Как преодолеть стресс и восстановить концентрацию

Чувство стресса мешает вести привычный образ жизни и выполнять рабочие задачи. Но так быть не должно — и есть способы с этим бороться. Эти четыре шага помогут вернуться на путь спокойствия и сосредоточенности.

Недостаток концентрации внимания — распространенная проблема. Недавний индекс психического здоровья Total Brain показал, что способность работников сосредотачиваться и выполнять задачи в августе снизилась на 31% по сравнению с уровнем до пандемии. Однако стресс и связанное с ним снижение концентрации не может стать оправданием, когда приближается дедлайн, а команда рассчитывает на вас. Прийти в себя помогут эти четыре практических совета.

Взять контроль в свои руки

Беспокойство мешает сосредоточиться из-за особенностей физиологической реакции человеческого организма — он вырабатывает гормон стресса кортизол. CEO Total Brain Луис Ганьон утверждает, что «при хроническом стрессе высокий уровень кортизола в течение длительного периода времени нарушает ключевые функции мозга, сердца и пищеварительной системы. Стресс снижает когнитивную гибкость, необходимую для нормальной жизнедеятельности».

Именно поэтому так важно найти причину возникновения стресса и устранить ее. Лайф-коуч Брук Смит советует: «Начните с тех вещей, которые можно контролировать». Если события, происходящие в мире, заставляют волноваться, возможно, стоит ограничить потребление информации и бесконечную прокрутку новостных лент. Если какая-либо ситуация вызывает беспокойство, обиду и злость, стоит попробовать переосмыслить произошедшее и попытаться извлечь из этого пользу. Если же причина во внешних факторах, которые не поддаются контролю, стоит попытаться отвлечься от них, хотя бы временно, чтобы успокоиться и освежить мысли.

Проанализировать список задач

Психиатр Эдвард Хэлловэлл утверждает, что иногда человек становится жертвой собственной неспособности сказать «нет» или чрезмерного энтузиазма, когда берет на себя новые задачи. Он советует практиковать следующий подход. Его смысл заключается в том, что прежде чем браться за выполнение дел, нужно пройтись по списку, исключить то, что делать не обязательно, и по возможности делегировать некоторые задачи, а затем из оставшихся пунктов выбрать то, что нужно сделать. «В большинстве случаев стресс связан с чрезмерной нагрузкой», — говорит Хэлловэлл.

По словам психолога Люси Джо Палладино, организация пространства и задач также помогает почувствовать контроль и сфокусироваться. Начинать выполнение списка дел лучше с простых задач, которые отнимают не более десяти минут — так организм сразу получит небольшую дозу дофамина. «После завершения какого-либо дела организм посылает крошечный импульс, который заставляет хотеть сделать что-то еще», — говорит она.

Заботиться о себе

Хэлловэлл отмечает, что уход за собой помогает лучше сосредоточиться — не стоит ожидать от своего организма больших свершений, истощив его и лишив базовых потребностей. Поэтому так важно потреблять достаточное количество воды, правильно питаться и высыпаться.

То же касается окружающей обстановки и людей, находящихся рядом. Хэлловэлл советует «избавиться от пиявок и выращивать лилии». Пиявки — это люди и проекты, отнимающие время и энергию, которые можно было бы посвятить более плодотворным начинаниям. Лилии — это те взаимоотношения и стремления, которые приносят удовольствие. «Проводите время с теми людьми и занимайтесь только теми проектами, которые стоят затраченной энергии», — советует он.

Окружив себя правильными людьми, вы даете себе возможность рассчитывать на поддержку во время стресса. «Никогда не волнуйтесь в одиночестве», — советует Хэлловэлл, отмечая, что многие предпочитают переживать стрессовые моменты одни. Обращение за помощью не только поможет почувствовать себя лучше, но и в некоторых случаях решить проблемы быстрее благодаря советам со стороны.

Учитывать свои особенности

Очень важно обращать внимание на то время суток, когда энергия и способность сосредотачиваться наиболее высоки. «У многих людей максимальный прилив энергии происходит утром, — говорит Хэлловэлл. — Не стоит отправляться в интернет сразу после пробуждения — лучше поработать хотя бы час с максимальной отдачей. Если активность выпадает на вечер, значит и эту особенность нужно учитывать».

Для некоторых медитация — ключ к восстановлению концентрации. Другим помогает прогулка на свежем воздухе или пробежка. Некоторые предпочитают чашку горячего кофе. Однако, по словам Хэлловэлла, стоит учитывать, что кофеин является лишь краткосрочным решением.

Коуч Смит утверждает, что главное — знать себя и свои особенности. При возникновении проблем с концентрацией внимания, достаточно лишь просканировать свое тело, чтобы выявить источник стресса. Остановитесь на мгновение, глубоко вдохните и успокойтесь — так легче будет определить, что лучше всего сделать в данный момент.

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