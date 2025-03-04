В Москве пройдет выставка-форум образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений

5–6 марта в Москве на площадке ЦВК «Экспоцентр» пройдет ММСО.EXPO–2025. Центральный элемент мероприятия — форум «Образование для экономики будущего», на котором обсудят процесс синхронизации запросов рынка труда, сферы образования и семьи. Присоединиться к ММСО.EXPO–2025 можно будет также онлайн на платформе «ММСО.Коннект».

В рамках деловой программы ММСО.EXPO–2025 запланировано более 120 мероприятий, разделенных на тематические направления:

#экономика_будущего — определение понятия «экономика будущего» и ее субъектов;

#образовательная_политика — государственная политика в сфере образования, а также взаимодействие науки, высшей школы и молодежной политики;

#гуманитарное_образование — гуманитарное образование в эпоху технологий;

#уникальные_концепции — уникальные концепции образовательных организаций;

#коммуникация — коммуникационные стратегии образовательных организаций;

#образовательная_среда — образовательное пространство как ресурс развития человека;

#инклюзия — разное образование для разных и непохожих;

#технологии_для_образования — влияние технологий на образовательные результаты;

#EdTech — потенциал развития рынка EdTech;

#Россия_внутри — подготовка кадров для внутреннего туризма.

Помимо этого гостей ждет выставка образовательных технологий, инфраструктурных и интеллектуальных решений. Подробнее о программе ММСО.EXPO–2025 можно узнать на сайте.

Для участия необходимо зарегистрироваться и получить ММСО ID, который дает право на посещение всех событий. А те, кто ранее участвовал в мероприятиях ММСО и имеют ММСО ID, могут авторизоваться с существующей учетной записью.