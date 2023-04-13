Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

10 главных причин мирового голода

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Старший редактор RB.RU

Елена Лиханова

В мире производится достаточно еды, чтобы накормить 7,5 млрд людей, однако каждый день более 10% населения Земли испытывает голод. Почему это происходит? Рассказываем о главных причинах продовольственного кризиса.

10 главных причин мирового голода

1. Бедность

Нищета неразрывно связана с голодом. Семьи, попавшие в порочный круг бедности, обычно не могут позволить себе питательную пищу, что приводит к недоеданию. В свою очередь, недоедание мешает людям зарабатывать больше, чтобы позволить себе здоровую пищу.

RB.RU и компания «ЭФКО» проведут вторую международную конференцию о современных технологиях, меняющих мировую пищевую промышленность, DeepFoodTech 2023. Всех, кто занят в индустрии еды и живет этой темой, будем рады видеть 19 мая!
Участие бесплатно. Регистрация на сайте

Семьи, живущие в бедности, могут также продать свой скот или инструменты, чтобы пополнить свой доход. Это помогает в краткосрочной перспективе, но закрепляет образ жизни, который дети часто наследуют от родителей.

От года к году Демократическая Республика Конго признается одной из беднейших стран мира. Население страны составляет 89,56 млн человек, большинство из которых живут на менее чем $1,25 в день. По состоянию на 2021 год свыше 37 млн конголезцев не получали необходимое количество питательных веществ каждый день.

2. Нехватка продовольствия

В таких регионах, как африканские Сахель и полуостров Сомали, перед сбором урожая семьи фермеров переживают «голодный сезон».

Это время года, когда запасы прошлого урожая уже закончились, и чтобы их пополнить, требуется время. В результате семьи вынуждены пропускать один (или даже несколько) приемов пищи, чтобы продержаться до следующего урожая. Иногда это длится по несколько месяцев.

3. Войны и конфликты

Конфликты и голод образуют еще один порочный круг. В Южном Судане гражданская война привела к массовому перемещению населения и заброшенным полям. Результатом стал неурожай, который в совокупности со скачком инфляции сделал импортные продукты питания недоступными и спровоцировал продовольственный кризис для 7,2 млн человек.

Аналогичным образом, продолжающийся конфликт в Йемене привел к тому, что более половины страны (примерно 17 млн человек) нуждаются в срочных мерах поддержки, не имея доступа к постоянной гуманитарной продовольственной помощи.

4. Изменение климата

В таких странах, как Замбия, политическая обстановка относительно стабильна. Однако они также страдают от голода из-за изменения климата. Недостаток или избыток осадков может погубить урожай или сократить число доступных пастбищ. Такие явления, как Эль-Ниньо (аномальное повышение температуры поверхностного слоя воды), ухудшают эти колебания и могут усилиться из-за изменения климата.

DeepFoodTech Conference: международная конференция о современной пищевой промышленности и глобальных вызовах, стоящих перед мировой индустрией питания. Участвуй бесплатно!

Как правило, экстремальные климатические условия сильнее всего сказываются на беднейших регионах мира. Всемирный банк оценивает, что за ближайшее десятилетие изменение климата может ввергнуть в нищету более 100 млн людей.

5. Плохое питание

Голод — это не только отсутствие доступа к пище, но и недостаток питательных веществ, необходимых для здоровья. Часто рацион питания бедных семей основан лишь на одном-двух продуктах питания (например, кукурузе или пшенице). Это означает, что они не получают достаточно необходимых макроэлементов и витаминов и могут страдать от последствий голода.

Проблема особенно важна для беременных и кормящих грудью женщин, а также маленьких детей: поддержка питания во время беременности и до пятилетнего возраста помогает защитить детей на всю их жизнь. Правильное питание снижает вероятность заболеваний, плохого самочувствия и когнитивных нарушений.

6. Плохая государственная политика

Системные проблемы, такие как слаборазвитая инфраструктура или низкие инвестиции в сельское хозяйство, часто мешают доставлять продовольствие и воду населению, которое больше всего в них нуждается.

7. Слабая экономика

Подобно циклу бедности и голода, экономическая стабильность страны напрямую влияет на ее продовольственную стабильность. Например, экономические проблемы в Либерии усугубились после вспышки Эболы в 2014 году. Через 8 лет после окончания эпидемии 50% населения страны проживают за чертой бедности.

Работа по обеспечению экономической стабильности в целом окажет волновой эффект на другие причины голода в мире, указанные в этом списке.

8. Пищевые отходы

По данным Всемирной продовольственной программы, треть всего производимого продовольствия — более 1 млрд т — не употребляется в пищу.

Дело не только в том, что они тратятся впустую: на их производство расходуются природные ресурсы, нехватка которых усугубляет положение стран, которые больше всего страдают от голода, нищеты и изменения климата. Чтобы произвести всю эту пищу, требуется количество воды, равное годовому стоку Волги, и при этом в атмосферу попадает почти 3 млрд т парниковых газов.

9. Гендерное неравенство

В своих Целях устойчивого развития ООН заявляет: «Если бы женщины-фермеры имели такой же доступ к ресурсам, как и мужчины, число голодающих в мире могло бы сократиться до 150 млн».

Женщины-фермеры отвечают за выращивание, сбор урожая, приготовление и продажу большинства продуктов питания в бедных странах. Они находятся на переднем крае борьбы с голодом, однако зачастую они недостаточно представлены там, где принимаются важные решения по вопросам политики и ресурсов.

10. Вынужденная миграция

Голод может быть причиной вынужденной миграции, но в то же время вынужденная миграция может быть причиной голода. Многие беженцы, живущие за границей, изначально живут в соседних странах с ограниченными ресурсами. В Ливане, например, почти треть населения составляют беженцы, что создает огромную нагрузку на ресурсы.

Связь между голодом и вынужденной миграцией — проблема, которая может быть решена только политическим путем.

Факты о голоде

Приведем статистику, связанную с проблемой.

  • В мире производится достаточно продовольствия, чтобы накормить все 7,5 млрд человек.
  • Несмотря на это, каждый день с голодом сталкивается 1 из 9 людей по всему миру.
  • Йемен — самая голодная страна мира по итогам 2022 года.
  • Согласно Глобальному индексу голода 2022 года, к 2030 году 46 странам не удастся улучшить продовольственную ситуацию даже до низкого уровня голода — это на 9 стран больше, чем по прогнозу 2020 года.
  • С 2014 года в 20 странах голод усилился и достиг умеренного, серьезного или тревожного уровня.
  • По прогнозам, из-за долгосрочных последствий пандемии к 2030 году еще 30 млн человек во всем мире будут страдать от недоедания.

Источник.

Обложка снегерирована нейросетью Midjourney

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Серийное производство «Москвича 6», возвращение «Абсолюта»: главное к утру 12 апреля
  2. 2 В марте банки РФ выдали физлицам кредиты на 1,34 трлн рублей
  3. 3 На «Госуслугах» снова можно удалить учетную запись, прогноз курса валют на май: главное 11 апреля
  4. 4 Аналитик Freedom Finance Global не исключил курса в 83 рубля за доллар в мае
  5. 5 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

14 апреля 2023

Startup Tour 2023 Великий Новгород

14 апреля 2023

«Импульс добра»

14 апреля 2023

Креативная лаборатория

Все ВОЗМОЖНОСТИ