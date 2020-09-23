Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Эксперты рассказали, сколько россиян ждут повышения зарплаты в 2020 году

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Только 15% россиян ждут повышения зарплаты до конца года. Об этом говорят результаты опроса рекрутингового сервиса «Работа.ру», с которыми ознакомился Rusbase. 

Эксперты рассказали, сколько россиян ждут повышения зарплаты в 2020 году

Еще 65% респондентов заявили, что не ждут изменения зарплаты до конца года. 20% опрошенных сказали, что их зарплата сократится в этом году. 

Более половины респондентов отметили, что их доходы по сравнению с началом 2020 года существенно снизились (61%). Еще у 14% опрошенных доходы сократились незначительно, у 6% — выросли. Каждый пятый россиянин не заметил изменений в финансовом положении (19%).  

В исследовании участвовали 4,1 тысячи респондентов из всех регионов России.

Ранее «Работа.ру» рассказала, что 81% россиян, которым снизили зарплату из-за пандемии, продолжают работать по сниженной ставке. У 18% участников исследования зарплата вернулась на докарантинный уровень, а 1% респондентов указали, что их заработная плата выросла.

Фото: Bacho / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

23 сентября 2020

Tech Explorer

25 сентября 2020

Survival Tech

28 сентября 2020

GenerationS ищет инновационные решения в области минеральных удобрений

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма