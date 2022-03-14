20 самых сильных валют в мире

Рассказываем о 20 сильнейших валютах в мире на 2022 год: в каких странах они используются и почему так высоко ценятся. В данной статье под сильной валютой понимается наиболее дорогая по сравнению с мировой резервной валютой — долларом США. Курс к доллару США указан на 14 марта 2022 года.

В мире насчитывается 180 валют, используемых как законное платежное средство. Знаете ли вы, какая из них обладает самой высокой стоимостью? Вероятно, в первую очередь на ум приходит доллар, евро или фунт стерлингов.

Кувейтский динар (KWD)

Где используется: Кувейт.

Курс к доллару: $3,29.

Кувейтский динар появился в 1960 году, когда Кувейт получил независимость от Британской империи, и в то время он равнялся одному фунту.

KWD имеет высокую стоимость благодаря стабильной экономике Кувейта. В стране располагаются большие запасы нефти, экспорт которой составляет почти 95% ее доходов. В Кувейте организована простая и наиболее дешевая по сравнению с другими странами система производства нефтепродуктов.

Помимо этого, в государстве отсутствуют налоги, а уровень безработицы очень низкий. Кувейт занимает восьмое место среди стран с самым высоким ВВП на душу населения.

Бахрейнский динар (BHD)

Где используется: Бахрейн.

Курс к доллару: $2,65.

В 1965 году Бахрейн ввел собственную валюту — бахрейнский динар, который заменил рупию Персидского залива, используемую ранее. BHD привязан к доллару США, и с 1987 года обменный курс достаточно стабилен.

В Бахрейне проживает примерно 1 млн человек. Как и в Кувейте, крупнейший источник доходов страны приходится на экспорт газа и нефтепродуктов. Ранее там также процветала индустрия добычи жемчуга, но в 1930-х годах производство остановилось из-за выращивания жемчуга в Японии.

Интересный факт: саудовским риялом, валютой Саудовской Аравии, также можно законно расплачиваться в Бахрейне. Обменный курс стабилен — 1 динар равняется 10 риялам.

Оманский риал (OMR)

Где используется: Оман.

Курс к доллару: $2,60.

Оманский риал был введен в 1970 году и изначально назывался риал Саиди. С 1973 года OMR привязан к доллару США. Покупательная способность оманского риала настолько высока, что правительство выпустило купюры по 0,25 и 0,5 риала.

Как и другие страны Персидского залива на Ближнем Востоке, Оман обладает большими запасами нефти. В стране развита экономика и высокий уровень жизни. Поскольку запасы нефти в Омане быстро истощаются, правительство также диверсифицирует доходы по разным отраслям, таким как металлургия, добыча газа и туризм.

Иорданский динар (JOD)

Где используется: Иордания.

Курс к доллару: $1,41.

JOD является валютой Иордании с 1950 года. У ее высокой стоимости нет никаких особых причин, поскольку Иордания — это развивающийся рынок. К тому же стране не хватает природных ресурсов, таких как нефть и уголь, и у нее крупный внешний долг.

С 2011 года из-за значительного роста населения, внешнего долга и безработицы в Иордании наблюдается постепенное замедление экономического роста.

Фунт стерлингов (GBP)

Где используется: Великобритания.

Курс к доллару: $1,30.

Фунт стерлингов — старейшая валюта в обращении, поскольку до первой мировой войны Британская империя распространялась по всему земному шару.

GBP — одна из самых торгуемых валют в мире. Пару GBP/USD трейдеры часто называют «кейбл» (cable) в честь первого трансатлантического коммуникационного кабеля, который соединил Великобританию с США. Она занимает третье место среди самых торгуемых пар на рынке Forex после EUR/USD и EUR/JPY.

Помимо Великобритании, фунт стерлингов также используется как параллельная валюта в трех зависимых от нее территориях — Гернси, Джерси и остров Мэн. В некоторых британских колониях (Фолклендские острова, Гибралтар и остров Святой Елены) есть своя соответствующая валюта, которая оценивается как 1:1. Однако внешне эти бумажные купюры отличаются от тех, что выпущены Банком Англии.

Доллар Каймановых островов (KYD)

Где используется: Каймановы острова.

Курс к доллару: $1,19.

Основная причины высокой стоимости KYD заключается в том, что Каймановы острова — это независимая британская территория, которая считается одним из лучших в мире налоговых убежищ для компаний и физических лиц.

Кроме того, страна входит в пятерку крупнейших оффшорных финансовых центров. Она предоставляет лицензии на открытие компаний многим банкам, хедж-фондам и страховым организациям.

Евро (EUR)

Где используется: 19 европейских стран.

Курс к доллару: $1,09.

Евро — вторая резервная валюта после доллара, которая составляет 25% всех мировых сбережений. Примерно 25 стран привязали свои валюты к евро по фиксированному курсу. Она также занимает второе место среди самых торгуемых валют, уступая лишь доллару США.

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EUR/USD — самая торгуемая валютная пара, на долю которой приходится более 25% дневного объема торговли. Иногда пару называют «файбер» (fiber), и есть несколько вариантов объяснения этого прозвища. Один из них — как и GBP/USD, оно отсылает к оптоволоконному кабелю (fiber optical cable).

Швейцарский франк (CHF)

Где используется: Швейцария, Лихтенштейн.

Курс к доллару: $1,07.

CHF — одна из самых стабильных валют в мире, которая практически не подвержена инфляции. Это надежный актив для инвесторов, поскольку Швейцария — одна из самых богатых стран, которая придерживается строгой денежно-кредитной политики и имеет низкий уровень задолженности.

Доллар США (USD)

Где используется: США, Маршалловы острова, Сальвадор и другие.

С 1944 года, после Бреттон-Вудского соглашения, доллар США является мировой резервной валютой. Это самая торгуемая валюта на рынке Forex, которая участвует более чем в 85% ежедневных сделок.

По данным на 2018 год, объем USD в обращении составляет $1,69 трлн, и лишь 30% из них находятся в США.

Багамский доллар (BSD)

Где используется: Багамские острова.

Курс к доллару: $0,99.

BSD является официальной валютой Багамских островов с 1966 года. Однако многие бизнесы из сферы туризма хранят и доллары США для удобства американских туристов.

Бермудский доллар (BMD)

Где используется: Бермудские острова.

Курс к доллару: $1.

BMD — официальная валюта Бермудских островов, и торговать ею за их пределами запрещено. Бермудский доллар привязан к доллару США в отношении 1:1. Самая высокая купюра в обращении — 100 BMD.

Панамский бальбоа (PAB)

Где используется: Республика Панама.

Курс к доллару: $0,99.

Панамский бальбоа — официальная валюта Республики Панама наравне с долларом США. Она названа в честь испанского исследователя Васко Нуньеса де Бальбоа. Ранее в Панаме использовалось колумбийское песо, которое сменилось на бальбоа в 1906 году, когда страна обрела независимость.

Канадский доллар (CAD)

Где используется: Канада.

Курс к доллару: $0,78.

CAD — это пятая по стоимости резервная валюта. Канада располагает огромными запасами сырой нефти, следуя за Саудовской Аравией и Венесуэлой, а также занимает второе место в мире по запасам урана.

Австралийский доллар (AUD)

Где используется: Австралийский Союз, в том числе Острова Рождества, Кокосовые острова и Острова Норфолк, а также независимые тихоокеанские государства Кирибати, Науру и Тувалу.

Курс к доллару: $0,73.

Австралийский доллар считается одной из самых стабильных валют. Он занимает пятое место среди самых торгуемых валют на рынке Forex, и на его долю приходится 6,8% дневного объема торговли.

Сингапурский доллар (SGD)

Где используется: Сингапур.

Курс к доллару: $0,73.

Сингапурский доллар — одна из самых сильных валют в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ранее правительство Сингапура выпускало купюру в S$10 тысяч, которая стала самой ценной в мире в обращении. Однако в 2014 году ее начали выводить из обращения.

Брунейский доллар (BND)

Где используется: Бруней.

Курс к доллару: $0,73.

Сингапур и Бруней заключили валютное соглашение, поэтому брунейский доллар имеет такой же обменный курс, как сингапурский. Эти две валюты взаимозаменяемы по номинальной стоимости и могут использоваться в обеих странах.

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Интересный факт: султан Брунея считается самым богатым монархом в мире, а его собственный капитал оценивается в $28 млрд.

Новозеландский доллар (NZD)

Где используется: Новая Зеландия, острова Кука, Ниуэ, Токелау и острова Питкэрн.

Курс к доллару: $0,68.

NZD появился в 1967 году. Он занимает 11 место среди самых торгуемых валют в мире, и охватывает 2,1% объема ежедневных торгов. На валютном рынке новозеландский доллар неофициально называют «киви» (kiwi).

Болгарский лев (BGN)

Где используется: Болгария.

Курс к доллару: $0,56.

Изначально в 1997 году болгарский лев приравнивался к немецкой марке (бывшая валюта Германии) по фиксированному курсу. Однако после введения евро BGN привязали к EUR в соотношении 1,96:1.

Доллар Фиджи (FJD) Где используется: Фиджи.

Курс к доллару: $0,47. Доллар Фиджи был введен в 1969 году вместо фиджийского фунта по курсу 1 фунт = 2 доллара. В 1970 году Фиджи получила независимость от Великобритании, однако до 2013 года страна продолжала выпускать монеты и купюры с портретом королевы Елизаветы II. Позднее ее заменили изображениями растений и животных. Бразильский реал (BRL) Где используется: Бразилия.

Курс к доллару: $0,20. Бразильский реал стал официальным платежным средством в Бразилии в 1994 году. Бразилия — один из ведущих экспортеров сырья в мире. Источник. Фото на обложке: zapsib / Depositphotos