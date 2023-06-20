22 стартапа, которые создают технологии для очистки воздуха

Приятно дышать свежим и чистым воздухом. Однако мы часто забываем об этом до тех пор, пока не столкнемся с задымлением и загрязнением атмосферы.
Современные технологии могут исправить ситуацию. В подборке — стартапы, решающие проблему качества воздуха, которые привлекли финансирование за последние годы.
Ниже перечислены 22 компании, которые, по данным Crunchbase, получали финансирование за последние годы. В совокупности они привлекли более $1,2 млрд. В скобках указан общий объем привлеченного финансирования.
Aeris Health разрабатывает «умные решения» для контроля за качеством воздуха в помещениях ($9,6 млн).
Climeworks создает технологию для удаления углекислого газа из воздуха ($784 млн).
Carbon Engineering улавливает углекислый газ из атмосферы и преобразует его в транспортное топливо ($74 млн).
Aclima разрабатывает новый способ определять состояние воздуха и отслеживать загрязнения, способствующие изменению климата ($64 млн).
ANOVEI специализируется на очистке воздуха, аренде очистителей и создании носовых фильтров ($624,9 тыс.).
Nanoclean — стартап в сфере нанотехнологий ($592,6 тыс.).
Be Nosy создает носимый воздушный фильтр ($53,6 тыс.).
Serionix — научно-исследовательская компания, разрабатывающая материалы для очистки воды и воздуха ($5 млн).
BreezoMeter предоставляет информацию о качестве воздуха на улицах в режиме реального времени ($44,5 млн).
EnVerid создает вентиляционные продукты, улучшающие качество воздуха в помещениях ($38,7 млн).
Air Company — ведущая в мире компания, которая производит потребительские и промышленные товары из двуокиси углерода ($38,5 млн).
75F занимается автоматизацией зданий, которая нацелена на системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а также освещение и управление оборудованием ($29,8 млн).
Brilliant Planet занимается улавливанием и хранением углерода ($20,2 млн).
Ubreathe разрабатывает «умный» природный очиститель воздуха для городов и зданий ($181,3 тыс.).
SafeTraces разрабатывает технологию, которая контролирует работу систем фильтрации и вентиляции в помещениях ($18 млн).
Wynd Technologies создает портативный смарт-очиститель, который контролирует качество воздуха и очищает его при необходимости ($12,5 млн).
Molekule предлагает устройства для очистки воздуха в помещениях ($118,5 млн).
Resprana создает носимый воздушный фильтр для носа ($100 тыс.).
Mila Cares — разработчик очистителей воздуха ($10 млн).
Clairco предлагает улучшенную систему очистки воздуха для помещений, которая предоставляет данные о его качестве в реальном времени ($1,6 млн).
Woosh Air разрабатывает инновационные продукты для фильтрации воздуха ($1,3 млн).
Rhinix предлагает носовой фильтр, защищающий от сенной лихорадки.
По прогнозам аналитиков, в ближайшие годы глобальные расходы на мониторинг качества воздуха будут расти и к 2028 году могут превысить $7 млрд.
Аналогичный тренд наблюдается и среди стартапов, которые занимаются прогнозированием погодных рисков. Таким образом, финансирование растет наряду с экстремальными погодными явлениями и ухудшением качества воздуха.
Интерес к стартапам в сфере качества воздуха проявляют не только венчурные капиталисты, но также компании-покупатели и публичные инвесторы.
Так, в прошлом году Google приобрела израильский стартап BreezoMeter примерно за $250 млн. Кроме того, Molekule вышел на публичный рынок, хотя и не принес инвесторам большой прибыли. В начале этого года стартап завершил слияние с публичной компанией AeroClean Technologies. Новая организация оценивается почти в $80 млн.
Трудно сказать, как в ближайшие кварталы изменятся условия для компаний, которые решают проблему качества воздуха. В 2023 году стартапы получают намного меньше инвестиций, но климат остается одной из наиболее устойчивых областей.
Фото на обложке: DG FotoStock /
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