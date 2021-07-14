11 принципов эффективного сторителлинга

Все больше компаний используют сторителлинг как основной формат для коммуникации с потребителями. Однако не все умеют создавать истории, которые находят отклик у аудитории. Инвестор и наставник Сахил Блум написал в Twitter тред о 11 принципах, которые позволят эффективно продвигать бренд и привлекать новых клиентов.

Продумайте цели

Прежде чем создавать историю, лучшие рассказчики всегда ставят перед собой четкую цель. Для чего она нужна? Что будет считаться успешной концовкой? Прежде чем приступить, ответьте на эти ключевые вопросы.

Определите аудиторию

Каждая хорошая история начинается с глубокого анализа аудитории. Кто ваша публика? Чего они сознательно (или подсознательно) ждут от рассказа? Будьте честны с собой. Реальные клиенты могут отличаться от того, что вы представляете.

Создайте структуру

«Люди разучились рассказывать истории. В сюжетах больше нет середины и концовки, только начало, которое никогда не заканчивается», — Стивен Спилберг.

Не стоит забывать, что рассказам нужна четкая структура.

Продумайте скелет истории

Драматург Кенн Адамс создал изящный шаблон для различных рассказов. Жил-был … Каждый день он … Однажды … Из-за этого … Пока, наконец, … Заполните пропуски и вы заметите, как ваша история начнет обретать форму.

Определите эмоциональную составляющую

Хорошие истории находят в нас отклик именно благодаря эмоциям. Подумайте о своих любимых рассказах. Что вы испытали после прочтения? Вероятнее всего, они вызвали сильную эмоциональную реакцию. Используйте этот принцип в своем тексте.

Добавьте новизны

Успешный сторителлинг должен быть новаторским по своей сути. Это могут быть свежие, новые перспективы, необычные выводы и неожиданные повороты. Главная цель — это заставить аудиторию сказать: «Ого, вау!».

Создавайте контрасты

Писательница Нэнси Дуарте создала концепцию «существующее против возможного». Сначала опишите реальность, а затем — возможное будущее. Этот подход позволит привнести контрастирующие элементы, что сделает повествование увлекательным.

Придумывайте вымышленные миры

Компания Disney — это величайшая империя сторителлинга всех времен. Уолт Дисней стремился показать нереальные и волшебные миры зрителям, чтобы они могли на некоторое время отвлечься от жизненной рутины.

Не усложняйте

Хорошая история может быть сложной по структуре, но ее суть всегда проста. Расскажите ее тем, кто не знаком с ситуацией. Смогут ли они ее понять? Если нет, то вам еще есть над чем работать.

Развивайте сообщество

Формирование сообщества вокруг истории — это мощный инструмент пробвижения. Хорошие истории вызывают чувство общей цели, сплоченности или опыта.

Создавайте контент, которым легко делиться

Они предназначены для того, чтобы рассказывать. Создавайте более простые, альтернативные версии, чтобы было проще распространять контент.

Пишите быстро, редактируйте медленно

Большинство великих писателей и рассказчиков сходятся в одном: самое сложное — начать. Страх белого листа — это довольно распространенное явление среди творческих людей. Так что приступайте к написанию черновика как можно скорее и не беспокойтесь о том, насколько он плох. Затем начинайте вдумчиво и медленно редактировать.

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