Эксперты рассказали, сколько россиян ждут повышения зарплаты в 2020 году

Только 15% россиян ждут повышения зарплаты до конца года. Об этом говорят результаты опроса рекрутингового сервиса «Работа.ру», с которыми ознакомился Rusbase.

Еще 65% респондентов заявили, что не ждут изменения зарплаты до конца года. 20% опрошенных сказали, что их зарплата сократится в этом году.

Более половины респондентов отметили, что их доходы по сравнению с началом 2020 года существенно снизились (61%). Еще у 14% опрошенных доходы сократились незначительно, у 6% — выросли. Каждый пятый россиянин не заметил изменений в финансовом положении (19%).

В исследовании участвовали 4,1 тысячи респондентов из всех регионов России.

Ранее «Работа.ру» рассказала, что 81% россиян, которым снизили зарплату из-за пандемии, продолжают работать по сниженной ставке. У 18% участников исследования зарплата вернулась на докарантинный уровень, а 1% респондентов указали, что их заработная плата выросла.

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