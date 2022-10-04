18 настроек Android, которые вы могли не знать

Мы проводим много времени в смартфоне, но при этом не используем и даже не знаем многие из его возможностей. Рассмотрим 18 таких настроек для телефонов на базе Android. Они сделают экранное время более удобным, обезопасят ваши данные и даже спасут вас в случае чрезвычайных ситуаций.

Примечание: эти параметры доступны в последней версии Android 13 в приложении «Настройки», если на вашем смартфоне установлена стандартная ОС, как в Google Pixel и некоторых других моделях. На Samsung, Motorola и прочих устройствах используется более «переработанный» Android, но аналогичные возможности можно найти в похожих разделах.

Автоматически включать Wi-Fi

Обычно мы отключаем Wi-Fi, когда находимся вне дома или офиса. Когда пользователь возвращается в зону действия используемой ранее сети, Android может автоматически подключаться к ней. Для этого перейдите в «Сеть и интернет» → «Wi-Fi» → «Настройки Wi-Fi» → «Автоматическое включение Wi-Fi».

Уменьшить расход трафика

Эта функция пригодится тем, кто уехал в другую страну, пользуется тарифным планом с ограничением по трафику или находится в районе с нестабильной сотовой связью. Чтобы ее активировать, откройте «Сеть и интернет» → «Экономия трафика». Она достигается различными способами. Например, некоторые приложения реже проверяют обновления, а изображения в интернете загружаются, только если нажать на них.

Автоматически запускать режим вождения

В Android доступен режим, который пригодится, если пользователь находится за рулем. Когда он включен, некоторые действия можно выполнять голосовыми командами, а остальные уведомления отключаются.

Режим вождения может запускаться автоматически, когда смартфон подключается к стереосистеме автомобиля через Bluetooth. Для этого откройте «Подключенные устройства» → «Настройки подключения» → «Режим вождения».

Управлять приложениями по умолчанию

Чтобы выполнять некоторые действия, например открывать ссылки и отвечать на звонки, нужны специальные приложения, установленные по умолчанию. Посмотреть, какие приложения отвечают за определенные задачи, можно в разделе «Приложения» → «Приложения по умолчанию». Там вы сможете выбрать, какое приложение использовать для каждой из представленных категорий.

Настраивать разрешения

Приложения часто запрашивают разрешение на то, чтобы получить доступ к определенным данным и функциям устройства, например к контактам и геолокации.

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Эти настройки доступны в разделе «Приложения» → «Показать все приложения». Выберите нужное приложение и нажмите «Разрешения», чтобы просмотреть их и внести изменения. Вы также увидите, когда какое-либо из разрешений использовалось в последний раз.

Автоматически удалять разрешения

Android по умолчанию отзывает разрешения у приложений, которые давно не используются. Чтобы управлять этой настройкой для отдельных сервисов, перейдите в «Приложения» → «Показать все приложения» и выберите нужное. Затем откройте «Разрешения» → «Приостановить работу в неактивный период».

Просматривать историю уведомлений

Android ведет учет уведомлений на случай, если вы слишком быстро смахнули одно из них, не успев посмотреть. Просто перейдите в «Уведомления» → «История уведомлений».

Скрывать уведомления на экране блокировки

Чтобы конфиденциальные и личные уведомления не отображались на экране блокировки, где их может увидеть каждый, откройте «Уведомления» и отключите параметр «Уведомления с конфиденциальными данными». Разработчик приложения сам выбирает, какие уведомления считаются конфиденциальными. Как правило, личные сообщения в них включены.

Отключать беззвучные уведомления

Обычно смартфон отображает достаточно много оповещений, в том числе беззвучных. Они могут сообщать, к примеру, погоду, информацию о пробках или о скачивании файла в фоновом режиме. Чтобы их отключить, перейдите в «Уведомления» и отключите параметр «Скрыть беззвучные уведомления в строке состояния».

Отображать процент заряда батареи в строке состояния

По небольшому значку в верхней части экрана достаточно трудно определить, сколько именно заряда осталось на смартфоне. Чтобы рядом с ним отображался процент, откройте раздел «Батарея» и включите параметр «Уровень заряда батареи». Значок заряда батареи останется на том же месте, а все остальные переместятся влево.

Настраивать использование хранилища

Если память смартфона переполнена, стоит проверить, какие приложения занимают больше всего места. Для этого откройте «Хранилище» → «Приложения». В верхней части списка располагаются приложения, которые занимают больше всего памяти. Эти показатели также включают скачанные файлы, например плейлисты из Spotify.

Активировать автоматические субтитры к видео

Все больше телефонов Android поддерживают возможность создавать субтитры к видео в реальном времени. Она может пригодиться не только людям с нарушением слуха.

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Чтобы активировать эту функцию, откройте «Звуки и вибрация» → «Автоматические субтитры». Они генерируются при помощи технологии обработки речи от Google. Субтитры будут отображаться автоматически при обнаружении речи — как в роликах в соцсетях, так и во время видеозвонков.

Настраивать время отключения экрана

Экран блокировки защищает телефон от нежелательных пользователей. Поэтому лучше всего, чтобы он активировался как можно быстрее с того момента, как вы отложили устройство. Чтобы это настроить, откройте «Экран» → «Время отключения экрана» и выберите один из доступных вариантов, от нескольких секунд до пары минут.

Увеличить размер элементов на экране

Если вам тяжело читать текст на экране, откройте раздел «Экран» → «Размер текста и отображения». Там доступны два слайдера: «Размер текста» и «Размер отображения» (меняет размер всех элементов, в том числе значков и меню).

Отключить автоблокировку в определенных ситуациях

Иногда мы точно знаем, что посторонний человек не воспользуется смартфоном, например когда находимся дома. В таких случаях можно включить автоматическую разблокировку экрана для дополнительного удобства. Перейдите в «Безопасность» → «Расширенные настройки» → «Smart Lock» → «Безопасные места». Добавьте нужное местоположение.

Добавить медицинскую информацию

Каждому из нас может потребоваться неотложная медицинская помощь. В таком случае человек не всегда способен сообщить спасателям важную информацию, например группу крови, наличие аллергии и препараты, которые он принимает. Однако эти данные можно сохранить на смартфоне в разделе «Безопасность» → «Медицинская карта». Эта информация будет доступна на экране блокировки.

Ограничить время использования приложений

Если вы проводите слишком много времени в социальных сетях, Android поможет вам с этим справиться. В разделе «Цифровое благополучие и родительский контроль» можно узнать, сколько времени вы проводите в определенных приложениях, а также установить желаемые лимиты.

Активировать гостевой режим

В этом режиме другие люди смогут использовать ваш телефон, не имея при этом доступа к вашим аккаунтам в соцсетях и банковским сервисам. Чтобы его установить, найдите раздел «Пользователи» и нажмите «Добавить гостя».

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