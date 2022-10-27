Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Партнеры
Партнеры

Участники логистического рынка назвали три главных транспортных коридора для экспорта

Партнеры
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

России нужно активно развивать три логистических направления, чтобы эффективно переориентировать экспортные потоки на новые рынки: транспортные коридоры «Север-Юг», «Запад-Восток», а также перевозки в направлении Азово-Черноморских портов. 

Участники логистического рынка назвали три главных транспортных коридора для экспорта
Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Об этом на пресс-подходе по итогам пленарной сессии «Логистика перемен: трансформация цепочек поставок и транспортно-логистических потоков» на международном экспортном форуме «Сделано в России» рассказал вице-президент Российского экспортного центра Станислав Георгиевский.

«Новая геополитическая реальность поставила перед внешнеторговым потенциалом и логистической инфраструктурой страны серьезный вызов, вынуждая российских участников ВЭД и игроков рынка транспортных услуг трансформировать привычные логистические цепочки. Участники логистической сессии — госрегуляторы, представители крупных логистических компаний и наши иностранные партнеры — сегодня выразили общую позицию по развитию приоритетных направлений, способствующих выходу российской экспортной продукции в страны Южной и Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. 

Это в первую очередь контейнерные перевозки по евразийским транспортным коридорам, развитие комплексных транзитных сервисов на маршрутах коридора “Север-Юг”, а также расширение географии мультимодальных транспортных решений с участием инфраструктуры портов Азово-Черноморского бассейна, в том числе и в рамках содействия развитию автогрузового паромного сообщения», — отметил вице-президент РЭЦ (входит в ВЭБ.РФ).

Для ускорения развития транспортных коридоров, как заявил на пресс-подходе генеральный директор АО «РЖД Логистика» Дмитрий Мурев, необходима кооперация от транспортных компаний и государственных органов, а также создание привлекательных тарифных условий. 

Фото на обложке: CHUTTERSNAP / Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Бизнес-релокация в Великобританию: особенности предпринимательства в Лондоне
  2. 2 Америка ищет таланты: что позволит фудтех-проектам удержаться на рынке?
  3. 3 Инструкция — как открыть международную франшизу
  4. 4 Поворот на Восток: как российскому бизнесу найти возможности в Китае
  5. 5 Как открыть филиал компании в Испании: опыт маркетингового агентства
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

28 октября 2022

Национальная технологическая олимпиада

30 октября 2022

Global Shift

30 октября 2022

«Технолидеры Москвы»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Новости

ФАС проверит маркетплейсы и ритейлеров после жалоб о завышенных ценах на армейское снаряжение

Новости

Бесплатную российскую ОС начали продавать в магазинах

Новости

«Моторинвест» открыл продажи первых отечественных электромобилей Evolute

Колонки

Должен ли работодатель содействовать военкоматам при вручении повестки работнику?

Колонки

Тренировка памяти: советы и упражнения, которые помогут держать мозг в тонусе