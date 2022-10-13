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«СберУниверситет» проведет конференцию о трендах в образовании

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

28 октября 2022 года пройдет конференция «Больше чем обучение» о трендах в образовании и новых EdTech-продуктах, организованная «СберУниверситетом». Принять участие в мероприятии можно будет в гибридном формате. Онлайн-участие бесплатно.

«СберУниверситет» проведет конференцию о трендах в образовании

Ежегодная конференция проводится в шестой раз и собирает ведущих спикеров сферы корпоративного обучения международного уровня. Также на мероприятии будут представлены продукты и сервисы «Сбера», полезные для образования.

На конференции обсудят:

  • как партнерство с вузами и студентами помогает бизнесу решить вопрос кадрового дефицита;
  • как в новой реальности оставаться востребованным на рынке труда;
  • как платформы, ИИ, маркетплейсы способны помочь в росте вовлеченности в процессе обучения.

Среди спикеров:

  • Герман Греф,  президент, председатель правления Сбербанка;
  • Денис Конанчук, директор департамента корпоративного обучения Школы управления «Сколково»;
  • Дарья Рыжкова, основатель Smart Ranking;
  • Наталья Журавлева, старший управляющий директор Центра индустрии образования «Сбера»;
  • Анна Степанова, директор по образовательным проектам VK;
  • Михаил Свердлов, консультант по продуктовой разработке в образовании и аналитике, автор канала «Образование, которое мы заслужили».

Присоединиться к мероприятию можно по ссылке.

Фото на обложке: Yaorusheng / Shutterstock

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