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На конференции в кластере «Ломоносов» расскажут о трендах и перспективах робототехники в России

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

10 июня состоится конференция «Вкалывают роботы, а не человек». Эксперты расскажут о трендах и перспективах робототехники и автономного транспорта в России. Мероприятие пройдет в московском кластере «Ломоносов» в рамках фестиваля «Лидеры цифровой трансформации».

На конференции в кластере «Ломоносов» расскажут о трендах и перспективах робототехники в России

Гостей ждут:

  • пленарные сессии;
  • выступление keynote-спикера;
  • интерактив с роботами;
  • AR-выставка
  • нетворкинг и DJ-сет.

Среди спикеров:

  • Олег Кивокурцев, директор по развитию компании «Промобот»;
  • Алексей Яковенко, генеральный директор компании «Цифра Роботикс»;
  • Дмитрий Агафонов, заместитель генерального директора «СберАвтоТех»;
  • Петр Смоленцев, генеральный директор KUKA Россия.

 Подробная программа и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: MikeDotta / Shutterstock

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