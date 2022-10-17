10 инновационных стартапов Тель-Авива

Как и прежде, многие основатели приходят из военной сферы. Дело не только в том, что практически все жители страны через нее проходят, но и в том, что она уделяет особое внимание таким областям, как кибербезопасность, ИИ и робототехника. В подборке — 10 стартапов Тель-Авива, решающих проблемы в этих и других сферах.

Раньше стартап-сцена Тель-Авива отличалась высокой долей экзитов — компании были готовы на продажу Google и другим крупным игрокам в случае успеха. Однако примерно в 2019 году ситуация изменилась, и теперь местные предприниматели развиваются независимо.

Immunai

Год основания: 2018.

Общий объем финансирования: $295 млн.

«Мы составляем карту иммунной системы и всех ее частей, от типов до состояний клеток, чтобы предоставить исследователям полную карту и глубокое понимание иммунной системы», — объясняет Луис Волох, основавший Immunai вместе с Ноамом Соломоном.

Платформа сочетает в себе мультиомику отдельных клеток, машинное обучение и функциональную геномику с данными пациентов высокого качества. Она позволяет выявлять и оценивать новые лекарственные мишени, что снижает стоимость и повышает результативность разработки препаратов.

Скриншот: Immunai

В Immunai уже вложились Viola Ventures, Dexcel Pharma и Koch Disruptive Technologies. Компания сотрудничает с 25 научными учреждениями, в том числе с Гарвардом, Стэнфордом и Мемориальным онкологическим центром имени Слоуна — Кеттеринга, а также заключила партнерство с 30 фармацевтическими гигантами из Fortune 100.

В октябре 2021 года (спустя менее чем три года после запуска) Immunai достигла статуса единорога. Она приобрела Dropprint Genomics, стартап по вычислительной биологии из Сан-Франциско, и Nebion, швейцарскую компанию из сферы биоинформатики.

Beewise

Год основания: 2018.

Общий объем финансирования: $118,7 млн.

«На каждый заработанный доллар мы спасаем двух пчел», — утверждает сооснователь Beewise Саар Сафра. По его словам, 75% фруктов и овощей опыляются пчелами, колонии которых ежегодно сокращаются на 35%.

Цель стартапа Beewise, запущенного серийным предпринимателем Сааром Сафрой и пчеловодом Элием Радзайнером, — остановить распространение синдрома нарушения колоний. При обнаружении пестицидов робот Beewise может закрывать улей, контролировать температуру в нем и предоставлять пищу живущим в нем насекомым.

Скриншот: Beewise

В компанию вложились как местные венчурные капиталисты (Lool Ventures и Fortissimo Capital), так и американские (Corner Ventures и Insight Partners). Beewise открывает новые заводы рядом с крупными популяциями пчел и утверждает, что ей удалось снизить синдром разрушения колоний с 35% до 8% в местах присутствия.

Run:AI

Год основания: 2018.

Общий объем финансирования: $118 млн.

Run:AI создала так называемый «специальный слой виртуализации» для глубокого обучения. Он способен обучать ИИ-модели, работающие на графических процессорах (GPU), гораздо быстрее, чем в обычно, используя при этом меньше ресурсов. Увеличение эффективности имеет важное значение, поскольку GPU — одно из самых дорогих устройств в дата-центре.

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Основатели Run:AI — Омри Геллер и Ронен Дар. Платформа позволяет контролировать процессы из облака: объединять ресурсы множества GPU и распределять их по различным рабочим нагрузкам ИИ, автоматически назначая необходимую вычислительную мощность для каждой задачи.

Скриншот: Run:AI

Компанию поддержали такие инвесторы, как Insight Partners, Tiger Global, TLV Partners и S-Capital. С момента запуска продукта в 2020 году выручка Run:AI выросла в 9 раз. В будущем компания планирует реализовать управление из облака рабочими нагрузками вывода (обученными ИИ, например ПО для распознавания лиц).

Empathy

Год основания: 2021.

Общий объем финансирования: $43 млн.

Empathy сочетает в себе технологии и человеческую поддержку, помогая членам семьи решать логистические задачи и бороться с эмоциональной травмой после смерти близкого человека.

По словам основателей Рона Гура и Йонатана Бергмана, приложение позволяет организовать похороны и заверить завещание, а также предлагает эмоциональную помощь от менеджеров.

Скриншот: Empathy

В Empathy вложились венчурные компании Entree Capital и Aleph, а также ангелы-инвесторы, в том числе Миша Кауфман, сооснователь Fiverr. Согласно отчету компании, 92% пользователей сообщили, что приложение улучшило их самочувствие, а ее аудитория из США в среднем сэкономила $3 тысячи.

Сейчас Empathy помогает сотрудникам Goldman Sachs и New York Life в рамках заключенного партнерства.

NeuraLight

Год основания: 2021.

Общий объем финансирования: $30,5 млн.

Чтобы выявлять большинство нейродегенеративных заболеваний, например болезнь Паркинсона и Альцгеймера, используются крайне субъективное обследование и диагностика симптомов. Из-за этого сложнее вовремя поставить диагноз, разрабатывать новые лекарства и оказывать необходимую помощь.

Стартап NeuraLight, основанный CEO Мишей Брейкстоуном и CTO Эдмундом Бенами, собирает крупнейшую в мире базу данных симптомов. На данный момент в ее создании участвуют более тысячи волонтеров.

Скриншот: NeuraLight

Недавно NeuraLight заключила свой первый коммерческий контракт с публичной фармацевтической компанией. Вместе они будут заниматься разработкой лечения от бокового амиотрофического склероза.

Компания привлекла $30,5 млн в двух раундах от Koch Disruptive Technologies, Samsung Next, Operator Partners и VSC Ventures. Этой осенью в сотрудничестве с крупными больницами она планирует провести три исследования с участием пациентов с болезнью Паркинсона и рассеянным склерозом.

LUSIX

Год основания: 2016.

Общий объем финансирования: $135 млн.

LUSIX производит искусственные бриллианты для рынка драгоценных камней и промышленного применения. Они выращиваются в лаборатории, которая работает на солнечной энергии.

В недавнем раунде, который возглавил LVMH Luxury Ventures, компания привлекла $90 млн. Эти средства пойдут на расширение производственных мощностей ее второго завода в Израиле, полностью работающего на солнечной энергии, который был открыт этим летом.

Скриншот: LUSIX

Физик Йоси Яйон и предприниматель Бенни Ланда запустили LUSIX в качестве дочернего подразделения компании цифровой печати Landa. «Развитие лабораторных бриллиантов только начинается, и их уже принимают потребители, особенно миллениалы и представители поколения Z», — утверждает Ланда.

Better Juice

Год основания: 2017.

Общий объем финансирования: $8,6 млн.

Better Juice использует ферменты из микроорганизмов, чтобы преобразовывать сахар в фруктовом соке в неперевариваемую клетчатку. По заявлению компании, это позволяет сократить до 80% сахара в напитке.

Стартап основан Эраном Блачински при Еврейском университете в Иерусалиме. Он привлек $8 млн в посевном раунде, который возглавили iAngels, Food Tech Lab и The Kitchen Hub. Средства будут направлены на расширение технологии для других продуктов, например мороженого, газировки и джема.

Скриншот: Better Juice

По словам Блачински, процедура не влияет на запах и вкус сока, уменьшая лишь сладость. Производители могут выбирать количество сахара, которое нужно удалить.

Tevel

Год основания: 2019.

Общий объем финансирования: $31,5 млн.

«Фермеры по всему миру испытывают сложности при рекрутинге сборщиков фруктов, что подвергает риску всю индустрию», — рассказывает основатель Tevel Янив Маор. Компания разработала технологию, автоматизирующую уход за растениями и сбор плодов. В нее уже вложились производители сельхозоборудования, такие как японский Kubota и китайский Forbon.

Устройство представляет собой транспортное средство с четырьмя квадрокоптерами. Они оснащены механической клешней и ИИ-зрением, которое позволяет им различать фрукты, а также оценивать их размер и степень созревания. Компания планирует начать коммерческую деятельность на юге Европы в конце 2022 года.

AiVF

Год основания: 2018.

Общий объем финансирования: $25 млн.

С 1978 года при помощи ЭКО родилось свыше 8 млн детей. С учетом того, что ежегодно выполняется более 3 млн циклов ЭКО, соотношение количества процедур и рождаемости могло бы быть выше, считают основатели AiVF — эмбриолог Даниэлла Хильбоа и специалист по ЭКО Даниел Сейдман.

Скриншот: AiVF

Компания использует компьютерное зрение и базу данных предыдущих исследований, чтобы без инвазивных тестов выявлять эмбрионов, которые с наибольшей вероятностью будут успешно оплодотворены. В AiVF, среди прочих, вложились Insight Partners и Family Office Адама Неймана.

В 2021 году компания получила одобрение в Европе и теперь планирует расширяться в США.

Trigo

Год основания: 2018.

Общий объем финансирования: $99 млн.

Trigo разрабатывает систему компьютерного зрения, которая состоит из камер и зашифрованного ПО, позволяющего покупателям выбирать и оплачивать товары в магазине без помощи кассира. «Мы — единственная компания, способная превращать существующие магазины в автономные», — утверждает CEO Trigo Майкл Габай, основавший компанию вместе с братом Даниэлем.

Скриншот: Trigo

В компанию инвестировали 83North, Vertex Ventures, Red Dot Capital Partners и розничная сеть Tesco. В октябре 2021 года ритейлер открыл в Лондоне первый торговый объект без кассы при поддержке Trigo.

В этом году Trigo разворачивает свою деятельность в Германии, Нидерландах и Великобритании.

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Фото на обложке: Boris-B / Shutterstock