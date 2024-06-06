Инвесторы направляют все больше денег на борьбу с пластиком

К 2060 году объем пластиковых отходов во всем мире может вырасти почти втрое по сравнению с 2019 годом. Решать проблему помогают стартапы: они придумывают новые способы переработки и создают более экологичные материалы.
Эта область продолжает привлекать инвестиции. В подборке от Crunchbase — стартапы, спасающие мир от пластика, которые получили финансирование за последний год.
Эти стартапы спасают мир от пластика
Аналитики Crunchbase составили список из 31 компании, которые привлекли финансирование за последний год.
1. UBQ Materials превращает несортированные бытовые отходы в термопластичный материал, оказывающий положительное влияние на климат ($240 млн).
2. ZenWTR — дистиллированная щелочная вода в бутылках из переработанного океанического пластика ($48,7 млн).
3. Traceless Materials — стартап в области биоэкономики замкнутого цикла, который предлагает устойчивую альтернативу обычному и биопластику ($38,8 млн).
4. GreenBig производит пластиковые бутылки из переработанных материалов и материалов на основе нефти ($29 млн).
5. Ambercycle выстраивает экономику замкнутого цикла в сфере моды ($26,6 млн).
6. Xampla разрабатывает натуральные биоразлагаемые материалы, которые должны стать устойчивой альтернативой традиционным видам пластика ($24 млн).
7. Carbios создает биопромышленные решения, призванные переосмыслить жизненный цикл пластика и текстильных полимеров ($20,8 млн).
8. DePoly разрабатывает химический процесс, который превращает несортированные, грязные и использованные изделия из ПЭТ-пластика в сырьевые материалы ($15,2 млн).
9. Paques Biomaterials предлагает решение для борьбы с микропластиком ($15,2 млн).
10. Epoch Biodesign разрабатывает ферменты, которые превращают пластик в химикаты замкнутого цикла ($14,7 млн).
11. Polygreen — устойчивая альтернатива широко используемым суперабсорбирующим материалам ($14,4 млн).
12. CleanHub помогает брендам свести к минимуму пластиковый след ($11,9 млн).
13. Cove стремится положить конец мировой зависимости от пластика ($11,6 млн).
14. Matter. предлагает решения для улавливания и переработки микропластика в сточных водах ($10,9 млн).
15. Circular.co — платформа для поиска устойчивых поставщиков ($10,5 млн).
16. Breaking работает в области деградации пластика и синтетической биологии ($10,5 млн).
17. Earth Brands производит экологичные стаканы ($8,7 млн).
18. Circle Sportswear — устойчивая спортивная одежда премиум-класса, соответствующая принципам циркулярной экономики ($8,3 млн).
19. Terracle производит сырье из пластикового мусора ($7,9 млн).
20. Sway — стартап в сфере чистых технологий, предлагающий заменители пластика из морских водорослей, которые быстро разлагаются ($7,5 млн).
21. BioSafe — биоразлагаемый пластик ($7,2 млн).
22. Resynergi стремится решить глобальную проблему пластиковых отходов ($6,4 млн).
23. PlantSwitch производит биокомпозитные смолы в качестве замены пластиковым изделиям ($6 млн).
24. PlasticFri — GreenTech-компания из Швеции, которая предлагает технологию, превращающую сельскохозяйственные отходы в экологичные заменители пластика ($5,5 млн).
25. Kubik — компания в сфере экотехнологий, которая использует пластиковые отходы для строительства долговечных и доступных зданий с низким уровнем выбросов углерода ($5,3 млн).
26. Bioform разрабатывает экологичные материалы и альтернативы одноразовому пластику ($5 млн).
27. Erthos — производитель биоразлагаемых упаковочных материалов, которые должны заменить традиционные варианты из полистирола и полипропилена ($4,8 млн).
28. Cirplus — B2B-маркетплейс переработанного пластика ($3,7 млн).
29. Pretred превращает отработанные шины и пластик в инновационные и эффективные барьеры и блоки промышленного назначения ($3,7 млн).
30. Cyclups разрабатывает растительную компостируемую альтернативу пластику, которую можно перерабатывать в различные продукты ($3,4 млн).
31. Reflo производит экологичную одежду из переработанных пластиковых отходов ($1,3 млн).
В этой подборке выделяются три направления: экологичные потребительские товары, управление пластиковыми отходами и альтернативные материалы. Рассмотрим примеры компаний и объем финансирование для каждой из этих областей.
Экологичные потребительские товары
Это не самая крупная категория с точки зрения финансирования, но ее особенно интересно изучить, поскольку она предлагает товары, которые могут появиться на полках магазинов.
По данным Crunchbase, к этой категории относятся девять компаний, получивших финансирование за последний год:
- ZenWTR ($48,7 млн);
- GreenBig ($29 млн);
- Ambercycle ($26,6 млн);
- Cove ($11,6 млн);
- Earth Brands ($8,7 млн);
- Circle Sportswear ($8,3 млн);
- Sway ($7,5 млн);
- BioSafe ($7,2 млн);
- Reflo ($1,3 млн).
Среди них наибольший объем финансирования получили стартапы, работающие над контейнерами для напитков.
Больше всего средств (более $48 млн) привлекла ZenWTR из Ирвайна, Калифорния. Ее главный инвестор — звезда футбола Трэвис Келси. Компания продает минеральную и электролитную воду в бутылках из переработанного пластика, который с большой вероятностью мог оказаться в океане.
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Среди других стартапов, ориентированных на напитки, — французский GreenBig (устанавливает в супермаркетах киоски для переработки пластиковых бутылок) и Earth Brands из Нью-Йорка (производит одноразовые стаканчики из компостируемых материалов).
Еще одно важное направление — текстильная отрасль. В эту категорию входят Ambercycle из Лос-Анджелеса (превращает отходы полиэстера в новую ткань) и Circle Sportswear из Парижа (производит спортивную одежду из переработанных материалов).
Управление пластиковыми отходами
Другие стартапы работают над тем, чтобы эффективнее собирать, перерабатывать и повторно использовать огромное количество пластиковых отходов, которые продолжают накапливаться.
Инновации в этом направлении внедряют 13 компаний:
- UBQ Materials ($240 млн);
- Carbios ($20,8 млн);
- DePoly ($15,2 млн);
- Epoch Biodesign ($14,7 млн);
- CleanHub ($11,9 млн);
- Matter. ($10,9 млн);
- Circular.co ($10,5 млн);
- Breaking ($10,5 млн);
- BlockTexx восстанавливает полиэстер и целлюлозу из тканей и одежды ($8 млн);
- Terracle ($7,9 млн);
- Resynergi ($6,4 млн);
- Cirplus ($3,7 млн);
- Pretred ($3,7 млн).
UBQ Materials, получившая наибольшее финансирование, охватывает две категории: управление отходами и альтернативные материалы. Компания из Тель-Авива производит заменитель пластика из неперерабатываемых бытовых отходов, в том числе органики, такой как банановая кожура и коробки для пиццы, а также детских подгузников и смешанного пластика. По известным данным, она привлекла $240 млн.
Другие выдающиеся стартапы разрабатывают химические процессы, которые превращают пластиковые и текстильные отходы в повторно используемые материалы. Среди них — французский Carbios (занимается ферментативной переработкой пластика и текстиля) и швейцарский DePoly (превращает пластиковые отходы в повторно используемое сырье).
Другая компания, Epoch Biodesign из Лондона, заявляет, что работает над ферментативным процессом, который «превращает пластиковые отходы в повседневные химикаты».
Альтернативные материалы
Новые материалы предлагают полезные качества пластика, но при этом не вредят окружающей среде.
В эту категорию попали девять компаний:
- Traceless Materials ($38,8 млн);
- Xampla ($24 млн);
- Paques Biomaterials ($15,2 млн);
- Polygreen ($14,4 млн);
- PlantSwitch ($6 млн);
- PlasticFri ($5,5 млн);
- Bioform ($5 млн);
- Erthos ($4,8 млн);
- Cyclups ($3,4 млн).
Фаворит инвесторов в этой области — Traceless Materials из Гамбурга, которая привлекла более $42 млн. Компания создает растительные биоматериалы, которые не содержат пластика и компостируются в домашних условиях, из остатков сельскохозяйственного производства продуктов питания.
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Обратить внимание стоит и на Xampla из Кембриджа, Великобритания, которая работает над биоразлагаемыми заменителями одноразового пластика и микропластика. На эту цель она привлекла более $25 млн.
Часть отходов приходится на одноразовые подгузники, и Polygreen из Тель-Авива придумала, как с этим бороться. Компания работает над устойчивыми альтернативами продуктам на основе нефти, которые обладают суперабсорбирующими свойствами, необходимыми в разных областях, в том числе для таких средств гигиены, как подгузники.
Фото на обложке: Ink Drop /
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