Россияне рассказали, сколько хотят зарабатывать для нормальной жизни
Большинство россиян считают, что для нормальной жизни нужно зарабатывать не менее 50 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет «Прайм» со сссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.
Компания проводила исследование с 24 по 28 сентября, в нем участвовали 1600 человек со всей страны.
Сколько денег в месяц россияне хотят, чтобы жить нормально:
- 50–70 тысяч рублей — 31,2%;
- 70–100 тысяч рублей — 25%;
- 35–50 тысяч рублей — 22,6%;
- 100 тысяч рублей — 15,3%;
- 20–35 тысяч рублей — 5,4%;
- 20 тысяч рублей и меньше — 0,5%.
Больше всех хотят зарабатывать жители Москвы и Московской области. В этих регионах треть опрошенных считает, что для нормальной жизни нужно более 100 тысяч в месяц. Еще треть респондентов оценила желаемый доход в 70–100 тысяч рублей.
31,5% жителей Санкт-Петербурга полагает, что для нормальной жизни нужно получать 70–100 тысяч рублей в месяц. 28,8% респондентов сообщили, что для этого достаточно 50–70 тысяч рублей.
Большинство респондентов во всех регионах констатировали, что их реальный доход не соответствует желаемому — 90,9%. При этом 48,5% признают, что несоответствие разительно. О соответствии реального дохода желаемому заявили 10,5% москвичей, о сильном несоответствии — 40,5% жителей столицы.
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