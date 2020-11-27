18 полезных привычек, которые помогут стать умнее

Чтобы стать лучшей версией себя, нужно расти и развиваться. Лучше всего этому способствует получение новых знаний и опыта. Эти 18 полезных привычек помогут поднять вашу жизнь и карьеру на новый уровень.

Расширяйте кругозор

Посты на различные темы помогут вам узнать о мире больше. Читайте о жизни, искусстве, науке, дизайне, истории, философии и многом другом. Если вам тяжело даются лонгриды, аудиокниги и подкасты могут стать отличной альтернативой. Это очень удобный способ самосовершенствоваться и получать информацию.

Изучайте информацию

Получение новых знаний — необходимое условие для психического здоровья. И совсем не обязательно записываться в языковую или музыкальную школу. Даже изучение новых слов, идей и концепций оказывает положительное влияние. Главное — непрерывно развивать мышление и мировоззрение.

Переосмысливайте свои взгляды

Как часто вы сомневаетесь в текущем положении дел и пытаетесь переосмыслить подход к решению проблем? Это важно и для саморазвития. Подумайте, что можно улучшить и выполнить с меньшими усилиями, но при этом достичь большего. Рассмотрите все возможные ситуации. Продолжайте до тех пор, пока не найдете подходящий для себя вариант.

Узнавайте себя

Насколько хорошо вы знаете свои сильные и слабые стороны, увлечения, мечты и страхи? Если вы найдете ответы на эти вопросы, то станете на шаг ближе к тому, чтобы стать счастливым. Более того, изучение и принятие собственных чувств, эмоций и желаний помогает достичь не только гармонии с собой, но и с окружающими.

Проходите курсы по интересующим вас темам

Так вы сможете расширить взгляды на различные темы, которые пригодятся в будущем. Курсы помогут укрепить текущие знания, а также улучшить навыки и повысить эффективность.

Будьте любопытны

Это качество позволяет подвергать сомнению общепринятое мнение и дает пищу для размышлений. Без любопытства мы избегаем трудностей, а значит роста и новых впечатлений.

Приведите в порядок мысли

Выделите время на то, чтобы обдумать свои идеи, проекты и увлечения. Отдохните и насладитесь покоем. Проведите мысленные эксперименты — разыграйте в голове несколько ситуаций и обдумайте различные подходы к ним. Этот способ используют многие великие мыслители.

Сфокусируйтесь и избавьтесь от отвлекающих факторов

Научитесь отключаться от социальных сетей и концентрироваться на важных задачах. Так вы намного быстрее достигнете новых высот.

Изучайте психологию

Эта наука учит анализировать мысли и действия, а также помогает разобраться в собственных мотивах. Чтобы стать лучше, важно научиться смотреть на себя со стороны.

Улучшайте привычки

Способность совершенствоваться во многом определяется привычками. То, как мы реагируем на определенную ситуацию, в конечном итоге определяет наше развитие и эффективность.

Не бойтесь рисковать

Чем больше вы узнаете и увидите, тем больше у вас будет опыта. Путешествуйте. Исследуйте новые места. Экспериментируйте. Это обязательно пригодится в будущем.

Приобретите активное хобби

Сидячий образ жизни отрицательно влияет на осанку, кишечник и мозг. Найдите интересное вам активное занятие. Например, быстрая ходьба, йога, растяжка, езда на велосипеде или бег. Это не только улучшит ваше физическое здоровье, но и мыслительные способности.

Будьте готовы к неожиданностям

Пока мы строим планы, в жизни происходит множество неожиданных ситуаций. Не всегда это что-то плохое и неприятное. Как бы то ни было, важно уметь справляться с максимальной выгодой. Это во многом определяет дальнейший ход событий.

Совершенствуйтесь в своем деле

Сосредоточьтесь на интересной для вас сфере деятельности. Чем больше вы знаете о ней, тем больше пользы вы сможете извлечь в будущем. Найдите свое увлечение и развивайтесь в нем ежедневно.

Соблюдайте баланс активности и отдыха

Не переусердствуйте с работой, но и не пренебрегайте отдыхом. Этот процесс можно сравнить с игрой на струнном инструменте: если струна будет слишком расслабленной, то сыграть на нем не получится. Но если она будет слишком натянута, инструмент может сломаться. Только при достижении идеального равновесия он становится источником великолепной музыки.

Баланс — это ключ к эффективному результату. Поэтому так важно найти свое сочетание отдыха и активности.

Решайте новые задачи

Новая тема не только дает набор фактов и цифр, но и показывает другой взгляд на привычные аспекты жизни, общества и бизнеса. Посмотрите на повседневные дела и работу с другой стороны и пробуйте различные подходы.

Научитесь менять точку зрения

Не стоит рассматривать только один путь к успеху в жизни или карьере. Изучайте другие идеи — возможно, они помогут принимать более разумные решения и достичь желанного проще и быстрее. Экспериментируйте и узнавайте, что подходит именно вам. Не загоняйте себя в рамки одного мышления.

Расширяйте читательский кругозор

Выберите неизвестную для вас сферу и изучите, как в ней решаются задачи. Возможно, некоторые из этих идей помогут обновить рабочую стратегию.

Возьмитесь за новые книги, которыми вы никогда не интересовались. Если вы увлекаетесь художественной литературой — прочтите детектив или научно-фантастический роман. Если вас интересует исключительно информация о бизнесе — значит настало время заглянуть в книги по кулинарии.

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