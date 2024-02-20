Как полюбить командную работу? Устраните эти 3 проблемы

Разбираемся, почему мы не любим работать в команде и как это исправить.

Во многих случаях добиться успеха помогают совместные усилия. Однако, когда мы получаем образование, нас в основном оценивают по личным знаниям и навыкам. В результате групповые проекты воспринимаются с опаской: каждый боится, что его вклад останется незамеченным. Это чувство сохраняется и на рабочем месте.

Члены команды не знают своих обязанностей

Представьте учеников начальной школы, которые знакомятся с такими видами спорта, как баскетбол и футбол. Сначала они просто хаотично бегают за мячом, однако временем учатся занимать позиции и понимать свою роль в игре. Для этого нужно выяснить, каких результатов хочет достичь команда, а затем научиться координировать свои действия с действиями других.

Тот же подход пригодится и рабочим командам. Следует четко распределить роли. Один из участников должен взять на себя инициативу и определить стратегическое направление проекта. Также потребуется разработать процесс принятия решений, чтобы сложные вопросы не остались без внимания.

Каждый член команды должен четко понимать, за какие задачи он отвечает и когда они должны быть выполнены. Если кто-то будет представлять команду на других встречах или презентовать проект, то и это нужно поручить определенному человеку. Не менее важно эффективно обмениваться информацией и промежуточными результатами.

Роли вряд ли сформируются сами по себе. Не ждите, пока возникнут проблемы: обсудите этот вопрос в первую очередь и убедитесь, что каждый понимает свои обязанности.

Проект не будет успешно завершен

Когда часть задач находится вне вашего контроля, это может вызвать беспокойство о том, что проект не будет завершен вовремя. Это может привести к тому, что вы возьмете на себя задачи других участников или начнете чрезмерно контролировать их.

Поэтому команде нужен проджект-менеджер — в идеале (особенно если проект долгосрочный) это будет специально обученный человек. Если задача небольшая, можно назначить на эту роль одного из членов команды. Так вы будете уверены, что проект выполняется по плану и в рамках бюджета.

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Продолжая аналогию со спортом, хорошей команде нужно подходящее снаряжение. Чтобы управлять проектами, также требуются инструменты. Для небольших может быть достаточно электронной таблицы, где перечислены роли, задачи и сроки.

Для более крупных проектов есть множество профессиональных инструментов, а также репозитории для обмена документами, данными и прочей информацией. Если у организации еще нет набора инструментов для управления проектами, стоит выяснить, какие именно могут подойти вам.

Индивидуальный вклад не заметят

Участники проекта могут беспокоиться о том, что их усилия останутся незамеченными. У большинства такая потребность в индивидуальном подкреплении сформировались во время получения образования.

Но следует помнить: после окончания обучения успех организации становится важнее, чем личные заслуги. Если бизнес рухнет, то вы останетесь без работы независимо от того, каким был ваш личный вклад.

Тем не менее у большинства людей есть карьерные цели, и они по понятным причинам хотят получить признание за работу, проделанную в команде. По мере продвижения проекта и после его завершения важно согласовывать действия с его спонсором, чтобы усилия каждого были оценены.

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