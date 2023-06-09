10 июня состоится конференция «Вкалывают роботы, а не человек». Эксперты расскажут о трендах и перспективах робототехники и автономного транспорта в России. Мероприятие пройдет в московском кластере «Ломоносов» в рамках фестиваля «Лидеры цифровой трансформации».

На конференции в кластере «Ломоносов» расскажут о трендах и перспективах робототехники в России