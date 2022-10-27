Участники логистического рынка назвали три главных транспортных коридора для экспорта

России нужно активно развивать три логистических направления, чтобы эффективно переориентировать экспортные потоки на новые рынки: транспортные коридоры «Север-Юг», «Запад-Восток», а также перевозки в направлении Азово-Черноморских портов.

Об этом на пресс-подходе по итогам пленарной сессии «Логистика перемен: трансформация цепочек поставок и транспортно-логистических потоков» на международном экспортном форуме «Сделано в России» рассказал вице-президент Российского экспортного центра Станислав Георгиевский.

«Новая геополитическая реальность поставила перед внешнеторговым потенциалом и логистической инфраструктурой страны серьезный вызов, вынуждая российских участников ВЭД и игроков рынка транспортных услуг трансформировать привычные логистические цепочки. Участники логистической сессии — госрегуляторы, представители крупных логистических компаний и наши иностранные партнеры — сегодня выразили общую позицию по развитию приоритетных направлений, способствующих выходу российской экспортной продукции в страны Южной и Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Это в первую очередь контейнерные перевозки по евразийским транспортным коридорам, развитие комплексных транзитных сервисов на маршрутах коридора “Север-Юг”, а также расширение географии мультимодальных транспортных решений с участием инфраструктуры портов Азово-Черноморского бассейна, в том числе и в рамках содействия развитию автогрузового паромного сообщения», — отметил вице-президент РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ).

Для ускорения развития транспортных коридоров, как заявил на пресс-подходе генеральный директор АО «РЖД Логистика» Дмитрий Мурев, необходима кооперация от транспортных компаний и государственных органов, а также создание привлекательных тарифных условий.

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