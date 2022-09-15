Идет прием заявок на питч-сессию для стартапов Protek Pitch Day

22 ноября 2022 года в онлайн-формате пройдет питч-сессия стартапов от центра внедрения «Протек» и ФРИИ — Protek Pitch Day. Участники, прошедшие предварительный отбор, представят свои решения бизнес-заказчикам из блоков развития, логистики, сбыта, IT и HR.
Центр внедрения «Протек» входит в топ-три дистрибьюторов лекарственных препаратов и товаров для красоты и здоровья в России. Сейчас компания ищет инновационные решения для повышения эффективности операционных процессов.
В рамках питч-сессии технологические проекты, выбранные бизнес-заказчиками, представят свои решения топ-менеджменту ЦВ «Протек». По итогам питчей стартапы получат возможность провести оплачиваемый пилотный проект.
В случае успеха проект может быть масштабирован с помощью инфраструктуры ЦВ «Протек» — это более 50 тысяч b2b-клиентов и восемь межрегиональных логистических центров по всей России.
ЦВ «Протек» ищет решения в направлениях:
- логистика и работа со складом;
- решения в области HR;
- ценообразование и планирование спроса;
- новые решения в области дистрибуции, фармацевтики, медицины;
- IT.
Заявки принимаются до 21 октября на сайте.
Фото на обложке: Master1305 /
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