13 уроков для начинающих писателей от Малкольма Гладуэлла

Малкольм Гладуэлл — штатный автор журнала The New Yorker и известный писатель, пять книг которого («Переломный момент», «Озарение», «Гении и аутсайдеры», «Что видела собака» и «Давид и Голиаф») вошли в список бестселлеров The New York Times. Вот 13 советов из его мастер-класса по созданию интересных текстов.

1. Мыслите шире

«Важные тенденции проявляются в разных сферах одновременно. Чем больше вещей вас интересует, тем больше шансов их заметить. Чтобы лучше понимать мир, нужно регулярно выходить за пределы привычной среды и интересоваться происходящим вокруг».

У творческих людей часто бывает много разнообразных увлечений — они не ограничиваются только музыкой, танцами или живописью и используют максимум возможностей для самовыражения. Например, Лин Мануэль-Миранда реализует свою любовь к хип-хопу в бродвейском мюзикле «Гамильтон», фронтмен группы Coheed и Cambria Клаудио Санчес создает на основе собственных научно-фантастических рассказов успешные музыкальные альбомы, а Курт Воннегут сам иллюстрировал свои романы необычными рисунками.

Интерес к миру — необходимая черта хорошего писателя. Жизненные впечатления увеличивают творческий потенциал и наполняют вдохновением.

2. Удивляйте

«Немного несовершенные аргументы работают лучше всего: их странность привлекает внимание и заставляет обсуждать прочитанное».

Гладуэлл считает, что необычные аналогии более эффективны. Сравнивать яблоки с яблоками скучно, но если вы найдете интересный способ сравнить их с апельсинами, слонами или бейсболистами, это может взбодрить читателей

Чтобы привлечь внимание, попробуйте использовать странные аргументы и неожиданные аналогии.

3. Создавайте материалы для обсуждения

«Размышление и обсуждение — это разные процессы. Задача писателя — дать читателю материал как для первого, так и для второго».

Автор «Гениев и аутсайдеров» был удивлен, когда обнаружил, что читатели активно обсуждают «правило десяти тысяч часов» из его книги — это была маленькая деталь, которая иллюстрировала более сложную идею. Читателям нравится разговаривать о чем-то понятном, при этом писатель может вложить в свое произведение более глубокие истины, о которых можно будет поразмыслить после прочтения.

Гладуэлл рекомендует строить произведения так, чтобы в них были и конфеты (материал для обсуждения), и основное блюдо (важные мысли). Тогда читатели смогут делиться с друзьями историями из книги, и их близкие, возможно, заинтересуются произведением и решат прочесть его целиком.

4. Добавляйте к цифрам контекст

«Я регулярно использую графики и диаграммы, но только в тех случаях, когда они действительно важны для понимания истории. Кроме того, их обязательно нужно расшифровывать».

Большинство писателей далеки от математики, поэтому они нечасто решаются добавить в текст статистику и графики. Чтобы цифры производили мощное впечатление на читателя, важно объяснять их значение. Например, можно сравнить их с другими знакомыми понятиями:

«Компания привлекает по 30 млн новых пользователей в год». → «Ежегодно компания регистрирует 30 млн новых пользователей. Для сравнения, это все население штата Техас».

«Джефф Безос — самый богатый человек в мире. Его личный капитал составляет $120 млрд». → «Джефф Безос зарабатывает $2489 в секунду. Его личный капитал составляет $120 млрд, поэтому $1,3 млн для него — то же самое, что $1 для среднего американца».

5. Старайтесь получить несколько мнений

«Я на своем опыте понял, что вещи, которые кажутся интересными мне, не всегда кажутся настолько же интересными окружающим».

Прежде чем написать о какой-нибудь истории в книге, Гладуэлл сначала проверяет ее в разговорах с друзьями — он заметил, что в непринужденной беседе люди более охотно делятся критическими замечаниями. При этом напечатанный текст комментируют не так охотно — близкие видят, сколько труда вы в него вложили, и порой не решаются высказать честное мнение.

Обращайте внимание на те моменты, которые особенно интересуют ваших друзей и родственников, но помните, что каждый человек воспринимает мир по-своему. Иногда концепция, которая кажется вам восхитительной, совершенно не привлекает читателей, и наоборот.

Автор Райан Холидей советует: «Прежде чем стать хорошей книгой, история сначала была заметкой, а до этого — интересной беседой за ужином. Посмотрите, как люди ее воспринимают, прежде чем идти ва-банк».

6. Напоминайте людям о том, насколько они интересны

«Даже самые интересные люди не всегда осознают свою уникальность. Задача интервьюера или писателя состоит в том, чтобы обратить внимание на те качества, которые кажутся их героям банальным, но на самом деле такими не являются».

Будучи штатным сотрудником The New Yorker, ведущим подкаста «История глазами ревизиониста» (Revisionist History) и автором нескольких бестселлеров, Гладуэлл регулярно берет интервью у разных людей.

Многие из тех, с кем он беседует, настолько привыкли к своей жизни, что не сразу замечают, что в ней может быть интересно окружающим. Игроки в бейсбол могут удивиться, узнав, что не все вокруг знакомы с правилами игры, а хирурги забывают, что их друзья не проводят операций. В таких случаях Гладуэлл обращает внимание на необычные детали и задает уточняющие вопросы.

7. Описывайте комнаты ваших персонажей

«Описание мира, в котором живет персонаж, так же важно, как и описание самого персонажа».

Во время мастер-класса Гладуэлл спросил участников, что бы они предпочли описать: черты характера человека или его комнату?

Он считает, что описание комнаты может дать читателю гораздо больше информации о герое: оно позволяет понять, что представляет из себя этот человек и как проходит его жизнь. Как выглядит комната: чисто в ней или грязно? Какая одежда висит в шкафу? Какие книги лежат на прикроватном столике (и лежат ли они там вообще)?

Описывайте мир ваших героев — как реальных людей, так и вымышленных персонажей. Предметы, которые их окружают, могут рассказать многое об истории человека, его привычках и приоритетах.

8. Чередуйте длинные и короткие предложения

«Если в вашей заметке много коротких предложений, разбавьте их несколькими длинными. Они станут настоящим украшением текста, если употребить их к месту, но важно не переусердствовать — внимание читателя не безгранично».

Гладуэлл считает, что умение объяснять сложные идеи простыми словами — это показатель мастерства. Читателю нужно осмыслить текст и создать в голове собственный фильм на его основе. Обилие сложных слов и длинных предложений усложняет эту задачу, а короткие предложения и разбивка на абзацы, наоборот, упрощают.

Совет Гладуэлла: «Если вы хотите выразить важную мысль, не прячьте ее в длинном предложении».

9. Задавайте ритм текста с помощью пунктуации

«Читая текст вслух, вы слышите его музыку, за ритм которой отвечает пунктуация. Она показывает читателю, где нужно сделать паузу, чтобы не пропустить важный момент».

Многие авторы читают свои работы вслух, чтобы выявить более и менее удачные части. Кроме того, такой прием позволяет понять, в каких местах текста стоит добавить знаки препинания. Используйте запятые для создания коротких пауз, а тире — для более длинных. Кроме того, эксперименты с такими приемами, как аллитерация, эуфония и анафора, помогут сделать текст более поэтичным.

10. Работайте над качеством

«Если вы пишите что-то интересное, о вас рано или поздно услышат. Мир достаточно эффективен в поиске талантов».

Современный интернет полон авторов и творческих людей. Благодаря обилию онлайн-инструментов — блогов, социальных сетей и таких ресурсов, как Medium, — добиться славы стало одновременно и проще, и сложнее. Когда микрофон есть у каждого, публика не знает, кого слушать.

Гладуэлл считает, что талантливые люди, которые много трудятся, рано или поздно побеждают в битве за внимание. Он приводит в пример своего друга Билла Симмонса, основателя и CEO сайта о поп-культуре The Ringer, который находит сотрудников в необычных местах и ​​иногда нанимает авторов из-за их ярких постов в блогах или даже твитов.

Продвижение работ — это важно, но гораздо важнее уделять максимум внимания процессу создания качественного текста.

11. Не бросайте постоянную работу

«В начале карьеры мне было важно, с одной стороны, зарекомендовать себя как писателя, а с другой — заработать денег. Две эти цели не всегда совпадали, поэтому у меня была основная работа, которая позволяла оплачивать счета, и фриланс по ночам. Если бы вместо этого я сидел в ожидании вакансии писателя с хорошей зарплатой, ждать пришлось бы очень долго».

Вечный вопрос: в какой момент стоит бросить работу, чтобы начать воплощать свою мечту? Гладуэлл считает, что в начале творческого пути зарабатывать достойные деньги писательством может быть сложно, поэтому лучше заниматься обычной работой в течение дня и постепенно наращивать свое портфолио по вечерам.

Никто не знает, следует вам бросать свою работу или нет. Это ваше решение, и нет никакого волшебного шара, который помог бы вам его принять. Но, возможно, вас утешит тот факт, что даже такой известный автор как Гладуэлл, начинал с небольших задач на фрилансе.

12. Умейте отпускать написанное

«Как только вы публикуете текст, он перестает вам принадлежать — с этого момента он принадлежит вашим читателям».

Гладуэлл неоднократно сталкивался с неверными трактовками собственных работ. Он рассказывает, что раньше такие ситуации его беспокоили, но со временем он научился видеть в них хорошее: «Тот факт, что ваш текст был неправильно истолкован, как минимум означает, что его прочитали. Это уже неплохо».

Кроме того, неверная трактовка — знак, что можно выражать свои мысли более четко. Используйте этот опыт, чтобы повысить уровень мастерства.

13. Пишите и переписывайте

«Просто начните писать и помните о том, что текст всегда можно переделать. Авторы — не хирурги и не обязаны выдавать идеальный результат с первой попытки».

Приятно думать, что можно четко сформулировать мысль в голове, а затем просто записать ее, но на самом деле так происходит довольно редко. Отказавшись фиксировать незавершенные идеи, вы можете сильно ограничить свой творческий потенциал — на бумаге довести мысль до нужной формы гораздо проще, чем в голове.

Воспринимайте процесс письма именно как процесс, и сможете добиться отличного результата.

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