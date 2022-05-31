Как не ошибиться при выборе работы: задайте эти 5 вопросов на собеседовании

Смена работы влияет на нашу личную и профессиональную жизнь, и это важно учитывать уже на этапе собеседования. CEO и основатель компании по подбору руководителей The Mullings Group Джо Маллингс составил список из пяти вопросов, которые стоит спросить в конце собеседования. Они помогут выбрать работу, которая сделает вас не только лучшим специалистом, но и лучшей версией себя.

Подхожу ли я для этой компании?

Так вы сможете определить, соответствуют ли ваши личные качества, навыки и цели требованиям и культуре компании. Это один из основных факторов, по которому компании выбирает сотрудников.

Более детальные вопросы, приведенные ниже, помогут решить, стоит ли соглашаться на предлагаемую позицию.

Каких результатов от меня ожидают в ближайший квартал или год?

У большинства должностей есть несколько заинтересованных сторон с различными ожиданиями, например руководитель отдела маркетинга, продаж, управления качеством или поддержки пользователей.

Если собеседование проводит руководитель отдела маркетинга, то на ожидаемые результаты будет влиять его личный взгляд на вашу будущую должность. Следовательно, вопрос можно сформулировать таким образом: «Каковы, с точки зрения вашей работы, основные цели на ближайший месяц, квартал, полугодие и год?».

Какие показатели будут определять успешное достижение целей?

В зависимости от сферы деятельности, успешное выполнение задач может определяться как с помощью субъективных, так и объективных показателей. Лучше всего выяснить это во время собеседования, чтобы понять, насколько успешно вы сможете справляться с обязанностями.

Вопрос можно сформулировать подобным образом: «Результат будет определяться каким-то конкретным числом, например повышением эффективности или дохода, или же чувством сплоченности и формированием культуры?».

Возможен ли карьерный рост в этой должности? Какие навыки я получу?

Выясните, каким образом новая работа будет способствовать вашему карьерному развитию. Спросите, какие умения она позволяет приобрести, например освоить новое ПО, язык программирования или набор писательских навыков. Подумайте, будут ли они актуальны в долгосрочной перспективе.

С кем я буду работать?

Окружение в корпоративном мире сильно влияет на профессиональный и личный рост. А если совместная работа предполагает создание того, что окажет положительное воздействие на мир, то можно не только стать востребованным специалистом на рынке труда, но и выстроить ценные связи.

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Фото на обложке: Ilona Kozhevnikova / Shutterstock