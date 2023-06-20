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Истории

22 стартапа, которые создают технологии для очистки воздуха

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Приятно дышать свежим и чистым воздухом. Однако мы часто забываем об этом до тех пор, пока не столкнемся с задымлением и загрязнением атмосферы.

Современные технологии могут исправить ситуацию. В подборке — стартапы, решающие проблему качества воздуха, которые привлекли финансирование за последние годы.

22 стартапа, которые создают технологии для очистки воздуха

Ниже перечислены 22 компании, которые, по данным Crunchbase, получали финансирование за последние годы. В совокупности они привлекли более $1,2 млрд. В скобках указан общий объем привлеченного финансирования.

Aeris Health разрабатывает «умные решения» для контроля за качеством воздуха в помещениях ($9,6 млн).

Climeworks создает технологию для удаления углекислого газа из воздуха ($784 млн).

Carbon Engineering улавливает углекислый газ из атмосферы и преобразует его в транспортное топливо ($74 млн).

Aclima разрабатывает новый способ определять состояние воздуха и отслеживать загрязнения, способствующие изменению климата ($64 млн).

ANOVEI специализируется на очистке воздуха, аренде очистителей и создании носовых фильтров ($624,9 тыс.).

Nanoclean — стартап в сфере нанотехнологий ($592,6 тыс.).

Be Nosy создает носимый воздушный фильтр ($53,6 тыс.).

Serionix — научно-исследовательская компания, разрабатывающая материалы для очистки воды и воздуха ($5 млн).

BreezoMeter предоставляет информацию о качестве воздуха на улицах в режиме реального времени ($44,5 млн).

EnVerid создает вентиляционные продукты, улучшающие качество воздуха в помещениях ($38,7 млн).

Air Company — ведущая в мире компания, которая производит потребительские и промышленные товары из двуокиси углерода ($38,5 млн).

75F занимается автоматизацией зданий, которая нацелена на системы отопления, вентиляции и кондиционирования, а также освещение и управление оборудованием ($29,8 млн).

Brilliant Planet занимается улавливанием и хранением углерода ($20,2 млн).

Ubreathe разрабатывает «умный» природный очиститель воздуха для городов и зданий ($181,3 тыс.).

SafeTraces разрабатывает технологию, которая контролирует работу систем фильтрации и вентиляции в помещениях ($18 млн).

Wynd Technologies создает портативный смарт-очиститель, который контролирует качество воздуха и очищает его при необходимости ($12,5 млн).

Molekule предлагает устройства для очистки воздуха в помещениях ($118,5 млн).

Resprana создает носимый воздушный фильтр для носа ($100 тыс.).

Mila Cares — разработчик очистителей воздуха ($10 млн).

Clairco предлагает улучшенную систему очистки воздуха для помещений, которая предоставляет данные о его качестве в реальном времени ($1,6 млн).

Woosh Air разрабатывает инновационные продукты для фильтрации воздуха ($1,3 млн).

Rhinix предлагает носовой фильтр, защищающий от сенной лихорадки.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

По прогнозам аналитиков, в ближайшие годы глобальные расходы на мониторинг качества воздуха будут расти и к 2028 году могут превысить $7 млрд.

Аналогичный тренд наблюдается и среди стартапов, которые занимаются прогнозированием погодных рисков. Таким образом, финансирование растет наряду с экстремальными погодными явлениями и ухудшением качества воздуха.

Интерес к стартапам в сфере качества воздуха проявляют не только венчурные капиталисты, но также компании-покупатели и публичные инвесторы.

Так, в прошлом году Google приобрела израильский стартап BreezoMeter примерно за $250 млн. Кроме того, Molekule вышел на публичный рынок, хотя и не принес инвесторам большой прибыли. В начале этого года стартап завершил слияние с публичной компанией AeroClean Technologies. Новая организация оценивается почти в $80 млн.

Трудно сказать, как в ближайшие кварталы изменятся условия для компаний, которые решают проблему качества воздуха. В 2023 году стартапы получают намного меньше инвестиций, но климат остается одной из наиболее устойчивых областей.

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Фото на обложке: DG FotoStock / Shutterstock

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