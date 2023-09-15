20 стартапов, которые создают решения для оцифровки запахов

Все больше стартапов объединяют технологии и запахи для самых разных целей — от поиска новых ароматов до повышения чувствительности у людей. Crunchbase подготовил список из 20 таких проектов, которые уже привлекли инвестиции.

Однако на самом деле это всего лишь еще один источник оцифровываемой информации, такой же, как изображения или звук.

В поп-культуре трудно найти сюжет, в котором бы пересекались технологии и запахи. По-видимому, мы все еще считаем запах уникальной характеристикой живых существ.

Технически, для распознавания запахов нос нужен не больше, чем iPhone 14 нужны глаза, чтобы распознать улыбающиеся лица на плохой фотографии из отпуска. И похоже, что технология обнаружения и идентификации запахов постепенно продвигается к гораздо более широкому внедрению.

«Теперь стало возможным применять машинное обучение для количественной оценки, оцифровки и дизайна запахов», — недавно написал CEO стартапа Osmo Алекс Вильчко в своем блоге.

Этот стартап из Кембриджа, штат Массачусетс, который представляет свою технологию как комбинацию ИИ и науки об обонянии, в начале этого года привлек $60 млн в рамках серии A, поддержанной Google Ventures и Lux Capital.

Но это далеко не единственный проект в этой области.

Crunchbase подготовил список из 20 таких компаний, специализирующихся в различных областях — от цифрового определения ароматов до диагностики рака по запаху.

Название Описание Инвестиции Osmo разработка функции обоняния для компьютеров $60 млн Koniku производство киборгов, распознающих запахи $38,7 млн Noze цифровое распознавание запахов $15,8 млн Aromyx биотехнологии и дата-сайенс для сбора уникальных сенсорных данных $18,8 млн Hirotsu Bio Science биодиагностика для определения рака на ранних стадиях $22,4 млн Moodify технологии и решения для оцифровки дизайна ароматов $8,7 млн NanoScent промышленное распознавание запахов, мониторинг качества водорода в реальном времени $10 млн Cyrano Therapeutics интраназальный препарат для пациентов с хронической потерей вкуса и обоняния $12,8 млн Canaery нейроинтерфейс для анализа отпечатка запаха объекта с целью выявления опасных соединений. $4 млн Aroma Bit компактный датчик запахов, а также инновационные сервисы и продукты на его основе $13,8 млн Serionix разрабатывает материалы для очистки воды и воздуха $5 млн Aromajoin ароматические устройства, сочетающие оборудование, программы и химические технологии $1,4 млн ScentRealm исследования и разработка цифровых ароматических технологий $7,7 млн The Blue Box Biomedical Solutions электронный нос на базе ИИ, определяющий рак груди по запаху мочи $236,6 тыс. Ajinomatrix оцифровка вкуса и обоняния для пищевой индустрии на базе ИИ-программ $666,4 тыс. SpotitEarly поиск лекарств от рака $6,2 млн SmartNanotubes Technologies наносенсор запахов $2,7 млн Perfumeo первый смарт-диффузор для дома, который настраивает аромат под настроение $100 тыс. Purfresh Clean Inc. устранение запахов, плесени, вирусов и прочего в промышленности и сельском хозяйстве $780 тыс. OW Smell Digital программы и оборудование для цифрового обоняния $1,3 млн

Здравоохранение — основное направление деятельности высокотехнологичных компаний, которые привлекают инвестиции. Одна из них — Koniku из Кремниевой долины, которая собрала более $49 млн на создание так называемых «киборгов обоняния», задачей которых станет диагностика болезней и забота о здоровье.

Аналогичным образом базирующаяся в Монреале компания Noze привлекла почти $18 млн для разработки так называемого «первого в мире коммерчески готового цифрового носа». Особое внимание уделяется диагностике заболеваний с помощью обоняния или использованию запаха для выявления признаков того, что организм функционирует не так, как следовало бы.

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Эта разработка позволяет добавить в VR запахи

Стартап Canaery из Алачуа, штат Флорида, привлек миллионы долларов для разработки «интерфейса нос-компьютер». Его цель — создать технологию обнаружения запахов, которая могла бы соперничать со способностью животного, обученного вынюхивать вредителей и опасные или запрещенные вещества.

Оцифровка запахов также позволила бы готовить больше продуктов с привлекательными ароматами. Вильчко из Osmo представляет мир, в котором ИИ «усилит возможности синтетической химии и парфюмерии», поскольку он создает ароматы, выбирая из мириад молекул.

Дорожная карта Osmo включает в себя три основных этапа.

Преобразовать молекулы запаха в цифровые сигналы, подобно тому, что камера делает со светом, а микрофон — со звуком. Понять, как обоняние связывает и воспринимает сигналы, аналогично тому, как звуки классифицируются по частоте. Повторно превратить цифровые сигналы обратно в атомы.

Звучит многообещающе, хотя до масштабного внедрения этих технологий еще далеко.

Как хорошо известно большинству владельцев домашних животных, запах позволяет взаимодействовать с окружающим миром способом, который никогда не будет доступен людям. Возможно, технологии помогут лучше понять, чего нам не хватает.

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Обложка снегерирована нейросетью Midjourney