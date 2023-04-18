К 2027 году в мире будет принят новый формат штрихкодов

UPC-код, который печатают на упаковках товаров почти 50 лет, скоро будет заменен «двумерным» в рамках инициативы Sunrise 2027, предложенной некоммерческой организацией GS1 US. Потребителям новые коды предоставят дополнительную информацию и бонусы, а продавцам — более удобный способ управлять запасами.

Технология обещает повысить безопасность продуктов, рассказать об их происхождении и дать советы о том, как их использовать.

Магазины смогут мгновенно выявлять неисправные товары и убирать их с полок, а также помечать те, чей срок годности подходит к концу, и предлагать на них скидки. В свою очередь, потребители получат доступ ко множеству полезных данных — от ингредиентов, рецептов и потенциальных аллергенов до акций и информации о переработке.

В США штрихкод стандарта UPC (Universal Product Code, универсальный код товара) будут заменен новым 2D-типом, в котором информация закодирована как по горизонтальной, так и по вертикальной осям. К 2027 году в реестрах по всему миру будут использовать только двумерные штрихкоды.

В отличие от UPC, 2D-версия «предоставит опыт, который задумал для вас бренд», рассказывает Кэрри Уилки, старший вице-президент по стандартам и технологии GS1 US.

Товары будут сканировать на кассе таким же образом, но улучшенные штрихкоды откроют множество преимуществ в реальном времени, таких как баллы лояльности, игры и купоны.

Фото в тексте: GS1

«Возможность кодировать в обоих измерениях этого квадратного QR-кода позволяет размещать более подробную информацию, чем в UPC, который может содержать лишь несколько чисел», — говорит Уилки.

Магазины также ожидают, что смогут намного эффективнее управлять запасами. «Это должно быть в машиночитаемом формате, поскольку бренды и ритейлеры больше вкладываются в ИИ и робототехнику», — говорит Уилки.

По ее словам, Puma стала первой компанией, объявившей о том, что использует 2D-штрихкоды в своих магазинах в США. Эти коды содержат ссылку на информацию об ее экологических инициативах и материалах, из которых изготовлены кроссовки.

В Австралии и Новой Зеландии 2D-штрихкоды предоставляют информацию о свежести мяса и мясных продуктов. В Японии с их помощью ритейлеры делают «скидки по запросу» на товары, срок годности которых истекает менее чем через три дня.

Первый товар с UPC-кодом — жевательную резинку от Wrigley — отсканировали 26 июня 1974 года в супермаркете Marsh в городе Трой, штат Огайо. Клайд Доусон, глава отдела исследований и разработок Marsh, выбрал именно ее с целью доказать, что штрихкод можно напечатать на такой маленькой упаковке.

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Фото на обложке: Dean Drobot / Shutterstock