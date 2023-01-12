Crunchbase: в 2022 году самые активные инвесторы сократили объем вложений и число сделок

О том, насколько сильные изменения произошли и кто возглавляет рейтинги, — в графиках по данным Crunchbase.

Многие годы самые активные венчурные инвесторы поднимали свою планку: заключали больше сделок и участвовали в более крупных раундах. Однако в 2022 году они, похоже, решили сделать перерыв и сократили свою деятельность по сравнению с годом ранее как с точки зрения количества сделок, так и стоимости раундов.

Самые щедрые инвесторы

Ниже представлен список инвесторов, которые в 2022 году вложили в стартапы наибольший объем капитала. Рейтинг основан на стоимости раундов в долларах, которые они возглавляли единолично или совместно.

Инфографика: Crunchbase

Tiger Global сохраняет лидерство несмотря на то, что совокупная стоимость ее раундов ($22,3 млрд) на 60% меньше, чем в 2021 году. SoftBank Vision Fund занял привычное второе место, а Insight Partners — третье, хотя обе компании также были гораздо менее активны по сравнению с предыдущим годом.

Интересно и то, насколько некоторые из самых щедрых инвесторов сократили объемы вложений. Например, за год стоимость раундов Coatue, Temasek и Fidelity снизилась на 75% и более. Вероятно, одним из факторов стал недостаток крупных публичных предложений из сферы технологий в 2022 году, поскольку это означает, что крупные раунды до IPO также не проходили.

Исходя из графика активности по кварталам, в первую половину 2022 года самые щедрые инвесторы совершали гораздо более крупные вложения, чем во вторую. Самый значительный спад наблюдается у Sequoia Capital: в первом квартале компания возглавила единолично и совместно раунды на сумму $2,7 млрд, а в четвертом — всего на $100 млн. В аналогичной ситуации оказались также Tiger и SoftBank.

Самые активные венчурные инвесторы

В 2022 году сократился не только объем вложений, но и число сделок. Более того, в течение года их количество продолжало уменьшаться.

Ниже — список самых активных венчурных инвесторов по количеству сделок в разных кварталах 2022 года.

Инфографика: Crunchbase

Этот рейтинг возглавляют привычные игроки: Tiger Global, Insight Partners, Andreessen Horowitz и SoftBank. При этом Temasek Holdings нарушает общую тенденцию, так как в каждом квартале компания совершила примерно одно и то же число сделок.

Несмотря на свою активную инвестиционную деятельность, в этот список не вошла торговая компания Alameda Research, связанная с обанкротившейся криптоплатформой FTX. Известно, что Alameda Research владеет большим портфелем стартапов и совершила многие инвестиции в 2022 году, однако их точные сроки сложно установить.

Самые активные посевные инвесторы

Как правило, это последняя группа, которую беспокоит замедление роста рынка. Дело в том, что они вкладывают небольшие суммы в компании на ранних стадиях, из которых, вероятно, смогут выйти лишь через много лет.

Тем не менее даже посевные инвесторы сокращали расходы в течение 2022 года. Согласно данным Crunchbase, в четвертом квартале объем глобальных инвестиций на ранних стадиях уменьшился на 35% по сравнению с прошлым годом, а многие активные инвесторы сократили число сделок.

Инфографика: Crunchbase

В 2022 году Y Combinator с большим отрывом сохраняет позицию самого активного посевного инвестора. За ним следуют Techstars, SOSV и Antler.

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Фото на обложке: phanurak rubpol / Shutterstock