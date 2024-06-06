Инвесторы направляют все больше денег на борьбу с пластиком

Эта область продолжает привлекать инвестиции. В подборке от Crunchbase — стартапы, спасающие мир от пластика, которые получили финансирование за последний год.

К 2060 году объем пластиковых отходов во всем мире может вырасти почти втрое по сравнению с 2019 годом. Решать проблему помогают стартапы: они придумывают новые способы переработки и создают более экологичные материалы.

Эти стартапы спасают мир от пластика

Аналитики Crunchbase составили список из 31 компании, которые привлекли финансирование за последний год.

1. UBQ Materials превращает несортированные бытовые отходы в термопластичный материал, оказывающий положительное влияние на климат ($240 млн).

2. ZenWTR — дистиллированная щелочная вода в бутылках из переработанного океанического пластика ($48,7 млн).

3. Traceless Materials — стартап в области биоэкономики замкнутого цикла, который предлагает устойчивую альтернативу обычному и биопластику ($38,8 млн).

4. GreenBig производит пластиковые бутылки из переработанных материалов и материалов на основе нефти ($29 млн).

5. Ambercycle выстраивает экономику замкнутого цикла в сфере моды ($26,6 млн).

6. Xampla разрабатывает натуральные биоразлагаемые материалы, которые должны стать устойчивой альтернативой традиционным видам пластика ($24 млн).

7. Carbios создает биопромышленные решения, призванные переосмыслить жизненный цикл пластика и текстильных полимеров ($20,8 млн).

8. DePoly разрабатывает химический процесс, который превращает несортированные, грязные и использованные изделия из ПЭТ-пластика в сырьевые материалы ($15,2 млн).

9. Paques Biomaterials предлагает решение для борьбы с микропластиком ($15,2 млн).

10. Epoch Biodesign разрабатывает ферменты, которые превращают пластик в химикаты замкнутого цикла ($14,7 млн).

11. Polygreen — устойчивая альтернатива широко используемым суперабсорбирующим материалам ($14,4 млн).

12. CleanHub помогает брендам свести к минимуму пластиковый след ($11,9 млн).

13. Cove стремится положить конец мировой зависимости от пластика ($11,6 млн).

14. Matter. предлагает решения для улавливания и переработки микропластика в сточных водах ($10,9 млн).

15. Circular.co — платформа для поиска устойчивых поставщиков ($10,5 млн).

16. Breaking работает в области деградации пластика и синтетической биологии ($10,5 млн).

17. Earth Brands производит экологичные стаканы ($8,7 млн).

18. Circle Sportswear — устойчивая спортивная одежда премиум-класса, соответствующая принципам циркулярной экономики ($8,3 млн).

19. Terracle производит сырье из пластикового мусора ($7,9 млн).

20. Sway — стартап в сфере чистых технологий, предлагающий заменители пластика из морских водорослей, которые быстро разлагаются ($7,5 млн).

21. BioSafe — биоразлагаемый пластик ($7,2 млн).

22. Resynergi стремится решить глобальную проблему пластиковых отходов ($6,4 млн).

23. PlantSwitch производит биокомпозитные смолы в качестве замены пластиковым изделиям ($6 млн).

24. PlasticFri — GreenTech-компания из Швеции, которая предлагает технологию, превращающую сельскохозяйственные отходы в экологичные заменители пластика ($5,5 млн).

25. Kubik — компания в сфере экотехнологий, которая использует пластиковые отходы для строительства долговечных и доступных зданий с низким уровнем выбросов углерода ($5,3 млн).

26. Bioform разрабатывает экологичные материалы и альтернативы одноразовому пластику ($5 млн).

27. Erthos — производитель биоразлагаемых упаковочных материалов, которые должны заменить традиционные варианты из полистирола и полипропилена ($4,8 млн).

28. Cirplus — B2B-маркетплейс переработанного пластика ($3,7 млн).

29. Pretred превращает отработанные шины и пластик в инновационные и эффективные барьеры и блоки промышленного назначения ($3,7 млн).

30. Cyclups разрабатывает растительную компостируемую альтернативу пластику, которую можно перерабатывать в различные продукты ($3,4 млн).

31. Reflo производит экологичную одежду из переработанных пластиковых отходов ($1,3 млн).

В этой подборке выделяются три направления: экологичные потребительские товары, управление пластиковыми отходами и альтернативные материалы. Рассмотрим примеры компаний и объем финансирование для каждой из этих областей.

Экологичные потребительские товары

Это не самая крупная категория с точки зрения финансирования, но ее особенно интересно изучить, поскольку она предлагает товары, которые могут появиться на полках магазинов.

По данным Crunchbase, к этой категории относятся девять компаний, получивших финансирование за последний год:

ZenWTR ($48,7 млн);

GreenBig ($29 млн);

Ambercycle ($26,6 млн);

Cove ($11,6 млн);

Earth Brands ($8,7 млн);

Circle Sportswear ($8,3 млн);

Sway ($7,5 млн);

BioSafe ($7,2 млн);

Reflo ($1,3 млн).

Среди них наибольший объем финансирования получили стартапы, работающие над контейнерами для напитков.

Больше всего средств (более $48 млн) привлекла ZenWTR из Ирвайна, Калифорния. Ее главный инвестор — звезда футбола Трэвис Келси. Компания продает минеральную и электролитную воду в бутылках из переработанного пластика, который с большой вероятностью мог оказаться в океане.

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Среди других стартапов, ориентированных на напитки, — французский GreenBig (устанавливает в супермаркетах киоски для переработки пластиковых бутылок) и Earth Brands из Нью-Йорка (производит одноразовые стаканчики из компостируемых материалов).

Еще одно важное направление — текстильная отрасль. В эту категорию входят Ambercycle из Лос-Анджелеса (превращает отходы полиэстера в новую ткань) и Circle Sportswear из Парижа (производит спортивную одежду из переработанных материалов).

Управление пластиковыми отходами

Другие стартапы работают над тем, чтобы эффективнее собирать, перерабатывать и повторно использовать огромное количество пластиковых отходов, которые продолжают накапливаться.

Инновации в этом направлении внедряют 13 компаний:

UBQ Materials ($240 млн);

Carbios ($20,8 млн);

DePoly ($15,2 млн);

Epoch Biodesign ($14,7 млн);

CleanHub ($11,9 млн);

Matter. ($10,9 млн);

Circular.co ($10,5 млн);

Breaking ($10,5 млн);

BlockTexx восстанавливает полиэстер и целлюлозу из тканей и одежды ($8 млн);

Terracle ($7,9 млн);

Resynergi ($6,4 млн);

Cirplus ($3,7 млн);

Pretred ($3,7 млн).

UBQ Materials, получившая наибольшее финансирование, охватывает две категории: управление отходами и альтернативные материалы. Компания из Тель-Авива производит заменитель пластика из неперерабатываемых бытовых отходов, в том числе органики, такой ​​как банановая кожура и коробки для пиццы, а также детских подгузников и смешанного пластика. По известным данным, она привлекла $240 млн.

Другие выдающиеся стартапы разрабатывают химические процессы, которые превращают пластиковые и текстильные отходы в повторно используемые материалы. Среди них — французский Carbios (занимается ферментативной переработкой пластика и текстиля) и швейцарский DePoly (превращает пластиковые отходы в повторно используемое сырье).

Другая компания, Epoch Biodesign из Лондона, заявляет, что работает над ферментативным процессом, который «превращает пластиковые отходы в повседневные химикаты».

Альтернативные материалы

Новые материалы предлагают полезные качества пластика, но при этом не вредят окружающей среде.

В эту категорию попали девять компаний:

Traceless Materials ($38,8 млн);

Xampla ($24 млн);

Paques Biomaterials ($15,2 млн);

Polygreen ($14,4 млн);

PlantSwitch ($6 млн);

PlasticFri ($5,5 млн);

Bioform ($5 млн);

Erthos ($4,8 млн);

Cyclups ($3,4 млн).

Фаворит инвесторов в этой области — Traceless Materials из Гамбурга, которая привлекла более $42 млн. Компания создает растительные биоматериалы, которые не содержат пластика и компостируются в домашних условиях, из остатков сельскохозяйственного производства продуктов питания.

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Обратить внимание стоит и на Xampla из Кембриджа, Великобритания, которая работает над биоразлагаемыми заменителями одноразового пластика и микропластика. На эту цель она привлекла более $25 млн.

Часть отходов приходится на одноразовые подгузники, и Polygreen из Тель-Авива придумала, как с этим бороться. Компания работает над устойчивыми альтернативами продуктам на основе нефти, которые обладают суперабсорбирующими свойствами, необходимыми в разных областях, в том числе для таких средств гигиены, как подгузники.

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Фото на обложке: Ink Drop / Shutterstock