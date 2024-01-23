Как избавиться от страха задавать вопросы и поощрять к этому других

Журнал Fast Company рассказывает о предпринимателях и профессионалах, которым удалось побороть неуверенность в себе и создать комфортную среду в команде. Делимся избранными историями и рекомендациями.

Часто неуверенность в себе мешает нам задавать вопросы, из-за чего мы блуждаем в неизвестности и теряем продуктивность. Но что, если умение проявлять любопытство откроет путь к более здоровой и динамичной рабочей среде?

Примите вопросы как должное

«Люди часто избегают вопросов, боясь показаться некомпетентными или невнимательными. Еще одна распространенная причина — страх конфликта с коллегами или руководителем. Однако вопросы — не просто допустимая часть коммуникации; на самом деле менеджер ожидает, что вы будете задавать ему вопросы…

Стоит это понять, и страх вопросов пропадает. Впрочем, необходимо работать и над тем, как вы их задаете. Избегайте эмоционально окрашенных вопросов, проверяйте, не отвечали ли на них ранее, и используйте открытые конструкции» — Дмитрий Граф, руководитель направления разработки и управления программным обеспечением, Canonical

Развивайте любопытство

«Что мешает вам задать вопрос? Обычно это страх осуждения или боязнь выглядеть „глупо“. Это все время сдерживало меня на собраниях. Иронично, мое желание выглядеть так, будто я все знаю, означало, что я часто что-то упускал и работал недостаточно хорошо.

Затем я прошел подготовку как коуч и научился задавать вопросы. Когда любопытство становится вашим режимом по умолчанию, это происходит гораздо естественнее. В конце концов, не бывает глупых вопросов, и страх уступает место хорошей беседе.

Более того, обычно людям очень нравится, когда их спрашивают о них самих, их проектах или бизнесе. Поэтому воспользуйтесь этой возможностью. Это поможет создать лучшие отношения и работать эффективнее. Не позволяйте страхам помешать вашему личному или командному прогрессу!» — Мэтт Сондерс, независимый бизнес-коуч, Matt Saunders Coaching

Создайте пространство поддержки

«Не стесняйтесь спрашивать, если ваша рабочая среда открыта к вопросам. Многие колеблются, потому что попробовали однажды и не получили корректный ответ. Но правильная обстановка даст вам свободу высказаться. Вопрос может помочь тому, кто все еще не верит, что может высказываться. Вы можете стать примером, благодаря которому кому-то еще станет легче задавать вопросы в будущем.

Я вижу это благодаря тому, что задавала вопросы в роли специалиста по HR, корпоративного тренера и коуча. Так я учусь и помогаю учиться остальным…

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Как рассказать начальнику, что вы разочаровались в работе

Вопросы помогают вам построить крепкую связь с командой и менеджером. Это демонстрирует, что вы уважаете их время и хотите получить всю информацию, прежде чем поддержать их. Даже если вы опытный профессионал, это поощряет установку на рост. Ваша храбрость создает рабочее пространство поддержки и сотрудничества, благодаря чему задавать вопросы могут и другие.

Прежде чем задавать вопросы, потратьте немного времени на подготовку. Ваши вопросы должны быть основаны на том, что вам уже известно и требует уточнений. При возможности воспользуйтесь документацией, рабочими ресурсами и предыдущей коммуникацией. Таким образом вопросы будут конкретнее, а вы — увереннее в себе.

Если собеседник переполнен эмоциями, задайте вопрос, когда он будет казаться спокойнее. Также можно уточнить, в какое время ему будет удобнее обсудить ваши соображения» — Ана Генер, карьерный стратег и эксперт по благополучию, Digital Butterfly Communications, LLC

Приучите себя к чувству безопасности

«Когда мы боимся задавать вопрос, будь то в рабочей обстановке, среди друзей или дома, это может быть связано с тем, что мы не чувствуем себя в безопасности…

Поэтому чтобы избавиться от этого страха, нужно приучить себя, что вы уже не в положении ребенка и находитесь в безопасности. Для этого нужно выразить сочувствие к тому ребенку, который когда-то испугался слишком суровых последствий.

После мы можем начать задавать вопросы на работе, пусть и будет страшно. Практика состоит в том, чтобы приучить свое тело, что вы можете испытывать эту эмоцию и все равно действовать, и что с вами все будет хорошо…

Скажите себе, что вы в безопасности, вы и ваш собеседник — взрослые люди, и если вам будет некомфортно, вы в любое время сможете покинуть беседу…

Единственный способ преодолеть страх — встретиться с ним. Чем больше мы действуем, тем больше мы показываем мозгу и телу, что все в порядке». — Эрин Грей, основательница Generate A Life Well Lived.

Реализуйте потенциал для активации профессионального роста

«Мой страх задавать вопросы на работе произрастал из-за боязни показаться глупой. Я не хотела, чтобы люди думали, будто я не знаю что делаю или не заслуживаю работу, которая у меня была, и это означало, что если я чего-то не знала, мне приходилось искать обходные пути, как сделать что-то — или я допускала ошибку, которая стоила мне репутации или вынуждала что-то откладывать.

Для меня стало поворотным моментом, когда CEO компании, где я работала, спросил меня, как что-то сделать. Так я поняла, что мы все люди и нельзя ожидать, что мы будем знать абсолютно все. Это вдохновило меня задавать больше вопросов не только когда я чего-то не знала, но и когда хотела улучшить свою работу, и именно так я начала расти в своей сфере.

Как только вы понимаете, что на самом деле вопросы помогут вам стать лучше в профессиональном плане, вы видите, насколько они могут быть важны для карьерного роста» — Лорен Карлстром, COO, Oxygen Plus

Признайте возможность повысить продуктивность команды

«Исходя из своего опыта, я всегда советую задавать вопросы сразу, прежде чем приступать к дизайну, чтобы бизнес получил точный результат в установленный срок. Для бизнеса важна способность задавать правильные вопросы в правильное время.

Вот почему менеджеры всегда уточняют у команды, нет ли у них вопросов. Ежедневные встречи и еженедельные совещания — хороший способ убедиться, что ни у кого не осталось сомнений и все могут продолжать работу» — Ольга Багаева, ведущий дизайнер UX&UI, Dish

Набирайтесь уверенности в комфортной обстановке

«Я замечал, что задавать вопросы или, скорее, задавать не те вопросы, боятся не только новички, но и опытные сотрудники. Это может указывать на проблему с культурой на рабочем месте, где сотрудники не чувствуют себя достаточно комфортно, чтобы выражать свои взгляды или сомнения.

Вот почему наш стартап прилагает столько усилий, чтобы поощрять культуру открытого диалога и любопытства. У нас есть система, в которой у каждого есть коллега, с которым можно обсудить любую рабочую проблему.

Но иногда трудности могут иметь личный характер. Если сотрудник боится задавать вопросы перед большим количеством людей, я бы посоветовал ему выбирать менее формальную обстановку, например индивидуальную встречу... Заранее подготовьте и запишите вопросы, чтобы ясно выразить свои мысли и сомнения.

Практикуйтесь, чтобы медленно выработать привычку задавать нужные вопросы. Всегда помните, что это поможет вам лучше справляться со своей работой. Наращивайте уверенность, чтобы со временем перейти к более массовым встречам или мероприятиям» — Астха Верма, соосновательница и CEO WrittenlyHub

Признайте потребность учиться

«Смиритесь с этим. Вам нужно учиться, и вашему работодателю нужно, чтобы вы учились. Если только вы не вынуждены работать с абьюзивным начальником, который критикует вас за вопросы, признайте, что вы чего-то не знаете, и при необходимости задавайте вопросы.

И если проблема в том, что вас за это осуждают, подумайте о том, чтобы найти место, где вас будут больше ценить» — Кристофер Олсон, директор по финансам, Surfside Services, LLC

Переформулируйте вопросы, чтобы показать вовлеченность

«По моему опыту, страх задавать вопросы часто рождается из-за боязни показаться неинформированным. Я научился такому приему — переформулировать вопрос, чтобы показать, что вы понимаете тему и просите дальнейших пояснений. Это показывает, что вы вовлечены и хотели бы знать больше.

Вместо „Я не понимаю“ скажите: „Как я вижу, мы делаем A и B, но как с этим связано C?“. Просто переформулируйте свой страх, и вопросы станут для вас поводом вырасти и научиться новому. Важно также окружить себя поддерживающими и любопытными коллегами, которые позитивно подкрепят ваше желание задавать вопросы» — Лев Третьяков, CEO и директор по продажам, Fortador

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