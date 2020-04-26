Шаблон, который поможет регулярно писать статьи
Создание текстов — творческий процесс, но его можно упростить с помощью пошагового алгоритма. Специалист по брендингу Дивад Сандерс разработал схему, следуя которой получится писать по статье в день.
Вот как выглядит шаблон целиком. Пояснения к каждому из пунктов будут ниже.
- Выбор темы
- Ваша точка зрения
- Заголовок
- Введение
- Раздел №1
О чем он?
Почему это важно?
Исследования и примеры
Выводы
- Раздел №2
О чем он?
Почему это важно?
Исследования и примеры
Выводы
- Раздел №3
О чем он?
Почему это важно?
Исследования и примеры
Выводы
- Заключение
Выбор темы
Первым делом решите, о чем бы вы хотели поговорить, — именно поговорить, а не написать. Подумайте об общении с читателем как о беседе с другом и выберите тему, которую было бы интересно обсудить. На идею может натолкнуть сфера вашей деятельности, недавно увиденный фильм или прослушанный подкаст. Самое главное — тема должна быть вам близка. Текст о тренде, который вам безразличен, почти наверняка окажется не особо привлекательным и для читателей.
Если какая-то тема кажется вам скучной для обсуждения с другом, вряд ли статья по ней получится интересной. Даже если вы привлечете внимание заголовком, текст сразу выдаст вашу незаинтересованность в вопросе и оттолкнет аудиторию.
О чем бы вы ни писали, показывайте увлеченность предметом: это позволит убедительно доказать свою точку зрения.
Ваша точка зрения
Итак, тема есть, теперь нужно выразить свое мнение по ней. У вас может быть несколько аргументов, но все они должны поддерживать главную мысль и уж точно не противоречить ей. Когда вы начнете писать статью, то можете обнаружить, что некоторые из доводов делают именно это. Удалите их, чтобы избежать путаницы.
Совет: используйте от трех до пяти аргументов. Если их будет больше, то текст может стать слишком громоздким и его будут дочитывать реже.
Заголовок
Заголовок формирует первое впечатление о статье: как правило, сначала читатель видит только его. Думайте о заголовке как о своей путеводной звезде, которая не позволит выйти за рамки темы.
Хороший заголовок может привлечь внимание и побудить читателя открыть текст. Кроме того, добавление ключевых слов позволит статье статье занять более высокое положение в поисковой выдаче и привлечь на сайт органический трафик.
Имейте в виду пять типов заголовков.
- Обычный (Способы, которые помогут создать отличный логотип)
- Вопрос (Какие способы помогут создать отличный логотип?)
- Инструкция (Как создать отличный логотип)
- Список (Пять способов создать отличный логотип)
- Обращение к читателю (Способы, которые помогут фрилансеру создать отличный логотип)
В интернете часто встречаются инструкции и списки, потому что они просты и понятны. Людей окружает обилие контента, и они часто выбирают легкое чтение.
Текст в любом случае должен нести в себе ценность. Независимо от количества пунктов списке, информация по каждому из них должна быть достаточно полной и детальной, но в то же время лаконичной, чтобы ее можно было быстро усвоить.
Введение
Введение — это маленькая, но важная часть статьи: от нее зависит, останется ли читатель на странице. Главная цель первого предложения — воодушевить его на чтение следующего. Тот же принцип будет работать и дальше.
Но как составить хорошее введение? Вариантов два: сделать так, чтобы человек захотел узнать больше, или поставить его перед вопросом.
В качестве примера можно привести эту статью Николаса Коула. В первом предложении он написал: «Вопреки распространенному мнению, есть такая вещь, как ″чрезмерная продуктивность″». Это отличное начало, потому что после него хочется узнать больше.
- Как можно быть «чрезмерно продуктивным»?
- Чему научился автор?
- Могу ли я извлечь из этого пользу?
Коулу удалось привлечь наше внимание. Кроме того, он сделал первое предложение коротким и позволил читателям сразу понять, о чем пойдет речь.
Разделы
Каждый раздел статьи должен выполнять четыре основные функции.
- Сообщать, чему он посвящен.
- Объяснять, почему это важно.
- Предоставлять исследование или примеры.
- Давать выводы.
Раздел может состоять из одного или нескольких абзацев. Он должен дополнять тему статьи, а также поддерживать мысль, заявленную во введении, и вашу позицию.
Заключение
Соберите вместе все основные мысли из статьи. Вернитесь к введению и оставьте читателям финальную мысль. Обеспечьте ощущение завершенности, закрыв все спорные вопросы и придав окончательную форму всем аргументам.
Четыре дополнительных совета
- Сопроводите заголовок подзаголовком. Это позволит читателю оценить идею статьи еще до прочтения первого предложения.
- Дополните текст изображениями. Хорошие бесплатные картинки можно найти на Unsplash, Pexels и Moose.
- При возможности используйте цитаты. Добавьте слова авторитетных людей, чтобы подтвердить свое мнение.
- Ставьте ссылки на статьи других авторов. Они помогут заинтересованному читателю глубже погрузиться в поднятую тему.
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