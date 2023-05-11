Эта разработка позволяет добавить в VR запахи

Виртуальная реальность уже позволяет нам видеть и слышать друг друга. Теперь китайские исследователи придумали, как добавить в нее запахи. На данный момент созданные ими носимые устройства поддерживают лишь ограниченное число ароматов, но в перспективе подразумевают самые разные сценарии использования — от глубокого погружения в метавселенную до дистанционного выбора парфюма.

«В VR люди могут прикасаться друг к другу. И, конечно, там можно видеть и слышать. Но как насчет запаха и вкуса?», — рассуждает Синге Ю, профессор кафедры биомедицинской инженерии Городского университета Гонконга и ведущий автор новой статьи, опубликованной в Nature Communications.

Предыдущие попытки воссоздать запахи в виртуальной реальности включали в себя множество проводов, грязные жидкости и громоздкие приспособления, которые не подходят для домашнего использования.

Чтобы решить эту проблему, Ю и его соавтор Юхан Ли из Университета Бэйхан в Пекине (оба имеют опыт проектирования гибкой электроники) разработали два носимых интерфейса. Один можно приклеить к коже между носом и ртом, как повязку; другой надевается под наушники, подобно маске для лица.

Фото в тексте: Yiming Liu, Chun Ki Yiu et al / Nature Communications, 2023

Оба типа интерфейсов используют миниатюрные генераторы запаха — сетку из крошечных контейнеров, наполненных ароматизированным парафином.

Когда активируется источник тепла под воском, он нагревается, по сути превращаясь в ароматическую свечу, способную воспроизводить множество запахов в течение 1,44 секунды. После медная катушка нажимает на магнит, который прижимается к воску и остывает, после чего аромат исчезает.

Чем выше температура, тем сильнее запах и тем легче его идентифицировать. Это означает, что интерфейсы могут сильно нагреваться — до 60°C, что опасно для кожи человека. Но Ю объясняет, что устройство безопасно благодаря «открытому» дизайну, который позволяет выходить горячему воздуху, а также кусочку силикона, который образует барьер между кожей и самим устройством.

В ходе теста с участием 11 добровольцев граница раздела, проходящая между носом и ртом, считалась безопасной при условии, что она находилась на расстоянии не менее 1,5 мм от носа, а температура поверхности кожи составляла 32,2°C, что ниже температуры человеческого тела. Однако исследователи тестируют способы заставить интерфейс работать при более низких температурах или охлаждаться более эффективно.

Ю и Ли — не единственные, кто пытается интегрировать обонятельные ощущения в VR. В этом году на выставке CES компания OVR Technology объявила, что выпустит гарнитуру, содержащую картридж с 8 «основными» ароматами, которые будут смешиваться и воспроизводиться одновременно.

«Это довольно захватывающая разработка, — говорит Джас Брукс, кандидат наук в лаборатории интеграции человека и компьютера Чикагского университета, которая изучала химические взаимодействия и запах. — Это решает основную проблему, связанную с запахом в VR: как нам сделать это минимальными средствами, не пачкая все вокруг и не используя жидкость?»

Новые интерфейсы — заметное достижение, которое позволит изменить наше восприятие виртуальной реальности. Обоняние — важное чувство, необходимое для того, чтобы наш рот улавливал вкус. Возможности варьируются от очевидных — понюхать виртуальное цветочное поле или виртуальную еду — до некоторых менее очевидных применений. Например, парфюмерные компании могли бы тестировать ароматы виртуально.

С медицинской точки зрения виртуальная реальность, оснащенная запахами, может быть полезна людям, страдающим аносмией, или неспособностью чувствовать запахи. Ароматы также могут оказывать терапевтическое воздействие на пациентов с проблемами памяти и даже улучшать настроение.

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Ю признается, что чувствовал себя счастливее, когда использовал аромат зеленого чая в экспериментах. Он понял, что этот запах вызывает ностальгию: «Когда я был маленьким, я ел шоколад со вкусом зеленого чая».

Новые интерфейсы отличаются легкостью, компактностью и отсутствием проводов. Хотя устройство не тестировалось непосредственно с виртуальной игрой, платформой или конкретным устройством, тот факт, что его можно использовать без громоздких проводов, означает, что оно будет доставлять меньший дискомфорт и обеспечит более полное погружение.

Одним из недостатков является то, что интерфейсы остаются ограниченными по объему. Ю использовал 30 характерных ароматов вроде розмарина и дуриана. Но многие реальные ароматы менее запоминаются и могут быть не столь узнаваемы. Кроме того, миниатюрные генераторы запаха еще предстоит запрограммировать, чтобы они были полностью совместимы с существующими гарнитурами VR.

«Трудно сказать, как это будет работать в коммерческом интерфейсе», — говорит Брукс.

Ю говорит, что следующие шаги включают в себя тестирование механизмов высвобождения ароматов в нужный момент. Также он собирается применить свои знания об обонянии, чтобы внедрить в VR вкусы. Возможно, однажды он сможет воспроизвести ощущения от шоколада с зеленым чаем.

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Обложка снегерирована нейросетью Midjourney