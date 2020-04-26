Шаблон, который поможет регулярно писать статьи

Создание текстов — творческий процесс, но его можно упростить с помощью пошагового алгоритма. Специалист по брендингу Дивад Сандерс разработал схему, следуя которой получится писать по статье в день.

Вот как выглядит шаблон целиком. Пояснения к каждому из пунктов будут ниже.

Выбор темы

Ваша точка зрения

Заголовок

Введение

Раздел №1

О чем он?

Почему это важно?

Исследования и примеры

Выводы

Раздел №2

О чем он?

Почему это важно?

Исследования и примеры

Выводы

Раздел №3

О чем он?

Почему это важно?

Исследования и примеры

Выводы

Заключение

Выбор темы

Первым делом решите, о чем бы вы хотели поговорить, — именно поговорить, а не написать. Подумайте об общении с читателем как о беседе с другом и выберите тему, которую было бы интересно обсудить. На идею может натолкнуть сфера вашей деятельности, недавно увиденный фильм или прослушанный подкаст. Самое главное — тема должна быть вам близка. Текст о тренде, который вам безразличен, почти наверняка окажется не особо привлекательным и для читателей.

Если какая-то тема кажется вам скучной для обсуждения с другом, вряд ли статья по ней получится интересной. Даже если вы привлечете внимание заголовком, текст сразу выдаст вашу незаинтересованность в вопросе и оттолкнет аудиторию.

О чем бы вы ни писали, показывайте увлеченность предметом: это позволит убедительно доказать свою точку зрения.

Ваша точка зрения

Итак, тема есть, теперь нужно выразить свое мнение по ней. У вас может быть несколько аргументов, но все они должны поддерживать главную мысль и уж точно не противоречить ей. Когда вы начнете писать статью, то можете обнаружить, что некоторые из доводов делают именно это. Удалите их, чтобы избежать путаницы.

Совет: используйте от трех до пяти аргументов. Если их будет больше, то текст может стать слишком громоздким и его будут дочитывать реже.

Заголовок

Заголовок формирует первое впечатление о статье: как правило, сначала читатель видит только его. Думайте о заголовке как о своей путеводной звезде, которая не позволит выйти за рамки темы.

Хороший заголовок может привлечь внимание и побудить читателя открыть текст. Кроме того, добавление ключевых слов позволит статье статье занять более высокое положение в поисковой выдаче и привлечь на сайт органический трафик.

Имейте в виду пять типов заголовков.

Обычный (Способы, которые помогут создать отличный логотип)

(Способы, которые помогут создать отличный логотип) Вопрос (Какие способы помогут создать отличный логотип?)

(Какие способы помогут создать отличный логотип?) Инструкция (Как создать отличный логотип)

(Как создать отличный логотип) Список (Пять способов создать отличный логотип)

(Пять способов создать отличный логотип) Обращение к читателю (Способы, которые помогут фрилансеру создать отличный логотип)

В интернете часто встречаются инструкции и списки, потому что они просты и понятны. Людей окружает обилие контента, и они часто выбирают легкое чтение.

Текст в любом случае должен нести в себе ценность. Независимо от количества пунктов списке, информация по каждому из них должна быть достаточно полной и детальной, но в то же время лаконичной, чтобы ее можно было быстро усвоить.

Введение

Введение — это маленькая, но важная часть статьи: от нее зависит, останется ли читатель на странице. Главная цель первого предложения — воодушевить его на чтение следующего. Тот же принцип будет работать и дальше.

Но как составить хорошее введение? Вариантов два: сделать так, чтобы человек захотел узнать больше, или поставить его перед вопросом.

В качестве примера можно привести эту статью Николаса Коула. В первом предложении он написал: «Вопреки распространенному мнению, есть такая вещь, как ″чрезмерная продуктивность″». Это отличное начало, потому что после него хочется узнать больше.

Как можно быть «чрезмерно продуктивным»?

Чему научился автор?

Могу ли я извлечь из этого пользу?

Коулу удалось привлечь наше внимание. Кроме того, он сделал первое предложение коротким и позволил читателям сразу понять, о чем пойдет речь.

Разделы

Каждый раздел статьи должен выполнять четыре основные функции.

Сообщать, чему он посвящен.

Объяснять, почему это важно.

Предоставлять исследование или примеры.

Давать выводы.

Раздел может состоять из одного или нескольких абзацев. Он должен дополнять тему статьи, а также поддерживать мысль, заявленную во введении, и вашу позицию.

Заключение

Соберите вместе все основные мысли из статьи. Вернитесь к введению и оставьте читателям финальную мысль. Обеспечьте ощущение завершенности, закрыв все спорные вопросы и придав окончательную форму всем аргументам.

Четыре дополнительных совета

Сопроводите заголовок подзаголовком. Это позволит читателю оценить идею статьи еще до прочтения первого предложения.

Это позволит читателю оценить идею статьи еще до прочтения первого предложения. Дополните текст изображениями. Хорошие бесплатные картинки можно найти на Unsplash, Pexels и Moose.

Хорошие бесплатные картинки можно найти на Unsplash, Pexels и Moose. При возможности используйте цитаты. Добавьте слова авторитетных людей, чтобы подтвердить свое мнение.

Добавьте слова авторитетных людей, чтобы подтвердить свое мнение. Ставьте ссылки на статьи других авторов. Они помогут заинтересованному читателю глубже погрузиться в поднятую тему.

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