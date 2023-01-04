Что делать во время праздников: 5 советов для предпринимателей

Праздничные выходные — отличная возможность не только отдохнуть, но и пересмотреть свои приоритеты и составить планы на предстоящий год. Если вы не знаете, с чего начать, то обратите внимание на эти пять пунктов.
Выберите три крупные цели
Помимо ежемесячных и ежеквартальных, поставьте себе три более крупные цели на предстоящий год. Подумайте, хотите ли вы поменять направление или развивать уже имеющиеся результаты. Начните с чего-то большего, а затем разработайте поэтапную стратегию, которая приведет к желаемому.
Большинство бизнес-целей связаны с доходом. Тем не менее стоит рассмотреть и прочие аспекты.
- Как вы хотите развивать свой сервис? Стремитесь ли вы привлечь аудиторию другого типа?
- Хотите ли вы освоить новый навык или даже получить сертификат об обучении?
- Мечтаете ли выступить на мероприятии или стать инфлюенсером в своей индустрии?
Для каждой цели также обозначьте причины, по которым вы к ним стремитесь — это будет поддерживать мотивацию.
Разгрузите свой график
Чтобы пополнить расписание новыми целями и планами, нужно освободить в нем место. Просмотрите текущие задачи и подумайте, какие из них можно исключить. Каждый предприниматель знает, что время — ценный ресурс. Чтобы избежать выгорания, важно сосредоточиться на том, что помогает вам расти.
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Например, можно сократить количество еженедельных встреч до двух раз в месяц, а часовые совещания — до получаса. Пересмотрите все задачи, которые выполняются как дистанционно, так и лично, и исключите те, что отнимают время, но почти не приносят пользы.
Помимо этого, обратите внимание на факторы, ограничивающие продуктивность. Один их самых распространенных — социальные сети. Чтобы они оставались полезным инструментом (а не пространством для думскроллинга), запланируйте отдельное время, когда вы будете делать публикации и просматривать обновления.
Пересмотрите бюджет
В начале года стоит избавиться не только от лишних дел, но и от лишних трат. Подумайте, какие из платных программ и инструментов вам больше не нужны и куда лучше инвестировать средства, которые на них тратятся. Проверьте, не подключены ли лишние автоплатежи для вашего бизнеса, и при необходимости отключите их.
Обратите внимание и на другие бизнес-расходы, такие как онлайн-курсы, встречи с клиентами, образовательные и сетевые мероприятия. Оцените каждый из них по отдельности, чтобы определить, приносят ли они ту же пользу, что и раньше. Если нет, то исключите их из своего бюджета.
Составьте список вещей, за которые вы благодарны
Составьте список событий и явлений, за которые вы испытываете благодарность. Если сделать это ежедневной привычкой, то вы не только будете чувствовать внутренний комфорт, но и сможете сосредоточиться, повысить эффективность и сформировать мышление изобилия.
Многочисленные исследования показывают, что благодарность положительно влияет на наш мозг. Она помогает испытывать большую вовлеченность и признательность, что повышает продуктивность, формирует оптимистичный настрой и улучшает психическое здоровье в целом.
Уделите время себе
За последние годы культура суеты постепенно сменяется стремлением к заботе о себе. Однако предпринимателям трудно сделать перерыв, так как часто работу просто некому делегировать.
Тем не менее важно регулярно находить время для себя. Это может быть поход в тренажерный зал, прогулка вокруг дома, растяжка или медитация. Хорошее физическое и психическое здоровье легко принимать как должное, пока оно не начнет ухудшаться. Поэтому включите время для себя в расписание и сделайте его приоритетом.
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