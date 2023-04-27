19-22 сентября в Москве состоится WorldFood Moscow 2023 — международная выставка продуктов питания для ритейла и HoReCa. Участники из России и еще 25 стран мира представят свою продукцию в 16 разделах, а также примут участие в переговорах и сессиях с закупщиками из иностранных, федеральных, региональных сетей и предприятий HoReCa.

В Москве пройдет международная выставка продуктов питания для ритейла и HoReCa