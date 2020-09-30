Россияне рассказали, сколько хотят зарабатывать для нормальной жизни

Большинство россиян считают, что для нормальной жизни нужно зарабатывать не менее 50 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет «Прайм» со сссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Компания проводила исследование с 24 по 28 сентября, в нем участвовали 1600 человек со всей страны.

Сколько денег в месяц россияне хотят, чтобы жить нормально:

50–70 тысяч рублей — 31,2%;

70–100 тысяч рублей — 25%;

35–50 тысяч рублей — 22,6%;

100 тысяч рублей — 15,3%;

20–35 тысяч рублей — 5,4%;

20 тысяч рублей и меньше — 0,5%.

Больше всех хотят зарабатывать жители Москвы и Московской области. В этих регионах треть опрошенных считает, что для нормальной жизни нужно более 100 тысяч в месяц. Еще треть респондентов оценила желаемый доход в 70–100 тысяч рублей.

31,5% жителей Санкт-Петербурга полагает, что для нормальной жизни нужно получать 70–100 тысяч рублей в месяц. 28,8% респондентов сообщили, что для этого достаточно 50–70 тысяч рублей.

Большинство респондентов во всех регионах констатировали, что их реальный доход не соответствует желаемому — 90,9%. При этом 48,5% признают, что несоответствие разительно. О соответствии реального дохода желаемому заявили 10,5% москвичей, о сильном несоответствии — 40,5% жителей столицы.