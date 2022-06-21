Как аромамаркетинг помогает туриндустрии управлять поведением и впечатлениями клиентов

Свежеиспеченный хлеб, скошенная трава, соленый морской бриз — у большинства людей есть любимые запахи, пробуждающие теплые воспоминания и ощущение комфорта. Эта особенность давно помогает бизнесам продавать ароматические свечи и дорогие парфюмы. Теперь она все чаще используется в туриндустрии: авиакомпании, отели и развлекательные центры делают ароматы частью «туристического опыта».

Исследование потребителей показало, что приятные запахи могут выступать в качестве источника информации. Они неосязаемы (их нельзя увидеть и потрогать), поэтому человеческий мозг автоматически ассоциирует их с различными впечатлениями.

Впечатления — это главный продукт туристической индустрии. Люди тратят большие суммы на посещение новых мест во многом ради того, чтобы пробуждать новые чувства с помощью видов, звуков, вкусов и запахов. Например, ароматной лаванды из южной Франции и эвкалипта на побережье Амальфи в Италии.

Чтобы монетизировать ароматы, отель может продавать фирменные гели для душа и мыло — так покупатели смогут забрать частичку отдыха с собой. Используя их дома, люди будут вспоминать о том счастливом и спокойном времени и, возможно, захотят его повторить.

Согласно исследованию старшего преподавателя по маркетингу из Университета Бата Адрианы Маджаров, среди крупных туроператоров растет интерес к запахам, и они изучают, как усовершенствовать свои услуги с их помощью. Теперь специализированные производители предлагают тысячи знакомых ароматов для коммерческого использования в промышленном масштабе.

С помощью ароматов можно сделать окружающую среду привлекательнее — это одно из популярных направлений «сенсорного маркетинга». Туристические компании активно пользуются этим инструментом, наполняя определенными запахами различные этапы путешествия.

Самолеты: например, Singapore Airlines использует розу, лаванду и цитрусы.

Залы ожидания в аэропортах: цукаты и инжир в United Airlines.

Ванные комнаты и лобби часто пахнут лимоном (или просто цитрусовыми) — он ассоциируется с чистотой, поскольку широко применяется в чистящих средствах.

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Некоторые запахи также считаются «теплыми» (например, корица и ваниль) и «холодными» (мята и эвкалипт). Более раннее исследование Маджаров показало, что эти ароматы удивительным образом влияют на восприятие пространства людьми.

Теплые ароматы вызывают ощущение физической близости и большей переполненности пространства. С точки зрения туризма, не стоит использовать их в лифтах и зонах безопасности в аэропортах. В то же время холодные ароматы помогут «расширить» пространство для путешественников.

Ароматы как способ изменять поведение

Запахи также могут влиять на поведение клиентов. К примеру, некоторые исследования показывают, что теплые запахи могут снижать количество потребляемых калорий.

Как это ни удивительно, но, похоже, чем больше мы чувствуем ароматы сладостей, например шоколадного печенья, тем с меньшем вероятностью хотим их съесть. С их помощью отели и спа-центры могут подталкивать туристов к более здоровому питанию.

Кроме того, согласно исследованиям, как и реальное употребление кофеина, запах кофе заставляет людей чувствовать себя более энергичными. Этот аромат можно использовать в бизнес-центрах и конференц-залах, чтобы взбодрить бизнес-путешественников. А после долгого полета аромат кофе может зарядить уставших пассажиров, улучшив их впечатления об авиакомпании.

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Фото на обложке: LightField Studios / Shutterstock