20 стартапов, которые создают решения для оцифровки запахов

В поп-культуре трудно найти сюжет, в котором бы пересекались технологии и запахи. По-видимому, мы все еще считаем запах уникальной характеристикой живых существ.
Однако на самом деле это всего лишь еще один источник оцифровываемой информации, такой же, как изображения или звук.
Все больше стартапов объединяют технологии и запахи для самых разных целей — от поиска новых ароматов до повышения чувствительности у людей. Crunchbase подготовил список из 20 таких проектов, которые уже привлекли инвестиции.
Технически, для распознавания запахов нос нужен не больше, чем iPhone 14 нужны глаза, чтобы распознать улыбающиеся лица на плохой фотографии из отпуска. И похоже, что технология обнаружения и идентификации запахов постепенно продвигается к гораздо более широкому внедрению.
«Теперь стало возможным применять машинное обучение для количественной оценки, оцифровки и дизайна запахов», — недавно написал CEO стартапа Osmo Алекс Вильчко в своем блоге.
Этот стартап из Кембриджа, штат Массачусетс, который представляет свою технологию как комбинацию ИИ и науки об обонянии, в начале этого года привлек $60 млн в рамках серии A, поддержанной Google Ventures и Lux Capital.
Но это далеко не единственный проект в этой области.
Crunchbase подготовил список из 20 таких компаний, специализирующихся в различных областях — от цифрового определения ароматов до диагностики рака по запаху.
|Название
|Описание
|Инвестиции
|Osmo
|разработка функции обоняния для компьютеров
|$60 млн
|Koniku
|производство киборгов, распознающих запахи
|$38,7 млн
|Noze
|цифровое распознавание запахов
|$15,8 млн
|Aromyx
|биотехнологии и дата-сайенс для сбора уникальных сенсорных данных
|$18,8 млн
|Hirotsu Bio Science
|биодиагностика для определения рака на ранних стадиях
|$22,4 млн
|Moodify
|технологии и решения для оцифровки дизайна ароматов
|$8,7 млн
|NanoScent
|промышленное распознавание запахов, мониторинг качества водорода в реальном времени
|$10 млн
|Cyrano Therapeutics
|интраназальный препарат для пациентов с хронической потерей вкуса и обоняния
|$12,8 млн
|Canaery
|нейроинтерфейс для анализа отпечатка запаха объекта с целью выявления опасных соединений.
|$4 млн
|Aroma Bit
|компактный датчик запахов, а также инновационные сервисы и продукты на его основе
|$13,8 млн
|Serionix
|разрабатывает материалы для очистки воды и воздуха
|$5 млн
|Aromajoin
|ароматические устройства, сочетающие оборудование, программы и химические технологии
|$1,4 млн
|ScentRealm
|исследования и разработка цифровых ароматических технологий
|$7,7 млн
|The Blue Box Biomedical Solutions
|электронный нос на базе ИИ, определяющий рак груди по запаху мочи
|$236,6 тыс.
|Ajinomatrix
|оцифровка вкуса и обоняния для пищевой индустрии на базе ИИ-программ
|$666,4 тыс.
|SpotitEarly
|поиск лекарств от рака
|$6,2 млн
|SmartNanotubes Technologies
|наносенсор запахов
|$2,7 млн
|Perfumeo
|первый смарт-диффузор для дома, который настраивает аромат под настроение
|$100 тыс.
|Purfresh Clean Inc.
|устранение запахов, плесени, вирусов и прочего в промышленности и сельском хозяйстве
|$780 тыс.
|OW Smell Digital
|программы и оборудование для цифрового обоняния
|$1,3 млн
Здравоохранение — основное направление деятельности высокотехнологичных компаний, которые привлекают инвестиции. Одна из них — Koniku из Кремниевой долины, которая собрала более $49 млн на создание так называемых «киборгов обоняния», задачей которых станет диагностика болезней и забота о здоровье.
Аналогичным образом базирующаяся в Монреале компания Noze привлекла почти $18 млн для разработки так называемого «первого в мире коммерчески готового цифрового носа». Особое внимание уделяется диагностике заболеваний с помощью обоняния или использованию запаха для выявления признаков того, что организм функционирует не так, как следовало бы.
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Эта разработка позволяет добавить в VR запахи
Стартап Canaery из Алачуа, штат Флорида, привлек миллионы долларов для разработки «интерфейса нос-компьютер». Его цель — создать технологию обнаружения запахов, которая могла бы соперничать со способностью животного, обученного вынюхивать вредителей и опасные или запрещенные вещества.
Оцифровка запахов также позволила бы готовить больше продуктов с привлекательными ароматами. Вильчко из Osmo представляет мир, в котором ИИ «усилит возможности синтетической химии и парфюмерии», поскольку он создает ароматы, выбирая из мириад молекул.
Дорожная карта Osmo включает в себя три основных этапа.
- Преобразовать молекулы запаха в цифровые сигналы, подобно тому, что камера делает со светом, а микрофон — со звуком.
- Понять, как обоняние связывает и воспринимает сигналы, аналогично тому, как звуки классифицируются по частоте.
- Повторно превратить цифровые сигналы обратно в атомы.
Звучит многообещающе, хотя до масштабного внедрения этих технологий еще далеко.
Как хорошо известно большинству владельцев домашних животных, запах позволяет взаимодействовать с окружающим миром способом, который никогда не будет доступен людям. Возможно, технологии помогут лучше понять, чего нам не хватает.
Обложка снегерирована нейросетью Midjourney
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