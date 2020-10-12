Пять правил для тех, кто хочет повысить свой доход

Многие сотрудники сталкиваются с выгоранием: они годами трудятся на нелюбимой работе и боятся что-то изменить из-за неуверенности и страха неудачи. Эти пять способов помогут преодолеть заблуждения и начать зарабатывать больше.

Сменить работу на более интересную или запустить собственный проект бывает нелегко. Однако этот шаг позволит улучшить качество жизни и увеличить доход. Вот несколько советов, которые помогут обрести уверенность в себе.

1. Откликайтесь на интересные вакансии — даже если думаете, что у вас не хватает квалификации

В описании многих вакансий встречаются нереалистичные требования к кандидатам. У начинающих специалистов хотят видеть опыт работы от трех лет или навыки, которые не имеют отношения к работе. Не обращайте на это внимание. Смело откликайтесь, если считаете, что будете хорошим кандидатом и сможете адаптироваться к работе.

Образование и потенциал — разные вещи.

Если компания предлагает возможности для развития навыков, наставника, карьерный рост и обучение — стоит проявить инициативу.

Расскажите на собеседовании о своих сильных сторонах и потенциальной пользе для компании, будьте честными и не отступайте из-за завышенных требований в вакансии.

2. Продвигайте каждый проект

Даже если ваш проект не идеален, и не нравится вам, имеет смысл его опубликовать или добавить в портфолио. Как правило, создатель — самый строгий критик. Необязательно оставлять огромное описание под проектом — достаточно лишь представить его среди других, чтобы в дальнейшем понаблюдать за своим ростом. У вас всегда будет возможность удалить устаревшие работы в будущем.

Открытость играет важную роль. Поделитесь задумкой, вдохновившей на создание работы. Если вы впервые сделали что-то — уточните это в описании.

Не показывайте неуверенность. Быть открытым не значит рассказывать о своих сомнениях и неуверенности. Пусть проект говорит сам за себя.

3. Будьте уверены в себе

«Полагаю, нам следует», «Просто хочу предложить», «Мне хотелось бы узнать» — эти фразы обычно используются, чтобы смягчить разговор. Однако от них стоит избавиться. Вы не станете из-за этого непрофессиональным и грубым — наоборот, это будет говорить об уверенности. «Мягкость» полезна лишь в некоторых случаях, но чаще всего именно решительные заявления и умение сразу перейти к делу вызывают больше уважения к кандидату.

4. Требуйте достойной оплаты за работу

Проведите исследование: узнайте среднюю зарплату в интересующей вас сфере и проанализируйте реакцию на свои проекты — как комплименты, так и критику.

Когда договариваетесь о зарплате, учитывайте образование, время, деньги и усилия, вложенные в проект. Чем больше вы цените свою работу, тем больше будет отдача.

По возможности не соглашайтесь на меньшее. Если вам кажется, что вас недооценивают, вступите в переговоры. Это покажет, что вы знаете свое дело, уважаете собственный труд и умеете постоять за себя.

5. Ищите наставников и не бойтесь задавать вопросы

Наблюдайте за работами людей, которые вас вдохновляют. Не стесняйтесь написать им, если у вас появились вопросы. Многие из успешных людей готовы помочь советом. Благодаря социальным сетям обратиться за помощью стало проще, чем когда-либо. Главное — не будьте навязчивыми. Не стоит писать более двух раз, важно уважать чужие границы.

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