Открыт набор в карьерный проект для пиарщиков «PR-акселератор»

«PR-акселератор» — это практико-ориентированный курс для PR-менеджеров и всех, кто ищет работу в PR. За три года существования программы ее прошли больше 90 специалистов, которые сейчас работают в РАЭК, Иннополисе, ONY, «Яндексе», REDKEDS, INPRO digital и других компаниях. Организаторы — Rassvet.digital и кластер «РАЭК / PR&IT».
В новый поток пройдут 10 участников, которые в течение двух месяцев будут стажироваться на реальных проектах агентства и изучать теорию от опытных PR-менеджеров Rassvet.digital.
С первых дней стажировки участники также станут частью PR-команд двух проектов агентства — крупных брендов и технологических компаний. Вместе со старшими менеджерами они будут договариваться о публикациях в СМИ и участии в мероприятиях, писать колонки, организовывать креативные мероприятия, участвовать в еженедельных созвонах и презентациях.
Акселератор подойдет не только пиарщикам, но и маркетологам, SMM-специалистам, проджект- и продакт-менеджерам.
«Уже три года мы переобучаем пиарщиков и находим им работу, даже на фоне коронакризиса и ухода иностранных компаний. Мы выпустили 10 потоков, 95 готовых специалистов по коммуникациям, которые приносят пользу более чем в 50 digital- и IT-компаниях в России и за рубежом», — поделилась Валентина Мызина, руководитель проекта, HR/PR-директор Rassvet.digital.
Нововведением программы этого года станет новый блок от РАЭК и event-агентства «Френдс Ивентс», организаторов «Российского интернет-форума», Russian Internet Week и других ключевых для IT-рынка мероприятий. Эксперты будут курировать event-направление проекта.
«Участники акселератора узнают о лучших практиках digital PR, прокачают все важные для работодателей компетенции и отточат их на практике. Если вы начинающий специалист, это уникальная возможность сделать рывок в карьере. А если вы IT-компания или digital-агентство, то вам точно нужны выпускники программы — успейте разобрать лучших из лучших», — сказала Екатерина Демкина, исполнительный директор РАЭК, сопредседатель кластера «РАЭК / PR&IT».
Мария Захаревская, CEO и основатель «Френдс Ивентс»: «Организаторские навыки — это не только про умение сделать успешное мероприятие, это целая система мышления, которая совершенствует подход к любой задаче. Я постараюсь рассказать о всех особенностях ивент-индустрии — от локальных проектов до организации масштабных мероприятий».
Прием заявок и тестового задания открыт до 14 февраля 2023.
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