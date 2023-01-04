Что делать во время праздников: 5 советов для предпринимателей

Праздничные выходные — отличная возможность не только отдохнуть, но и пересмотреть свои приоритеты и составить планы на предстоящий год. Если вы не знаете, с чего начать, то обратите внимание на эти пять пунктов.

Выберите три крупные цели

Помимо ежемесячных и ежеквартальных, поставьте себе три более крупные цели на предстоящий год. Подумайте, хотите ли вы поменять направление или развивать уже имеющиеся результаты. Начните с чего-то большего, а затем разработайте поэтапную стратегию, которая приведет к желаемому.

Большинство бизнес-целей связаны с доходом. Тем не менее стоит рассмотреть и прочие аспекты.

Как вы хотите развивать свой сервис? Стремитесь ли вы привлечь аудиторию другого типа?

Хотите ли вы освоить новый навык или даже получить сертификат об обучении?

Мечтаете ли выступить на мероприятии или стать инфлюенсером в своей индустрии?

Для каждой цели также обозначьте причины, по которым вы к ним стремитесь — это будет поддерживать мотивацию.

Разгрузите свой график

Чтобы пополнить расписание новыми целями и планами, нужно освободить в нем место. Просмотрите текущие задачи и подумайте, какие из них можно исключить. Каждый предприниматель знает, что время — ценный ресурс. Чтобы избежать выгорания, важно сосредоточиться на том, что помогает вам расти.

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Например, можно сократить количество еженедельных встреч до двух раз в месяц, а часовые совещания — до получаса. Пересмотрите все задачи, которые выполняются как дистанционно, так и лично, и исключите те, что отнимают время, но почти не приносят пользы.

Помимо этого, обратите внимание на факторы, ограничивающие продуктивность. Один их самых распространенных — социальные сети. Чтобы они оставались полезным инструментом (а не пространством для думскроллинга), запланируйте отдельное время, когда вы будете делать публикации и просматривать обновления.

Пересмотрите бюджет

В начале года стоит избавиться не только от лишних дел, но и от лишних трат. Подумайте, какие из платных программ и инструментов вам больше не нужны и куда лучше инвестировать средства, которые на них тратятся. Проверьте, не подключены ли лишние автоплатежи для вашего бизнеса, и при необходимости отключите их.

Обратите внимание и на другие бизнес-расходы, такие как онлайн-курсы, встречи с клиентами, образовательные и сетевые мероприятия. Оцените каждый из них по отдельности, чтобы определить, приносят ли они ту же пользу, что и раньше. Если нет, то исключите их из своего бюджета.

Составьте список вещей, за которые вы благодарны

Составьте список событий и явлений, за которые вы испытываете благодарность. Если сделать это ежедневной привычкой, то вы не только будете чувствовать внутренний комфорт, но и сможете сосредоточиться, повысить эффективность и сформировать мышление изобилия.

Многочисленные исследования показывают, что благодарность положительно влияет на наш мозг. Она помогает испытывать большую вовлеченность и признательность, что повышает продуктивность, формирует оптимистичный настрой и улучшает психическое здоровье в целом.

Уделите время себе

За последние годы культура суеты постепенно сменяется стремлением к заботе о себе. Однако предпринимателям трудно сделать перерыв, так как часто работу просто некому делегировать.

Тем не менее важно регулярно находить время для себя. Это может быть поход в тренажерный зал, прогулка вокруг дома, растяжка или медитация. Хорошее физическое и психическое здоровье легко принимать как должное, пока оно не начнет ухудшаться. Поэтому включите время для себя в расписание и сделайте его приоритетом.

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