На конференции в кластере «Ломоносов» расскажут о трендах и перспективах робототехники в России

10 июня состоится конференция «Вкалывают роботы, а не человек». Эксперты расскажут о трендах и перспективах робототехники и автономного транспорта в России. Мероприятие пройдет в московском кластере «Ломоносов» в рамках фестиваля «Лидеры цифровой трансформации».
Гостей ждут:
- пленарные сессии;
- выступление keynote-спикера;
- интерактив с роботами;
- AR-выставка
- нетворкинг и DJ-сет.
Среди спикеров:
- Олег Кивокурцев, директор по развитию компании «Промобот»;
- Алексей Яковенко, генеральный директор компании «Цифра Роботикс»;
- Дмитрий Агафонов, заместитель генерального директора «СберАвтоТех»;
- Петр Смоленцев, генеральный директор KUKA Россия.
Подробная программа и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: MikeDotta /
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