Что делать, чтобы у вас покупали снова и снова? 25 способов заставить клиента вернуться

Но почему они должны постоянно покупать именно у вас? Есть 25 способов, которые помогут заставить клиентов вернуться.

Если у вас есть бизнес, вы наверняка хотите, чтобы ваши клиенты постоянно возвращались. Повторные покупки снижают расходы на маркетинг и рекламу. С постоянными клиентами можно легко продвигать на рынке любой новый продукт или услугу, поскольку они, как правило, довольны тем, что получали до этого.

1. Максимально упростите процедуру сделки. 80% клиентов говорят, что при совершении сделок с любым предприятием, для них особенно важны удобство, скорость и квалифицированная помощь.

2. Предложите несколько вариантов оплаты. Поднять продажи можно просто добавив опцию «Оплатить с помощью Paypal» при оформлении заказа. Почему? Потому что клиенту не хочется искать кошелек, чтобы купить что-то в интернете.

3. Предложите бесплатную доставку при первом заказе. Главное здесь — убедиться, что компания имеет достаточную норму прибыли с каждой продажи и не теряет деньги, предлагая бесплатную доставку. Оцените свои затраты, прежде чем предлагать бесплатную доставку.

4. Предлагайте скидки за частые покупки. Скидка в 10% после того, как клиент совершит у вас пять покупок, является стимулом для покупки нескольких товаров, плюс растет вероятность, что клиент придет к вам за покупками в будущем.

5. Предлагайте баллы за лояльность, которые можно обменять на бесплатный товар или будущие скидки на дополнительные товары. 75% покупателей с большей вероятностью совершат повторную покупку, если получат стимул.

6. Предлагайте вознаграждение за привлечение других клиентов. Реферальные программы — одна из самых удачных стратегий. Ключевой момент здесь в том, что у человека, который приведет друга, должен быть конкретный стимул — дайте ему не просто скидку. Денежное вознаграждение мотивирует клиентов делиться вашим сайтом со своими друзьями и родственниками куда больше.

7. Отправляйте клиентам благодарственные открытки, написанные от руки, особенно когда они тратят определенную сумму. Современный мир сильно обезличен, и многие люди ценят персонализированный опыт по сравнению с автоматизированным. По данным TD Bank, 77% клиентов нравится, когда компании выражают им свою признательность.

8. Создайте незабываемое впечатление от распаковки. Проявите творческий подход и сделайте знакомство с товаром захватывающим. Премиум-упаковка повышает ценность вашего бренда и продукта, а также позволяет покупателям понять, чего стоит ваш бизнес.

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9. Сделайте политику возврата гибкой. Многие покупатели боятся совершать покупки, потому что политика возврата кажется им сложной. Используйте это знание в своих интересах, внедрив достаточно гибкую политику возврата, чтобы побудить людей покупать именно у вас.

10. Присылайте сообщения или email об актуальных распродажах и предложениях всем клиентам, включая тех, кто давно не совершал покупок. Приятно, когда компания по доставке еды раз в месяц присылает электронное письмо с напоминанием о том, что будет в меню.

11. Предлагайте клиентам дополнительные и перекрестные продажи, основываясь на их интересах. Используйте апселлинг и кросс-продажи как инструменты для определения лучшего продукта или решения проблемы клиента. Клиент будет доволен тем, что вы помогли ему определить, что лучше всего подойдет ему, а довольный клиент, скорее всего, вернется.

12. Предложите клиентам возможность покупать подарочные карты онлайн. Объедините офлайн-бизнес с технологиями и расширьте охват людей, которые, возможно, даже не подозревают о вашем существовании.

13. Помните об особых случаях. В современном автоматизированном мире легко отслеживать дни рождения ваших клиентов.

Например, поздравительная открытка очень порадует покупательницу, которая приобрела у вас свадебное платье. Отмечайте особые даты и используйте их для формирования более крепких отношений с клиентами.

14. Раздавайте бесплатные образцы, потому что они формируют лояльность к бренду. Шоколадная компания Godiva постоянно присылает клиентам бесплатные образцы своих новых творений — даже тем, кто не совершал покупок больше года. Это выделяет их как авторитетный бренд, который заботится о своих покупателях.

15. Ускорьте доставку. 63% онлайн-покупателей ожидают, что среднее время доставки составит три дня. Выполняйте заказ быстрее, чтобы привлечь постоянных клиентов. В результате к вам будут обращаться люди, которым требуется быстро получить товар.

16. Регулярно наполняйте свежим контентом свой сайт, страницу в Facebook и другие онлайн-ресурсы. Интернет меняется каждый день, но все мы согласны, что одного присутствия онлайн недостаточно, потому что у людей короткая концентрация внимания.

Убедитесь, что ваши веб-страницы регулярно наполняются свежими изображениями, постами и видео.

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17. Показывайте отзывы довольных клиентов. Согласно одному исследованию, до 90% людей доверяют рекомендациям друзей и родственников. Если кто-то увидит, что другие люди поют вам дифирамбы, то есть шанс, что они тоже будут покупать у вас. Пользовательский контент — мощный способ завоевать лояльность клиентов, сократив при этом свой маркетинговый бюджет.

18. Расскажите убедительную историю бренда. Клиенты предпочитают иметь дело с компаниями, которые отражают их ценности. Например, если вы сообщите своим клиентам, что используете только органические материалы, вы, скорее всего, привлечете клиентов, которые ценят это.

19. Добавьте изюминку в социальных сетях. В современном мире большинство людей рассказывают своим друзьям о продуктах, которые им понравились, выкладывая их в соцсети, вместо того чтобы делиться лично. Сделайте ваши социальные сети удобными для клиентов, чтобы они могли делиться ими с помощью промокодов.

20. Проводите повторные встречи с клиентами каждые 30 дней. Фокус на повторных покупках и удовлетворенности клиентов — лучший способ повысить уровень «сарафанного радио» без необходимости тратить дополнительные средства на маркетинг.

21. Предложите VIP-программу, в рамках которой клиенты получают особые привилегии, скидки и бесплатные подарки, если они регулярно совершают у вас покупки. Virgin Airways делает это хорошо; каждый раз, когда кто-то летает с ними, ему автоматически начисляются баллы, которые он может использовать для оплаты таких вещей, как бесплатные полеты и другие привилегии, которые позволяют клиентам чувствовать себя особенными.

22. Предлагайте беспрецедентное обслуживание. 86% клиентов готовы платить больше за хорошее обслуживание, а 80% клиентов говорят, что причиной их перехода к другой компании было плохой сервис.

23. Обратите внимание на то, что делают ваши конкуренты, и попробуйте сделать что-то похожее. Легко потратить много времени и денег в попытке быть новатором, но иногда это может привести к обратному результату. Вместо этого попробуйте сделать что-то похожее, но лучше, чем то, что делают ваши конкуренты. Используйте их как пример успеха и добавьте что-то свое.

24. Отправляйте напоминания о покупке точно в срок. Если вы продаете товары, запас которых периодически нужно пополнять, отправьте клиенту короткое уведомление за несколько дней до того момента, когда купленные им товары должны закончиться.

Если, например, ваша автоматизированная система отслеживания продаж сообщает вам, что определенный клиент покупает корм для домашних животных ежемесячно, напомните ему о необходимости пополнить запасы на 25-й день, как раз перед тем, как закончится то, что он купил. Клиент с удовольствием будет покупать у вас снова и снова.

25. Предоставьте текущим клиентам ранний доступ к вашим новым продуктам. Когда новый продукт выходит на рынок, дайте своим постоянным клиентам возможность приобрести этот продукт до того, как он станет доступен всем остальным. Предварительные продажи полезны для бизнеса, а клиенты почувствуют свою значимость, когда первыми получат доступ к вашему новому продукту.

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