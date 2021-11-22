Чаще задавать вопросы — один из принципов выдающегося CEO

В конце ноября выходит книга Ярослава Глазунова (генерального директора Korn Ferry в России и СНГ, автора книги для руководителей «Анти-Титаник») «32 принципа выдающихся CEO». В ней автор на основе личного опыта подбора генеральных директоров и подходов руководителей ведущих компаний мира отвечает на вопрос: «как СЕО достигают феноменальных результатов?». Мы публикуем отрывок из книги о семнадцатом принципе Chief Executive Officer — «Чаще задавать вопросы».
Наиболее частыми в вашем арсенале вопросов должны стать «Почему?», «Почему нет?» и «Что, если...?».
Выдающиеся СЕО знают, что любая успешная компания рискует попасть в ловушку самодовольства и, как следствие, потерять чувство реальности, теша себя прошлыми достижениями.
Они знают и о другой опасности, когда топ-менеджмент, боясь риска, выбирает для компании несколько хорошо протоптанных дорожек и зарекомендовавших себя подходов, при этом игнорируя все новое. Едва ли не главной причиной фатального исхода для многих компаний является желание любой ценой сохранить статус-кво и боязнь экспериментов.
В противовес им, компании, добившиеся прорыва, никогда не боялись меняться, задавали себе правильные, побуждающие к развитию вопросы и искали на них ответы.
Стив Джобс каждое утро задавал себе вопрос: «Если бы сегодня был последний день моей жизни, хотел бы я сделать что-то из того, что собираюсь делать сегодня?» Так он тестировал свои текущие дела на их важность и ценность.
Бенджамин Франклин аналогичным образом начинал день с вопроса: «Что хорошего я могу сделать сегодня?» Это был один из его способов привнести целеполагание в свою ежедневную рутину.
А бывший мэр Нью-Йорка Эдвард Кох запомнился горожанам привычкой останавливать прохожих на улице и спрашивать: «Ну, как вам моя работа?»
Любимый вопрос Амансио Ортеги: «Почему это хорошо?» Именно его он задавал своей команде, затем внимательно выслушивал доводы и только после этого принимал решение.
Рэй Далио советует своим сотрудникам чаще спрашивать себя и других: «Так ли это на самом деле? Разумно ли это? В этом есть логика?»
Так же поступает его коллега, бизнес-тренер Питер Брегман. Он рекомендует СЕО время от времени обращаться к команде с вопросами: «Какие мои действия помогают мне, вам и нашей компании быть успешными? Какие мои действия мешают этому?»
Выдающийся СЕО периодически выступает в роли дотошного зануды, высказывая много сомнений и критических замечаний. Но одних вопросов недостаточно. СЕО должен убедиться в том, что его замечания вызвали дискуссию, обозначили перед топ-командой проблемы, которые в текущей рутине бывает сложно заметить.
- «Какие три вещи в компании вы бы не стали менять?»
- «Какие три вещи необходимо срочно поменять?»
- «Какие решения, вы надеетесь, я приму?»
- «Каких моих решений вы опасаетесь?»
Это те четыре вопроса, которые Чип Берг, став СЕО Levi’s, задавал на встречах с топ-менеджерами. Он собирался поговорить с каждым из шестидесяти сотрудников, но, проведя всего пятнадцать встреч, понял, что остальные сорок пять ему не нужны.
Проблема и так была ясна: менеджеры по-разному видели будущее компании и совершенно не понимали свою роль в ее общей стратегии. Чип хотел, чтобы менеджеры чаще встречались с заказчиками, практиковали обратную связь, но они предпочитали восседать в кабинетах. Чип собирался пересмотреть маркетинговую политику — менеджеров все устраивало и так.
Тщательно записав их ответы, Берг решил показать подчиненным пример. Он применил привычную практику компании P&G, в которой проработал до этого почти тридцать лет: стал лично встречаться с клиентами и беседовать с ними. Он отправлялся в магазины и спрашивал людей: «Почему вы выбрали джинсы Levi’s?» или «Почему сегодня вы отдали предпочтение не Levi’s?».
Однажды во время такого опроса покупательница сказала Бергу: «Джинсы других брендов носишь, а в Levi’s живешь». Фраза так понравилась СЕО, что он сделал ее слоганом рекламной кампании.
СЕО Аллан Маллали, который в 2006-2014 годах возглавлял Ford, пришел в компанию, совершенно ничего не понимая в автопроме. Он собрал топ-менеджмент на совещание и сказал:
— У меня очень простая, светофорная система оценки ситуации: зеленый — все хорошо, красный — все плохо. Какой свет горит у вас сейчас?
— У нас везде сейчас зеленый, — отвечают ему.
— Правда? Это при том, что у компании рекордный убыток в 12,7 миллиарда долларов?
Повисла пауза. Наконец один из менеджеров поднял руку:
— Да, пожалуй, свет красный. И хуже всего то, что мы не знаем, что делать.
Алан не стал его стыдить за некомпетентность. Он сказал:
— Я ничего не понимаю в автомобилях. Однако у вас классная компания с долгой историей, в которой работает масса прекрасных инженеров. И если мы с вами не понимаем, что происходит, давайте найдем людей, которые разберутся.
СЕО привлек аудиторов и консультантов и в итоге спас компанию.
Опыт выдающихся лидеров показывает, что привычка ежедневно задавать правильные вопросы — это путь к прорывам.
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