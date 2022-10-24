От банка для подростков до «зеленого» калькулятора: 10 ведущих стартапов Парижа

Station F демонстрирует, что Франция успешно обеспечивает поддержку для своих стартапов. Только за первые три месяца 2022 года страна привлекла $5,4 млрд венчурного финансирования — вдвое больше, чем за тот же период в прошлом году. В этой подборке представлено 10 стартапов из Парижа, разрабатывающих решения для мобильного банкинга, онлайн-шопинга и других сфер.

Station F — крупнейший стартап-кампус Парижа. Его длина составляет 300 м, что равно высоте Эйфелевой башни. В здании работают офисы Google, Apple и государственного агентства La French Tech, предлагающих обучение и консультации. Кампус стал домом для тысячи компаний на ранней стадии.

Commune — коливинги для неполных семей

Год основания: 2021.

Общий объем финансирования: $1,5 млн.

Однажды Тару Хезе-Сармини пригласили на собеседование в компанию, организующую коливинги для специалистов из Германии. В тот момент она осознала, что хочет «делать что-то более значимое», чем помогать состоятельным IT-работникам Берлина. Поэтому Хезе-Сармини, вместе с Рубеном Петри, запустила стартап Commune, который организует совместное проживание для одиноких родителей с маленькими детьми.

Фото в тексте: Commune

Во Франции в каждой четвертой семье ребенка воспитывает лишь один родитель. Тем не менее жилье по-прежнему ориентировано на пары, из-за чего неполным семьям приходится выбирать небольшие апартаменты с одной спальней, чтобы сократить расходы.

Commune будет предлагать недавно разведенным родителям собственную автономную квартиру вместе с общей кухней и игровой комнатой. Первая локация будет расположена в Париже в здании бывшего отеля. Она будет вмещать 22 семьи и, как ожидается, откроется в начале 2023 года.

Kard — банк для подростков

Год основания: 2019.

Общий объем финансирования: $9,7 млн.

В Париже много финтех-компаний, но Амину Бунжу и Скотту Гордону все же удалось найти свободную нишу. Их стартап Kard предлагает банковские услуги для людей младше 18 лет. Среди его инвесторов — сооснователь BlaBlaCar Фрэнсис Наппез.

Банковский счет Kard доступен в двух отдельных приложениях — для детей и их родителей. Через свой аккаунт дети тратят карманные деньги и получают оплату за продажу вещей в интернете. Родители, в свою очередь, могут отслеживать их покупательские привычки и устанавливать лимит расходов.

На данный момент Kard уже привлек 85 тысяч клиентов в возрасте от 10 до 18 лет благодаря мемам в Instagram* и блестящим пластиковым картам. Тем не менее в будущем компания планирует превратиться из «детского» в розничный банк. Гордон исходит из простой идеи: «Люди не покидают свой первый банк».

Offishall — планировщик для гибридных команд

Год основания: 2020.

Общий объем финансирования: $1,2 млн.

Когда в Италии началась пандемия, Одри Барбье-Литвак занималась управлением офисами WeWork в южной Европе. Перед ее командой стояла задача выяснить, сколько человек по-прежнему хотят работать в коворкинге компании в Милане.

«Это был кошмар», — рассказывает Барбье-Литвак об электронной таблице, в которой отслеживались пожелания тысячи человек. Этот опыт вдохновил ее на создание Offishall, инструмента для планирования гибридной работы. Барбье-Литвак запустила его вместе с Пьером Годре и Бруно Ронзани.

Пандемия предоставила людям возможность выбирать, где им работать, но эта новая свобода требует организации, считает Барбье-Литвак. В Offishall пользователи могут указывать, когда они будут работать из дома, а когда — из офиса. Помимо этого, программа позволяет увидеть, кто из сотрудников посетит офис в определенные дни.

Эти данные также помогают работодателю понять привычки команды, что пригодится, например, если нужно уменьшить или реорганизовать офис. Среди клиентов Offishall — мировой лидер индустрии роскоши LVMH.

Omie & Cie — прозрачный продуктовый онлайн-шопинг

Год основания: 2021.

Общий объем финансирования: $3,9 млн.

Кристиан Хорхе уже не раз создавал успешный стартап. Например, секонд-хенд дизайнерской одежды Vestiaire Collective, который в прошлом году достиг оценки в $1,7 млрд.

Его следующий стартап Omie & Cie запущен в партнерстве с Жозефиной Бурнонвиль, Колином Берландом и Бенуа Дель Бассо. Его цель — сделать продуктовый онлайн-шопинг более прозрачным. Каждый продукт Omie & Cie, от кетчупа до яиц, сопровождается подробным описанием: происхождение ингредиентов, распределение прибыли и отходы упаковки.

Как заявляет сама Omie & Cie, уже 5 тысяч семей покупают все продукты питания через ее сайт. В компанию, среди прочих, вложился французский шеф-повар Тьерри Маркс.

Greenly — калькулятор углеродных выбросов

Год основания: 2019.

Общий объем финансирования: $25,5 млн.

Greenly стремится сделать учет выброса углеродов более доступным, рассказывает сооснователь компании Алексис Норманд. Он запустил ее вместе с Матье Вегревиль и Арно Делубаком в 2019 году.

Стартап помогает малым и средним предприятиям считать, насколько они могли бы сократить свои выбросы углерода, если бы перешли на более экологичные дата-центры и ноутбуки. Около 60 тысяч человек также скачали приложение компании, которое анализирует банковский счет пользователя. Оно оценивает выбросы, связанные с транзакциями на заправочных станциях и в супермаркетах.

Фото в тексте: Greenly

Технология Greenly уже интегрирована в банковское приложение французского финансового конгломерата BNP Paribas. В апреле 2022 года компания привлекла $22 млн в рамках серии A.

Maki — геймификация найма

Год основания: 2021.

Общий объем финансирования: $10,8 млн.

Менее чем за год парижский стартап Maki разработал HR-платформу, которая заменяет резюме геймифицированными онлайн-тестами. Это делает процесс найма более эффективным и справедливым.

У истоков Maki стоят три основателя — Максим Легардес, Поль-Луи Кайлар и Бенджамин Чино. На данный момент им удалось привлечь на свою платформу 220 компаний, в том числе французское подразделение McDonald’s.

Тесты на платформе Maki позволяют оценивать личность кандидатов, их когнитивные способности, уровень освоения Excel и прочих инструментов, а также мягкие навыки, например способность давать и получать фидбек.

Kinetix Tech — доступная 3D-анимация

Год основания: 2020.

Общий объем финансирования: $11 млн.

VR-аватары могут ходить и бегать, но не повторять движения пользователей TikTok и победные танцы футболистов. Яссин Тахи и Анри Миранд решили дать людям возможность самовыражаться в виртуальной реальности и будущих версиях метавселенной.

Фото в тексте: Kinetix

Вместе они запустили платформу Kinetix Tech. Она позволяет преобразовывать видео с танцующими людьми в анимированные аватары, которые даже без опыта в 3D-анимации можно импортировать в виртуальные миры, например Roblox. Технологию уже используют 25 тысяч человек.

В посевном раунде в Kinetix вложились виртуальные миры The Sandbox и ZEPETO.

Homa Games — лаборатория игровых технологий

Год основания: 2018.

Общий объем финансирования: $164,8 млн.

Когда Netflix выпустил сериал «Игра в кальмара», геймеры заинтересовались играми по его сюжету, рассказывает Даниел Натан. В 2019 году вместе с Оливье Ле Ба он запустил Homa Games — издателя игр, который предоставляет независимым разработчикам бесплатные инструменты. Благодаря им, они могут реализовывать и распространять свои идеи достаточно быстро, чтобы реагировать на тренды.

Homa Games позволяет не только отслеживать актуальные тенденции, но и монетизировать продукты. На данный момент количество установок игр, созданных на этой платформе, приблизилось к 1 млрд. В компанию вложились такие инвесторы, как основатели King, разработчика игры Candy Crush.

Jump — площадка для самозанятых

Год основания: 2021.

Общий объем финансирования: $4,5 млн.

Ниоклас Файон, Тибо Кулон и Максим Буше запустили Jump с целью устранить недостатки самозанятости. Стартам нанимает фрилансеров и подрядчиков по долгосрочным контрактам. Они получают оплату на банковский счет Jump, а компания управляет их налогами и пенсионными отчислениями. Стоимость услуги составляет примерно $78 или $98.

Если клиент задерживает оплату, Jump может предложить ему аванс или выступить поручителем, если он будет брать кредит. В 2021 году компания привлекла $4,5 млн в раунде, который возглавил Index Ventures.

Pigment — альтернатива Excel

Год основания: 2019.

Общий объем финансирования: $163,9 млн.

Стартап Pigment стремится конкурировать с Excel. В основе компании лежит идея о том, что бизнесу не хватает инструментов для визуализации данных и финансового планирования. По словам руководителя отдела маркетинга Pigment Регины Крода, новые инструменты просто не дают той же гибкости, что Excel.

По этой причине основатели Pigment Элеонора Креспо и Ромен Никколи разработали платформу, которая, по их словам, более интуитивно понятна и удобна для совместного использования. К примеру, коллеги могут оставлять друг другу комментарии в ячейках электронной таблицы. Pigment уже используют сотрудники Deliveroo и Blabla Car.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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