среда — образовательное пространство как ресурс развития человека;
- #инклюзия — разное образование для разных и непохожих;
- #технологии_для_образования — влияние технологий на образовательные результаты;
- #EdTech — потенциал развития рынка EdTech;
- #Россия_внутри — подготовка кадров для внутреннего туризма.
Помимо этого гостей ждет выставка образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений. Подробнее о программе ММСО.EXPO–2025 можно узнать на сайте.
Для участия необходимо зарегистрироваться и получить ММСО ID, который дает право на посещение всех событий. А те, кто ранее участвовал в мероприятиях ММСО и имеют ММСО ID, могут авторизоваться с существующей учетной записью.
Фото на обложке: Jon Hicks /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Кейсы предпринимателей: как справиться с вызовами»
- 1 Школа английского языка Don't Speak приостановила работу и готовится к банкротству Из-за снижения спроса и роста числа отказов по банковским рассрочкам 29 мая 15:09
- 2 «Сбер» и «Яндекс» увеличили набор на бесплатный AI-бакалавриат в 1,5 раза К программе присоединился Санкт-Петербургский государственный университет 25 апреля 13:08
- 3 Образовательный проект от Data МТС Web Services стал победителем в номинации Data Fusion в образовании На курсе преподают специалисты центра Data MWS 18 апреля 17:00
- 4 Skillbox запустил сервис для масштабирования онлайн-школ в СНГ Его цель — помочь онлайн-школам сосредоточиться на повышении качества контента 19 марта 10:00