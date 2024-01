Микропластик находят везде — теперь в продуктах питания и бутилированной воде

В литре бутилированной воды может содержаться почти четверть миллиона крошечных частиц пластика. Нанопластик настолько мал, что некоторые частицы проходят через кишечник и легкие или попадают в кровь человека и плацентарную жидкость.

Как именно это происходит, раскрывают недавние исследования — работа группы из Колумбийского и Ратгерского университетов (опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences), а также статья ученых из Университета Торонто и НКО Ocean Conservancy (Environmental Pollution).

Почти 90% из 16 различных видов белка, обычно употребляемых людьми, включая морепродукты, курицу и говядину, и даже растительные мясные альтернативы, такие как тофу и вегетарианские бургеры — содержат микропластик.

По оценке ученых, американцы потребляют до 3,8 млн частиц микропластика в год только из белка.

«Вероятность того, что воздействие пластмассы пойдет вам на пользу, равна нулю. Вопрос в том, насколько велик риск и как его минимизировать» — отмечает Джордж Леонард, соавтор статьи о загрязнении окружающей среды и главный научный сотрудник Ocean Conservancy.

Эти две работы дополняют огромное число научных исследований, которые фиксируют повсеместное распространение микро- и нанопластика в мире и все чаще в организме человека.

Пока исследователи еще пытаются оценить, какие последствия для здоровья это означает.

В прошлом году Программа ООН по окружающей среде (United Nations Environment Program, UNEP) насчитала в пластике 13 тысяч химических веществ, многие из которых токсичны. Химические добавки используются, чтобы придать различным видам пластика такие свойства, как гибкость, прозрачность и эластичность.

В докладе UNEP «Химические вещества в пластике» отмечается, что только половина из 13 тысяч химических веществ, содержащихся в пластике, прошла проверку на наличие свойств, которые позволили бы определить их опасность для людей или окружающей среды. Но по меньшей мере 3,2 тысячи из 7 тысяч проверенных химических веществ были идентифицированы как потенциально опасные.

Некоторые из них сохраняются и накапливаются в окружающей среде, где они могут нанести ущерб дикой природе или людям. Среди них так называемые «вечные химикаты» — пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС).

Известно, что токсичные химические вещества, которые добавляют в пластик и регулярно обнаруживают в нашем организме, имитируют действие гормонов и повышают риск выкидышей, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

По мере того как пластик распадается в окружающей среде, он образует все более мелкие частицы. Ранние исследования уже фиксировали микропластик в бутилированной воде, но в новой работе использовались новые, более чувствительные методы, и они выявили в 10-100 раз больше частиц.

Проект, изучающий белки, был ориентирован на чуть более крупные фрагменты микропластика. Исследователи анализировали продукты, закупленные в Портленде, штат Орегон, — креветки в панировке, рыбные палочки из минтая, два вида креветок, филе минтая без кожи, куриные наггетсы, стейки из филейной части, отбивные из свиной корейки, куриные грудки, а также продукты на растительной основе — наггетсы, рыбные палочки, говяжий фарш и тофу.

Образцы отправили в лабораторию Университета Торонто для анализа, где ученые сравнивали белок наземного происхождения с морским белком, например морепродуктами, и не выявили статистических различий в содержании микропластика.

Но они нашли доказательства, что пластик может попадать в продукты питания при обработке. Согласно исследованию, рыбные палочки с высокой степенью обработки, куриные наггетсы, тофу, бургеры на растительной основе и подобные продукты содержат значительно больше микропластика на грамм, чем продукты с минимальной обработкой, например минтай или куриные грудки.

Однако, отмечает главный соавтор Мадлен Милн, чтобы составить полную картину, потребуются дополнительные исследования.

Источник.

Фото на обложке: SIVStockStudio / Shutterstock