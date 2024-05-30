6 действий сотрудников, которые раздражают начальников

Эксперты по карьерным вопросам и сами руководители рассказали, какие действия со стороны сотрудников мешают построить хорошие взаимоотношения.

Раздражает начальник? Возможно, вы отравляете его профессиональную жизнь не меньше, чем он вашу.

Жалуются

«Постоянный негатив может создать токсичную рабочую среду и повлиять на моральный дух команды, — утверждает Альвина Миллер, консультант по вопросам карьеры Career Success Australia. — Начальники ценят стремление находить решения, а не постоянные жалобы».

Конечно, работа может часто вызывать раздражение. Однако Миллер советует не сосредотачиваться на неприятных аспектах, а спокойно признавать проблемы и предлагать оптимальные решения.

Нгуен Хай, основатель гавайской компании по производству футболок Trendy Aloha, также считает, что бесконечные жалобы могут подорвать дух команды.

Поэтому, когда в следующий раз вы захотите поделиться недовольствами с коллегой, убедитесь, что начальник точно этого не услышит.

Не способны работать без указаний

По словам карьерных экспертов, руководители ценят инициативных сотрудников, а не тех, кто все время ждет дальнейших указаний.

«Не ждите, пока вам предоставят проекты и скажут, что делать — используйте свой мозг и выясните, что нужно сделать, — говорит Кэтрин Киркинис, карьерный коуч Wanderlust Careers. — Составьте план, получите разрешение и действуйте».

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Киркинис добавляет: если сотрудник не понимает, чем заниматься в рабочее время, менеджер может быстро в нем разочароваться. Если от подчиненного вовсе не поступает никаких предложений, некоторые начальники могут прибегнуть к микроменеджменту.

Как утверждают карьерные эксперты, сотрудникам нужно как можно чаще демонстрировать, что они способны выявлять проблемы, а также предлагать и реализовывать решения.

«Не спрашивайте “Что мне делать дальше?”, а попробуйте предложить план действий со словами: “Я заметил, что нам нужно решить проблему X. Вот как это можно сделать”», — советует Миллер.

Не сообщают о ходе выполнения работы

Общение играет ключевую роль на рабочем месте. По словам Прерики Агарвал, основательницы и CEO Inspiration Careers, если сотрудник не сообщает о том, как продвигается работа, это оставляет менеджеров в неведении и может нарушить рабочий процесс.

Сотрудники должны предоставлять регулярные обновления, даже если нет значительного прогресса. Агарвал добавляет, что информирование всех сторон помогает поддерживать доверие и прозрачность в команде.

Может быть непросто найти золотую середину между тем, чтобы сообщать слишком мало и слишком много. Но Хай говорит, что почти всегда предпочитает получать слишком много информации, чем оставаться в неведении.

Задают слишком много вопросов

Начальники ценят людей, которые могут самостоятельно решать проблемы. «Вас не уволят за то, что вы задаете слишком много вопросов, но могут воспринимать как тревожного, неуверенного в себе человека, неспособного разобраться во всем самостоятельно», — говорит Киркинис.

Агарвал добавляет: хорошие менеджеры понимают, что вопросы — естественная часть обучения, и терпеливо отвечают на них. Чтобы не раздражать руководителя, можно отправлять вопросы не по одному, а сразу несколько.

«Это показывает, что сотрудник не только уважает время менеджера, но также организован и внимателен», — утверждает она.

Прокрастинируют

По словам карьерных экспертов, тайм-менеджмент — одним из наиболее ценных навыков сотрудников, а прокрастинация раздражает начальников больше всего.

«Прокрастинация — как медленный яд для продуктивности, — говорит Крейг Климан, CEO The New Workforce. — Когда сотрудники откладывают задачи, это не только влияет на качество их работы, но и разрушает всю команду».

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Менеджеры ожидают, что члены команды будут эффективно использовать свое время, говорит Стивен Грит, CEO и сооснователь BeamJobs. Он добавляет, что даже если у сотрудника появилось свободное время, он может взять дополнительные задачи, поучаствовать в мероприятиях по профессиональному развитию или поискать способы упростить процедуры и повысить производительность.

Сплетничают

Обсуждать коллег бывает увлекательно, но карьерные эксперты предупреждают: это может не понравиться руководителям.

«Для некоторых людей это способ сблизиться, но сплетни могут быть вредными, особенно на рабочем месте», — утверждает Киркинис.

Коуч по лидерству Мелисса Мейерс говорит, что сотрудникам не следует обсуждать коллег за спиной. По ее словам, чтобы создать слаженную команду, важно учитывать разнообразие мнений.

«Если вам не нравится что-то в другом человеке, с которым вы работаете, сначала обсудите это с ним, а не вовлекайте начальника, — советует Киркинис. — Если в конечном итоге потребуется вовлечь руководителя, то так тому и быть, но постарайтесь решить это между собой».

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