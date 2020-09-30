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Истории

Четыре функции Google Документов, которые помогут сэкономить время

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор

Дарья Сидорова

Google Документы — полезный инструмент в борьбе за продуктивность. Однако некоторые из его возможностей, позволяющие экономить время, могут быть не слишком очевидны. Рассмотрим четыре скрытые функции для более эффективной работы.

Четыре функции Google Документов, которые помогут сэкономить время

1. Голосовой набор

К сожалению, многие системы диктовки все еще не могут полностью заменить клавиатуру. Но хорошая новость в том, что они продолжают совершенствоваться.

Функция голосового набора в Google Документах работает почти так же быстро или даже быстрее, чем стандартный набор текста. Этот инструмент не идеален, однако в сочетании с ручными правками выдает неплохой результат.

Воспользоваться этой функцией можно через браузер Google Chrome — достаточно выбрать опцию «Голосовой ввод» в меню «Инструменты». Для записи понадобится хороший микрофон или гарнитура.

2. Поиск в документе

Пишете доклад и не можете вспомнить несколько терминов? Чтобы не открывать новую вкладку и не вводить каждый из них в поисковую строку, можно просто выделить нужное слово, щелкнуть правой кнопкой мыши и активировать функцию «Расширенный поиск».

Сбоку появится небольшая панель с информацией. При необходимости можно щелкнуть по заголовку результата, и соответствующая страница откроется в новой вкладке.

3. Базовое редактирование изображений

Чтобы базово отредактировать изображение — обрезать, поправить яркость или повернуть — нет необходимости скачивать его, открывать в редакторе, вносить изменения, сохранять, а затем перетаскивать обратно в Google Документы. Достаточно щелкнуть по нему и на отобразившейся панели инструментов выбрать «Все параметры изображения».

Сбоку появится панель для быстрого редактирования, там доступны кадрирование и вращение, а также изменение размера, цвета, прозрачности, яркости и контрастности.

4. Обратная связь

И наконец, больше не нужно отправлять по электронной почте целый документ, чтобы запросить примечания к отдельным его частям. Вместо этого можно воспользоваться встроенной функцией комментирования! Достаточно выделить фрагмент текста, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать опцию «Комментарии».

Здесь можно отметить людей, используя символ @, ввести вопрос, а затем нажать кнопку «Добавить». Выбранный фрагмент текста вместе с вопросом отправится на электронную почту отмеченного человека, а ответное письмо отобразится в документе как комментарий.

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Фото на обложке: Pexels

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