«СберУниверситет» проведет конференцию о трендах в образовании

28 октября 2022 года пройдет конференция «Больше чем обучение» о трендах в образовании и новых EdTech-продуктах, организованная «СберУниверситетом». Принять участие в мероприятии можно будет в гибридном формате. Онлайн-участие бесплатно.
Ежегодная конференция проводится в шестой раз и собирает ведущих спикеров сферы корпоративного обучения международного уровня. Также на мероприятии будут представлены продукты и сервисы «Сбера», полезные для образования.
На конференции обсудят:
- как партнерство с вузами и студентами помогает бизнесу решить вопрос кадрового дефицита;
- как в новой реальности оставаться востребованным на рынке труда;
- как платформы, ИИ, маркетплейсы способны помочь в росте вовлеченности в процессе обучения.
Среди спикеров:
- Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка;
- Денис Конанчук, директор департамента корпоративного обучения Школы управления «Сколково»;
- Дарья Рыжкова, основатель Smart Ranking;
- Наталья Журавлева, старший управляющий директор Центра индустрии образования «Сбера»;
- Анна Степанова, директор по образовательным проектам VK;
- Михаил Свердлов, консультант по продуктовой разработке в образовании и аналитике, автор канала «Образование, которое мы заслужили».
Присоединиться к мероприятию можно по ссылке.
Фото на обложке: Yaorusheng /
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