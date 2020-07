Малкольм Гладуэлл — штатный автор журнала The New Yorker и известный писатель, пять книг которого («Переломный момент», «Озарение», «Гении и аутсайдеры», «Что видела собака» и «Давид и Голиаф») вошли в список бестселлеров The New York Times. Вот 13 советов из его мастер-класса по созданию интересных текстов.

13 уроков для начинающих писателей от Малкольма Гладуэлла