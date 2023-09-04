Бумажные стаканчики для кофе тоже вредят экологии — исследование

Согласно недавнему исследованию, при попадании в окружающую среду бумажные стаканчики могут быть столь же токсичны, как и пластиковые. Чтобы бумага не размокала, их покрывают тонким слоем пластика, который может выделять вредные вещества.

Ежегодно в мире используются сотни миллиардов одноразовых стаканчиков для кофе, и большинство из них не перерабатываются. Однако переход на бумажные тоже не решает проблему.

Ученые протестировали на токсичность бумажные и пластиковые стаканчики с использованием личинок мошек.

Стаканчики поместили в обычную воду и воду с осадком умеренной температуры на четыре недели.

Затем личинки отправили в аквариумы с водой и водой с осадком, где ранее находились бумажные и пластиковые стаканчики.

В воде с осадком личинки росли меньше, тот же эффект наблюдался и в загрязненной воде.

Экотоксикологи не проводили химические анализы, чтобы определить, какие вещества попали в воду и воду с осадком из бумажных стаканчиков. Бетани Карни Алмрот, ведущий автор исследования и доцент экологических наук Гетеборгского университета, предполагает, что ущерб вызвала смесь химикатов — но неизвестно, каких именно.

«Все было бы намного проще, если бы компании были обязаны сообщать, что они используют в своей продукции», — считает Алмрот.

Стаканчики для кофе изготавливают из сложной смеси синтетических материалов и химикатов. Производители используют технологические добавки, термостабилизаторы и другие вещества, многие из которых токсичны. Даже в материалы растительного происхождения, такие как полимолочная кислота, которую получают из кукурузы, маниоки или сахарного тростника, часто добавляют другие химикаты.

Химические анализы не всегда помогают определить, из чего изготовлены пластиковые и бумажные стаканчики, рассказывает Джейн Манке, экотоксиколог и управляющий директор Food Packaging Forum.

По ее словам, точный состав неизвестен не только ученым, проводящим эти анализы, но и самим изготовителям. При производстве продукции, содержащей пластик, между материалами, из которых создают новые вещества, могут происходить непреднамеренные химические реакции.

Манке добавляет, что химические вещества также могут быть вредными в определенных комбинациях — это явление известно как «токсичность смеси». Следовательно, нет смысла регулировать количество отдельных веществ, используемых в производстве стаканчиков, поскольку их воздействие точно неизвестно, считает она.

Улучшить методы переработки — логичный шаг, но исследователи считают, что лучше полностью отказаться от одноразовых бумажных стаканчиков. Большинству центров переработки сложно отделить пластиковое покрытие от бумаги.

Кроме того, бумажные стаканчики начинают выделять химикаты не только после выбрасывания, но еще во время использования. В 2019 году исследователи из Индии выяснили, что если наполнить их горячей водой, то в течение 15 минут выделяется в среднем 25 тыс. частиц микропластика на 100 мл.

Производители и ученые ищут более безопасные и устойчивые решения. Например, съедобные стаканчики из вафель и печенья, а также те, что сложены из бумаги. Алмрот и Манке считают, что, используя проверенные материалы, такие как стекло и нержавеющая сталь, компании могут сформировать экономику замкнутого цикла.

Чтобы отказаться от одноразовых стаканчиков, нужные инновационные бизнес-модели и подходы, говорит Манке. Например, сдавать в аренду многоразовые стаканчики, затем собирать их и очищать должным образом, а после возвращать их в кофейни.

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