5 признаков, что от удаленной работы лучше отказаться

Прежде чем принять оффер, важно внимательно изучить предложение и вакансию. Рассказываем о красных флагах, которых нужно остерегаться.

Спрос на дистанционную работу растет, и некоторые работодатели этим пользуются. Например, поручают удаленщику самые неприятные и бесперспективные задачи или дела, которыми лучше заниматься в офисе.

Проблемы с коммуникацией

Недостаток коммуникации на этапе найма и во время работы — первый повод насторожиться.

«Коммуникация очень важна в удаленной среде. Здесь нельзя столкнуться с коллегой в коридоре и спросить, видел ли он ваш email. Приходится общаться целенаправленно, чтобы убедиться, что все в курсе происходящего» — отмечает Майкл Уоллес, CEO Greenback Expat Tax Services. В его компании 100% сотрудников работают удаленно.

Барьеры, которые есть в каждой организации, в удаленной среде будут еще заметнее. «Придется убедиться, что информация передается горизонтально и вертикально, снизу и сверху, а также через разные подразделения компании. Если коммуникационные стандарты низкие, это сделает вашу работу более напряженной» — добавляет он.

Микроменеджмент

Еще один красный флаг — тенденция следить за каждым шагом удаленщика вместо того, чтобы искать равновесие между автономией и контролем. Если для компании микроменеджмент — это норма, работать здесь будет трудно.

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«Руководители хотят убедиться, что их сотрудники работают. — комментирует Уоллес. — На расстоянии сделать это трудно. Некоторые даже используют инструменты, отслеживающие движения мыши, чтобы понимать, что человек находится в сети. Все дело в доверии».

Нет онбординга для удаленных работников

Вливаться в новую команду всегда непросто: приходится осваивать новые инструменты и процессы, а еще — знакомиться с коллегами.

«Если вы не знакомы лично, просить о помощи сложнее. — отмечает Уоллес. — Онбординг очень важен для удаленной организации».

В любой компании, которая проработала в этом режиме достаточное время, будет существовать продуманная процедура онбординга. Это поможет новичкам разобраться в местной культуре и рабочих нормах, в том числе и тех, что касаются общения.

Нет технической поддержки

Хороший показатель того, насколько компания заинтересована в дистанционной работе, — готовность предоставить оборудование или помочь с его покупкой.

«Если работнику требуется самостоятельно обеспечивать себя инструментами, это может быть большим красным флагом» — говорит Уоллес.

Работа оказывается не совсем удаленной

Интерес к дистанционной работе растет, и некоторые компании открывают якобы удаленные вакансии. Лишь потом сотрудник узнает, что ему придется посещать офис трижды в неделю.

Эксперт отмечает, что наилучший вариант — выбрать организацию, которая изначально работает удаленно, и даже не открывала полноценное отделение.

Как оценить компанию со стороны

Соискателю бывает непросто понять, что на самом деле происходит внутри компании. Уоллес советует начинать расследование уже на этапе собеседования.

«Как проходит интервью? Какой стиль общения у рекрутера? Включил ли он камеру? Если с вами не хотят общаться по видео или телефону, предпочитая переписку в чате или по почте, это может быть красным флагом. Возможно, это мошенники» — считает Уоллес.

Задавайте конкретные вопросы об онбординге, техподдержке и базовых инструментах, которые используются в работе, например Microsoft Teams, Zoom и Slack. Спросите, как отслеживается прогресс. Если в компании используют программы для трекинга, это может быть признаком микроменеджмента.

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Важно читать между строк. Спросите у рекрутера, как он относится к удаленной работе. Он настроен позитивно или что-то недоговаривает, и скоро он сообщит вам об изменениях?

Чтобы избежать неприятных сюрпризов и не нарваться на мошенников, внимательно изучите отзывы бывших и текущих сотрудников.

Зеленые флаги

Разумеется, есть и хорошие признаки. Один из них — подробная и продуманная политка онбординга.

«Еще один позитивный знак — регулярные встречи и обсуждения, которые развивают чувство общности и причастности. Об этом можно спросить на собеседовании. Кроме того, если в компании предусмотрен план развития для удаленных сотрудников, это также хороший сигнал» — добавляет Уоллес.

Дистанционную работу будут внедрять множество компаний. Лишь от вас зависит, станет ли этот опыт приятным и продуктивным.

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