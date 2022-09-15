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Идет прием заявок на питч-сессию для стартапов Protek Pitch Day

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

22 ноября 2022 года в онлайн-формате пройдет питч-сессия стартапов от центра внедрения «Протек» и ФРИИ — Protek Pitch Day. Участники, прошедшие предварительный отбор, представят свои решения бизнес-заказчикам из блоков развития, логистики, сбыта, IT и HR.

Идет прием заявок на питч-сессию для стартапов Protek Pitch Day

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Центр внедрения «Протек» входит в топ-три дистрибьюторов лекарственных препаратов и товаров для красоты и здоровья в России. Сейчас компания ищет инновационные решения для повышения эффективности операционных процессов.

В рамках питч-сессии технологические проекты, выбранные бизнес-заказчиками, представят свои решения топ-менеджменту ЦВ «Протек». По итогам питчей стартапы получат возможность провести оплачиваемый пилотный проект.

В случае успеха проект может быть масштабирован с помощью инфраструктуры ЦВ «Протек» — это более 50 тысяч b2b-клиентов и восемь межрегиональных логистических центров по всей России.

ЦВ «Протек» ищет решения в направлениях:

  • логистика и работа со складом;
  • решения в области HR;
  • ценообразование и планирование спроса;
  • новые решения в области дистрибуции, фармацевтики, медицины;
  • IT.

Заявки принимаются до 21 октября на сайте.

Фото на обложке: Master1305 / Shutterstock

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