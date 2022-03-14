20 самых сильных валют в мире

В мире насчитывается 180 валют, используемых как законное платежное средство. Знаете ли вы, какая из них обладает самой высокой стоимостью? Вероятно, в первую очередь на ум приходит доллар, евро или фунт стерлингов.
Рассказываем о 20 сильнейших валютах в мире на 2022 год: в каких странах они используются и почему так высоко ценятся. В данной статье под сильной валютой понимается наиболее дорогая по сравнению с мировой резервной валютой — долларом США. Курс к доллару США указан на 14 марта 2022 года.
Кувейтский динар (KWD)
- Где используется: Кувейт.
- Курс к доллару: $3,29.
Кувейтский динар появился в 1960 году, когда Кувейт получил независимость от Британской империи, и в то время он равнялся одному фунту.
KWD имеет высокую стоимость благодаря стабильной экономике Кувейта. В стране располагаются большие запасы нефти, экспорт которой составляет почти 95% ее доходов. В Кувейте организована простая и наиболее дешевая по сравнению с другими странами система производства нефтепродуктов.
Помимо этого, в государстве отсутствуют налоги, а уровень безработицы очень низкий. Кувейт занимает восьмое место среди стран с самым высоким ВВП на душу населения.
Бахрейнский динар (BHD)
- Где используется: Бахрейн.
- Курс к доллару: $2,65.
В 1965 году Бахрейн ввел собственную валюту — бахрейнский динар, который заменил рупию Персидского залива, используемую ранее. BHD привязан к доллару США, и с 1987 года обменный курс достаточно стабилен.
В Бахрейне проживает примерно 1 млн человек. Как и в Кувейте, крупнейший источник доходов страны приходится на экспорт газа и нефтепродуктов. Ранее там также процветала индустрия добычи жемчуга, но в 1930-х годах производство остановилось из-за выращивания жемчуга в Японии.
Интересный факт: саудовским риялом, валютой Саудовской Аравии, также можно законно расплачиваться в Бахрейне. Обменный курс стабилен — 1 динар равняется 10 риялам.
Оманский риал (OMR)
- Где используется: Оман.
- Курс к доллару: $2,60.
Оманский риал был введен в 1970 году и изначально назывался риал Саиди. С 1973 года OMR привязан к доллару США. Покупательная способность оманского риала настолько высока, что правительство выпустило купюры по 0,25 и 0,5 риала.
Как и другие страны Персидского залива на Ближнем Востоке, Оман обладает большими запасами нефти. В стране развита экономика и высокий уровень жизни. Поскольку запасы нефти в Омане быстро истощаются, правительство также диверсифицирует доходы по разным отраслям, таким как металлургия, добыча газа и туризм.
Иорданский динар (JOD)
- Где используется: Иордания.
- Курс к доллару: $1,41.
JOD является валютой Иордании с 1950 года. У ее высокой стоимости нет никаких особых причин, поскольку Иордания — это развивающийся рынок. К тому же стране не хватает природных ресурсов, таких как нефть и уголь, и у нее крупный внешний долг.
С 2011 года из-за значительного роста населения, внешнего долга и безработицы в Иордании наблюдается постепенное замедление экономического роста.
Фунт стерлингов (GBP)
- Где используется: Великобритания.
- Курс к доллару: $1,30.
Фунт стерлингов — старейшая валюта в обращении, поскольку до первой мировой войны Британская империя распространялась по всему земному шару.
GBP — одна из самых торгуемых валют в мире. Пару GBP/USD трейдеры часто называют «кейбл» (cable) в честь первого трансатлантического коммуникационного кабеля, который соединил Великобританию с США. Она занимает третье место среди самых торгуемых пар на рынке Forex после EUR/USD и EUR/JPY.
Помимо Великобритании, фунт стерлингов также используется как параллельная валюта в трех зависимых от нее территориях — Гернси, Джерси и остров Мэн. В некоторых британских колониях (Фолклендские острова, Гибралтар и остров Святой Елены) есть своя соответствующая валюта, которая оценивается как 1:1. Однако внешне эти бумажные купюры отличаются от тех, что выпущены Банком Англии.
Доллар Каймановых островов (KYD)
- Где используется: Каймановы острова.
- Курс к доллару: $1,19.
Основная причины высокой стоимости KYD заключается в том, что Каймановы острова — это независимая британская территория, которая считается одним из лучших в мире налоговых убежищ для компаний и физических лиц.
Кроме того, страна входит в пятерку крупнейших оффшорных финансовых центров. Она предоставляет лицензии на открытие компаний многим банкам, хедж-фондам и страховым организациям.
Евро (EUR)
- Где используется: 19 европейских стран.
- Курс к доллару: $1,09.
Евро — вторая резервная валюта после доллара, которая составляет 25% всех мировых сбережений. Примерно 25 стран привязали свои валюты к евро по фиксированному курсу. Она также занимает второе место среди самых торгуемых валют, уступая лишь доллару США.
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EUR/USD — самая торгуемая валютная пара, на долю которой приходится более 25% дневного объема торговли. Иногда пару называют «файбер» (fiber), и есть несколько вариантов объяснения этого прозвища. Один из них — как и GBP/USD, оно отсылает к оптоволоконному кабелю (fiber optical cable).
Швейцарский франк (CHF)
- Где используется: Швейцария, Лихтенштейн.
- Курс к доллару: $1,07.
CHF — одна из самых стабильных валют в мире, которая практически не подвержена инфляции. Это надежный актив для инвесторов, поскольку Швейцария — одна из самых богатых стран, которая придерживается строгой денежно-кредитной политики и имеет низкий уровень задолженности.
Доллар США (USD)
- Где используется: США, Маршалловы острова, Сальвадор и другие.
С 1944 года, после Бреттон-Вудского соглашения, доллар США является мировой резервной валютой. Это самая торгуемая валюта на рынке Forex, которая участвует более чем в 85% ежедневных сделок.
По данным на 2018 год, объем USD в обращении составляет $1,69 трлн, и лишь 30% из них находятся в США.
Багамский доллар (BSD)
- Где используется: Багамские острова.
- Курс к доллару: $0,99.
BSD является официальной валютой Багамских островов с 1966 года. Однако многие бизнесы из сферы туризма хранят и доллары США для удобства американских туристов.
Бермудский доллар (BMD)
- Где используется: Бермудские острова.
- Курс к доллару: $1.
BMD — официальная валюта Бермудских островов, и торговать ею за их пределами запрещено. Бермудский доллар привязан к доллару США в отношении 1:1. Самая высокая купюра в обращении — 100 BMD.
Панамский бальбоа (PAB)
- Где используется: Республика Панама.
- Курс к доллару: $0,99.
Панамский бальбоа — официальная валюта Республики Панама наравне с долларом США. Она названа в честь испанского исследователя Васко Нуньеса де Бальбоа. Ранее в Панаме использовалось колумбийское песо, которое сменилось на бальбоа в 1906 году, когда страна обрела независимость.
Канадский доллар (CAD)
- Где используется: Канада.
- Курс к доллару: $0,78.
CAD — это пятая по стоимости резервная валюта. Канада располагает огромными запасами сырой нефти, следуя за Саудовской Аравией и Венесуэлой, а также занимает второе место в мире по запасам урана.
Австралийский доллар (AUD)
- Где используется: Австралийский Союз, в том числе Острова Рождества, Кокосовые острова и Острова Норфолк, а также независимые тихоокеанские государства Кирибати, Науру и Тувалу.
- Курс к доллару: $0,73.
Австралийский доллар считается одной из самых стабильных валют. Он занимает пятое место среди самых торгуемых валют на рынке Forex, и на его долю приходится 6,8% дневного объема торговли.
Сингапурский доллар (SGD)
- Где используется: Сингапур.
- Курс к доллару: $0,73.
Сингапурский доллар — одна из самых сильных валют в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ранее правительство Сингапура выпускало купюру в S$10 тысяч, которая стала самой ценной в мире в обращении. Однако в 2014 году ее начали выводить из обращения.
Брунейский доллар (BND)
- Где используется: Бруней.
- Курс к доллару: $0,73.
Сингапур и Бруней заключили валютное соглашение, поэтому брунейский доллар имеет такой же обменный курс, как сингапурский. Эти две валюты взаимозаменяемы по номинальной стоимости и могут использоваться в обеих странах.
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Интересный факт: султан Брунея считается самым богатым монархом в мире, а его собственный капитал оценивается в $28 млрд.
Новозеландский доллар (NZD)
- Где используется: Новая Зеландия, острова Кука, Ниуэ, Токелау и острова Питкэрн.
- Курс к доллару: $0,68.
NZD появился в 1967 году. Он занимает 11 место среди самых торгуемых валют в мире, и охватывает 2,1% объема ежедневных торгов. На валютном рынке новозеландский доллар неофициально называют «киви» (kiwi).
Болгарский лев (BGN)
- Где используется: Болгария.
- Курс к доллару: $0,56.
Изначально в 1997 году болгарский лев приравнивался к немецкой марке (бывшая валюта Германии) по фиксированному курсу. Однако после введения евро BGN привязали к EUR в соотношении 1,96:1.
Доллар Фиджи (FJD)
- Где используется: Фиджи.
- Курс к доллару: $0,47.
Доллар Фиджи был введен в 1969 году вместо фиджийского фунта по курсу 1 фунт = 2 доллара. В 1970 году Фиджи получила независимость от Великобритании, однако до 2013 года страна продолжала выпускать монеты и купюры с портретом королевы Елизаветы II. Позднее ее заменили изображениями растений и животных.
Бразильский реал (BRL)
- Где используется: Бразилия.
- Курс к доллару: $0,20.
Бразильский реал стал официальным платежным средством в Бразилии в 1994 году. Бразилия — один из ведущих экспортеров сырья в мире.
Фото на обложке: zapsib /
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