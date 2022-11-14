Состоялась пресс-конференция «РУССОФТ»: главные тезисы

8 ноября в МИЦ «Известия» прошла пресс-конференция «РУССОФТ», на которой эксперты обсудили самые актуальные вопросы ИТ-индустрии: благодаря чему Россия может стать лидером нового технологического уклада и достичь технологического суверенитета, в каком состоянии находится кадровый вопрос в ИТ, и как дать экспорту развитие. Публикуем главные тезисы.

Валентин Макаров, президент «РУССОФТ»: «Потенциал и высокий уровень российских разработчиков позволяет нам претендовать на лидерство в новом технологическом укладе. Сейчас в первую очередь проходит процесс импортозамещение ПО в критической инфраструктуре и в критических процессах, где особенно велик риск их остановки или нарушения работы. Но необходимо идти дальше и развивать технологии киберфизических систем, где российские разработки имеют перспективу стать лидерами нарождающихся рынков нового уклада. Эти рынки пока только формируются, именно поэтому сейчас есть шанс завоевать место на мировой арене. И в данном случае не обойтись без государственной поддержки, поэтому “РУССОФТ” и разработал “Дорожную карту” мер поддержки экспорта, которую в ближайшее время представим регулятору».

Сергей Резонтов, генеральный директор IBS InfiniSoft: «В начале 2022 года ИТ-отрасль столкнулась с уходом и прекращением деятельности в России множества международных компаний-разработчиков заказного ПО. Однако, существенную долю сотрудников и команд, ушедших ИТ-компаний, удалось сохранить. Не может не радовать тот факт, что экспертиза осталась на внутреннем рынке и эти команды продолжают реализовывать проекты для заказчиков. К тому же освободилась существенная ниша по оказанию услуг в заказной разработке ПО для внутренних клиентов, а также мы получили возможность привлекать высококвалифицированных ИТ-экспертов для оказания услуг на международном рынке, что дает нам новые возможности для развития».

Андрей Гулидин, заместитель директора департамента по развитию бизнеса Группы «Иннотех»: «Ограничение доступа к западным софтверным решениям дало импульс для революционного развития отечественных технологий. Сегодня перед российскими компаниями-производителями ПО, в частности перед Группой "Иннотех", стоит очень важная задача: обеспечить технологический суверенитет страны, а также сфокусироваться на выстраивании альтернативных цепочек поставок в нейтральные и дружественные страны».

Больше об итогах конференции можно узнать на сайте.

Фото на обложке: предоставлено пресс-службой «РУССОФТ»