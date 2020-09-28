Семь способов зарабатывать больше в любой отрасли

Автор ресурса The Fioneers Джессика смогла добиться увеличения зарплаты на 100% за четыре года. За это время она несколько раз меняла место работы и получала повышение. Сейчас она работает в сфере HR и советует, как обсуждать стартовую зарплату при трудоустройстве и просить повышения на текущей работе.

1. Инвестируйте в образование и профессиональное развитие

Несколько идей, которые помогут вам в профессиональном развитии:

Читайте книги и статьи, посвященные вашей сфере, управлению и лидерству.

Станьте членом профессиональной ассоциации. Как правило, участники получают самые разнообразные привилегии: доступ к лучшим практикам, информации и материалам, а также возможность посещать конференции и другие мероприятия.

Посещайте семинары или пройдите онлайн-курс.

Возможно, ваш работодатель даже оплатит тренинги и материалы, если вы об этом попросите и объясните, как это поможет вам лучше выполнять свою работу.

2. Найдите источник дополнительного заработка, чтобы поддерживать навыки

Если вы ушли с одной работы и еще не приступили к новой, поддерживайте свои навыки, работая по подряду. Если сотрудничество устроит обе стороны, возможно, вам даже предложат новую работу. Однако если в вашем резюме слишком краткосрочных контрактов, это может отпугнуть потенциального работодателя.

3. Найдите развивающуюся компанию или организацию, где ваши обязанности со временем вырастут

Это, пожалуй, самый важный пункт из списка. Если вы хотите, чтобы ваша зарплата серьезно выросла за короткий период времени, устройтесь в компанию, которая только начала расти.

4. Используйте статистику при обсуждении зарплаты

Всегда обсуждайте размер своей зарплаты на стартовой позиции. Как правило, работодатели занижают их, ожидая, что соискатель захочет обсудить ее повышение, и, добившись этого, будет благосклоннее относиться к компании. Однако для этого нужно подготовиться и собрать необходимую информацию:

Изучите статистику по зарплатам на рынке труда, используя такие сайты, как salary.com.

Почитайте отзывы о компании на Glassdoor или других ресурсах. Так вы поймете, сколько платит потенциальный работодатель — выше или ниже рынка.

Никогда не обсуждайте зарплату, получив предложение работы

Выразите свою признательность, задайте уточняющие вопросы, не связанные с зарплатой, и дайте понять, что вам потребуется несколько дней, чтобы обдумать предложение и сформулировать остальные вопросы.

Поговорите о зарплате на второй встрече

Еще раз подчеркните, как вас обрадовало приложение. Если зарплата значительно ниже, чем та, на которую вы рассчитывали, начните со слов «Мне хотелось бы принять это предложение, и я надеюсь, что мы сможем вместе прийти к решению, которое устроит нас всех…».

Если зарплата ненамного ниже, сразу начните обсуждение, сказав «Я хочу обсудить стартовую зарплату на этой позиции. Ввиду моего опыта в X, Y, Z я надеялся на зарплату в районе...». Обсудите ваш опыт, насколько он будет полезен компании/организации, и как он поможет вам в работе. Затем спросите: «Как вы считаете, возможно ли скорректировать размер зарплаты?».

5. Узнайте об отношении вашей компании к зарплатам

Даже не работая в кадровой службе, вы можете многое узнать об отношении вашей компании к оплате труда. Об этом говорится в материалах для новых сотрудников. Также вопрос можно задать вопрос менеджеру или HR.

6. Постройте крепкие отношения с начальником и задавайте много вопросов

Хорошие отношения и открытая коммуникация с руководителем помогут вам регулярно обсуждать ваш карьерный рост. Вы сможете обсудить с начальником следующие вопросы:

Как я смогу продвинуться по карьерной лестнице в этой компании или за ее пределами?

Могу ли я взять на себя дополнительные обязанности? Что я смогу сделать, чтобы помочь вам и команде достичь успеха?

Что мне стоит сделать, чтобы заслужить повышения зарплаты или должности?

В какой момент стоит попросить повышения?

Эти вопросы помогут сделать так, чтобы обсуждение меньше напоминало спор и больше на сотрудничество.

7. Прося о повышении зарплаты, сделайте просьбу максимально обезличенной

Этот совет наиболее критичен для женщин и тех, кто работает в HR, операционном бизнесе или финансах.

Представьте, что вы ведете переговоры в интересах другого человека. Будьте как можно объективнее, рассказывая о том, как стали ответственнее и помогли команде. Если возможно, постарайтесь связать это с данными о зарплатах на рынке и философии компании в отношении зарплат.

Что не стоит делать во время переговоров о зарплате

Не стоит сравнивать себя с другими. Например, аргумент, что выпускники вашей программы MBA в среднем получают больше вас, не совсем корректен. Вы можете работать в разных отраслях.

Не говорите, что вы знаете зарплату другого сотрудника, и не используйте это, объясняя, почему заслужили повышения. Фокусируйтесь на собственных достижениях и развитии.

Не говорите, что вам нужно больше денег на ваши расходы, особенно если ваша зона ответственности или задачи не изменились значительно. Если вы не заслужили повышения зарплаты, но вам нужно больше денег, найдите новую работу, компанию, где лучше платят, или найдите подработку.

Повышение зарплаты — это важно, но не обязательно

Конечно, финансовой независимости легче добиться при высоком заработке. Прежде чем просить повысить вам зарплату, убедитесь, что готовы к тому, что за этим последует — возможно, вам придется больше работать или выполнять задачи, которые вам не нравятся. Иногда повышение зарплаты этого не стоит.

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