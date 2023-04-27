В Москве пройдет международная выставка продуктов питания для ритейла и HoReCa

19-22 сентября в Москве состоится WorldFood Moscow 2023 — международная выставка продуктов питания для ритейла и HoReCa. Участники из России и еще 25 стран мира представят свою продукцию в 16 разделах, а также примут участие в переговорах и сессиях с закупщиками из иностранных, федеральных, региональных сетей и предприятий HoReCa.
Деловая программа WorldFood Moscow 2023 состоит из нескольких блоков:
- Форум лидеров продовольственного бизнеса для обмена опытом и обсуждения решений актуальных задач, стоящих перед ритейлом.
- Сессии и презентации от лидеров российского ритейла и продовольственной отрасли с актуальной статистикой и аналитикой по FMCG-рынку и основным трендам
- Программа для коммерческих департаментов сетей «Академия ритейла» с практическими конференциями по развитию следующий категорий: фрукты и овощи, готовая еда и ультрафреш, кондитерские изделия, молочная продукция и сыры, ЗОЖ и органика и так далее.
- Конференция HoReCa 360 и специальная зона для закупщиков сегмента HoReCa, организованные при поддержке ФРиО.
- Кулинарное шоу, в ходе которого знаменитые повара будут в режиме реального времени готовить блюда из продуктов, представленных участниками выставки, и проводить открытые дегустации;
- Дегустационный конкурс «Продукт года», направленный на определение и анонсирование лучших по качеству продуктов питания и WorldFood ORGANIC, направленный на развитие органической отрасли России.
В этом году на площадке WorldFood Moscow также будет организован закупочный центр «Мир торговли» от партнера выставки EXIM EXPO. В мероприятии примут участие более 50 ритейлеров и дистрибьюторов из семи стран СНГ. 19 и 20 сентября состоятся персональные двусторонние переговоры и сессии с закупщиками из иностранных, федеральных, региональных сетей и предприятий HoReCa.
Среди других форматов выставки — образовательная программа для шеф-поваров, зона фудтраков, где в режиме одного окна предприниматели получат консультации по запуску торговых точек в мобильном формате, фестиваль сыра и другие.
Подробнее о программе и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Violetta Krivosheeva /
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