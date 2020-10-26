Три способа почувствовать себя увереннее за полминуты

Уверенность в себе помогает успешно проходить собеседования, завершать важные переговоры в свою пользу, проводить яркие презентации. Мы часто слышим о том, что мысли материальны и влияют на наше самочувствие. Но это работает и в обратную сторону: мысли зависят от физического состояния. Вот три простых способа, которые позволят почувствовать себя более уверенно.

Выпрямитесь

Отведите плечи назад, расправьте грудь и выпрямите спину. Дыхание станет глубже, и мгновенный прилив энергии не заставит себя ждать. У этого метода есть ряд преимуществ и с точки зрения здоровья.

Согласно исследованию американских ученых, прямая осанка положительно влияет на самооценку, улучшает настроение и снижает страх. С другой стороны, сгорбленная спина и опущенные плечи также влияют на образ мыслей: человек быстрее устает, больше беспокоится и думает о плохом.

Выпрямитесь — этот простой совет может значительно улучшить не только внешний вид, но и самочувствие.

Улыбнитесь

По словам доктора Мюррея Гросена, психонейроиммунология (наука о взаимоотношениях мозга с телом) доказала, что смех укрепляет иммунную систему.

Человеческий мозг не может отличить настоящую улыбку от фальшивой, поскольку он ориентируется на сигналы, поступающие от мышц.

Результаты эксперимента ученых Университета Канзаса, показали, что, по сравнению с нейтральным выражением лица, улыбка значительно улучшает физическое состояние, снижает стресс и стабилизирует сердцебиение.

В следующий раз, столкнувшись с беспокойством или нехваткой уверенности, попробуйте слегка улыбнуться — и ваше тело получит необходимый заряд энергии.

Глубоко вдохните

Сидячая работа и сутулость осложняют естественный способ дыхания, и поэтому многие дышат грудью, а не через диафрагму. В результате организм не получает достаточное количество кислорода, что приводит к усталости, проблемам с концентрацией внимания и повышению уровня кортизола — гормона стресса.

Несколько глубоких вдохов помогут успокоиться и получить кислород.

Профессор школы управления имени Кеннеди Эллисон Шапира утверждает, что дыхание — ключ к убедительным публичным выступлениям. По ее словам, глубокое дыхание может изменить тон голоса, благодаря чему он будет звучать более уверенно.

Техника глубокого дыхания пригодится не только на публичных выступлениях. Ее можно использовать во время спора с коллегой или ссоры с близкими людьми. Вместо того, чтобы ответить грубостью, стоит остановиться и глубоко вдохнуть — это успокоит организм и поможет настроиться на позитивную волну.

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