6 признаков того, что вы хорошо справляетесь со своей работой

Начальник редко дает обратную связь и оценивает вашу производительность? По этим признакам можно самостоятельно определить, хороши ли вы в своем деле. Советы предоставил Майкл Дулин, который 36 лет работал в сфере HR в таких компаниях, как PwC, British Airways и DPD.

Работаете эффективно

Легко ли вы справляетесь со своими обязанностями? Возможно, вы так быстро выполняете всю работу, что в конце дня, недели или месяца у вас остается свободное время. Или наоборот, вы ничего не успеваете, и задачи постоянно накапливаются.

Тем не менее, если ваш почтовый ящик постоянно переполнен, это не значит, что вы плохо справляетесь. Автоматизируйте как можно больше процессов, используйте технологии и лучшие практики — это показывает умение проявлять инициативу и желание обучаться. Настройте электронную почту так, чтобы видеть только важные письма.

Умеете планировать

Умение планировать и расставлять приоритеты показывает, что человек хорошо справляется с работой. Компетентный сотрудник не будет откладывать все на последний момент и отвечать на письма ​​в спешке.

Получаете положительный фидбек

Коллеги, клиенты и заказчики часто хвалят вашу работу? Это еще один признак того, что вы хорошо справляетесь со своими обязанностями.

Вовлечены в работу

Одним из важнейших показателей производительности является то, насколько сотрудник вовлечен в работу. Это включает несколько факторов, например посещаемость, внешний вид, взаимодействие с коллегами, активность по переписке, стремление обучаться и участие в рабочих мероприятиях.

Создаете решения, а не проблемы

Вы приходите на встречи со множеством идей, которые хорошо обдумали и исследовали. Если же вы допускаете ошибку, то признаете ее и находите решение.

Проявляете любопытство

Вы задаете вопросы и стремитесь обучаться. Иногда вы подвергаете сомнению внутренние процессы и пытаетесь упростить их, чтобы создать новые возможности. Это показывает, что вы любознательны и хотите внести свой вклад.

Не бойтесь просить обратную связь

Если вам все же нужен фидбек, обратитесь к руководителю. Попросите его рассказать, с чем вы хорошо справляетесь, а с чем — не очень. Сообщите, что были бы признательны за регулярную обратную связь, и предложите выделить на это 15 минут в конце дня. Разговор может проходить неформально.

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Вы также можете поставить свои цели, например очистить почтовый ящик или привлечь нового клиента. Кроме того, постарайтесь определять свою ценность и статус не только по своей должности.

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