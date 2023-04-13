10 главных причин мирового голода

В мире производится достаточно еды, чтобы накормить 7,5 млрд людей, однако каждый день более 10% населения Земли испытывает голод. Почему это происходит? Рассказываем о главных причинах продовольственного кризиса.
1. Бедность
Нищета неразрывно связана с голодом. Семьи, попавшие в порочный круг бедности, обычно не могут позволить себе питательную пищу, что приводит к недоеданию. В свою очередь, недоедание мешает людям зарабатывать больше, чтобы позволить себе здоровую пищу.
Семьи, живущие в бедности, могут также продать свой скот или инструменты, чтобы пополнить свой доход. Это помогает в краткосрочной перспективе, но закрепляет образ жизни, который дети часто наследуют от родителей.
От года к году Демократическая Республика Конго признается одной из беднейших стран мира. Население страны составляет 89,56 млн человек, большинство из которых живут на менее чем $1,25 в день. По состоянию на 2021 год свыше 37 млн конголезцев не получали необходимое количество питательных веществ каждый день.
2. Нехватка продовольствия
В таких регионах, как африканские Сахель и полуостров Сомали, перед сбором урожая семьи фермеров переживают «голодный сезон».
Это время года, когда запасы прошлого урожая уже закончились, и чтобы их пополнить, требуется время. В результате семьи вынуждены пропускать один (или даже несколько) приемов пищи, чтобы продержаться до следующего урожая. Иногда это длится по несколько месяцев.
3. Войны и конфликты
Конфликты и голод образуют еще один порочный круг. В Южном Судане гражданская война привела к массовому перемещению населения и заброшенным полям. Результатом стал неурожай, который в совокупности со скачком инфляции сделал импортные продукты питания недоступными и спровоцировал продовольственный кризис для 7,2 млн человек.
Аналогичным образом, продолжающийся конфликт в Йемене привел к тому, что более половины страны (примерно 17 млн человек) нуждаются в срочных мерах поддержки, не имея доступа к постоянной гуманитарной продовольственной помощи.
4. Изменение климата
В таких странах, как Замбия, политическая обстановка относительно стабильна. Однако они также страдают от голода из-за изменения климата. Недостаток или избыток осадков может погубить урожай или сократить число доступных пастбищ. Такие явления, как Эль-Ниньо (аномальное повышение температуры поверхностного слоя воды), ухудшают эти колебания и могут усилиться из-за изменения климата.
Как правило, экстремальные климатические условия сильнее всего сказываются на беднейших регионах мира. Всемирный банк оценивает, что за ближайшее десятилетие изменение климата может ввергнуть в нищету более 100 млн людей.
5. Плохое питание
Голод — это не только отсутствие доступа к пище, но и недостаток питательных веществ, необходимых для здоровья. Часто рацион питания бедных семей основан лишь на одном-двух продуктах питания (например, кукурузе или пшенице). Это означает, что они не получают достаточно необходимых макроэлементов и витаминов и могут страдать от последствий голода.
Проблема особенно важна для беременных и кормящих грудью женщин, а также маленьких детей: поддержка питания во время беременности и до пятилетнего возраста помогает защитить детей на всю их жизнь. Правильное питание снижает вероятность заболеваний, плохого самочувствия и когнитивных нарушений.
6. Плохая государственная политика
Системные проблемы, такие как слаборазвитая инфраструктура или низкие инвестиции в сельское хозяйство, часто мешают доставлять продовольствие и воду населению, которое больше всего в них нуждается.
7. Слабая экономика
Подобно циклу бедности и голода, экономическая стабильность страны напрямую влияет на ее продовольственную стабильность. Например, экономические проблемы в Либерии усугубились после вспышки Эболы в 2014 году. Через 8 лет после окончания эпидемии 50% населения страны проживают за чертой бедности.
Работа по обеспечению экономической стабильности в целом окажет волновой эффект на другие причины голода в мире, указанные в этом списке.
8. Пищевые отходы
По данным Всемирной продовольственной программы, треть всего производимого продовольствия — более 1 млрд т — не употребляется в пищу.
Дело не только в том, что они тратятся впустую: на их производство расходуются природные ресурсы, нехватка которых усугубляет положение стран, которые больше всего страдают от голода, нищеты и изменения климата. Чтобы произвести всю эту пищу, требуется количество воды, равное годовому стоку Волги, и при этом в атмосферу попадает почти 3 млрд т парниковых газов.
9. Гендерное неравенство
В своих Целях устойчивого развития ООН заявляет: «Если бы женщины-фермеры имели такой же доступ к ресурсам, как и мужчины, число голодающих в мире могло бы сократиться до 150 млн».
Женщины-фермеры отвечают за выращивание, сбор урожая, приготовление и продажу большинства продуктов питания в бедных странах. Они находятся на переднем крае борьбы с голодом, однако зачастую они недостаточно представлены там, где принимаются важные решения по вопросам политики и ресурсов.
10. Вынужденная миграция
Голод может быть причиной вынужденной миграции, но в то же время вынужденная миграция может быть причиной голода. Многие беженцы, живущие за границей, изначально живут в соседних странах с ограниченными ресурсами. В Ливане, например, почти треть населения составляют беженцы, что создает огромную нагрузку на ресурсы.
Связь между голодом и вынужденной миграцией — проблема, которая может быть решена только политическим путем.
Факты о голоде
Приведем статистику, связанную с проблемой.
- В мире производится достаточно продовольствия, чтобы накормить все 7,5 млрд человек.
- Несмотря на это, каждый день с голодом сталкивается 1 из 9 людей по всему миру.
- Йемен — самая голодная страна мира по итогам 2022 года.
- Согласно Глобальному индексу голода 2022 года, к 2030 году 46 странам не удастся улучшить продовольственную ситуацию даже до низкого уровня голода — это на 9 стран больше, чем по прогнозу 2020 года.
- С 2014 года в 20 странах голод усилился и достиг умеренного, серьезного или тревожного уровня.
- По прогнозам, из-за долгосрочных последствий пандемии к 2030 году еще 30 млн человек во всем мире будут страдать от недоедания.
Обложка снегерирована нейросетью Midjourney
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